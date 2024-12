Byla to láska na první urážku, říká o seznámení s komikem Zuzana Tomeš

Pavel Tomeš nejen o korektním humoru

CO SI ZUZANA NEPAMATUJE

Prosím vás, zeptejte se Zuzany, kdy jsme se seznámili.

(Zuzana vyprskne smíchy: A jéje. Na jaře.)

Panebože, aspoň měsíc! pobízím ji.

(Zuzana: Březen, duben. Určitě po dvacátém dni. Vím, že jsme spolu šestým rokem.)

Správně, miláčku, bylo to 26. března. Umíte si představit, že by takhle tápal chlap? Neuvěřitelné, jak jsem tolerantní.

Pavel Tomeš V prosinci do kin vstoupil animovaný snímek Bob a Bobek ve filmu: Na stopě Mrkvojeda, kde se podílel na scénáři. Vystupuje jako standup komik v pořadech Na stojáka a Comedy club i s vlastní one man show Tomešou. Napsal několik knih. Za humorný román o smrti Až na ten konec dobrý získal cenu čtenářů Magnesia Litera 2022. Z předchozího manželství má dva syny.

V ČEM MÁ MOJI PODPORU

Pojďme si otevřeně říct, že Zuzanu podporuji ve všem. Každou chvíli přijde s návrhem nějaké změny, úpravy nebo přestavby, a já vždy souhlasím. Občas jde i o megalomanské projekty, ale pokud to chce, řeknu jen: Tohle mi přijde trochu drahé, ale pokud to chceš, Zuzanko. Nebo: Tohle mi přijde jako hovadina, ale pokud to chceš, Zuzanko...

S ČÍM DOMA POMÁHÁM

Nemám to jednoduché. Já bych třeba luxoval, až bych brečel, ale copak můžu? Manželka si koupila velmi drahý vysavač, což jsem jí velkoryse povolil. Jenže ona teď s tím strojem prožívá velmi intenzivní vztah, kdy název značky zní u nás častěji než moje jméno. Pořád poslouchám, jak je úžasný.

V ČEM SE NESHODNEME

My se díky charakteru mé osobnosti shodneme ve všem.

(Zuzana: V něčem přece jen ne.)

Ne? Aha. V tom případě se asi neshodneme.

(Zuzana: A co naše rozdílné názory ohledně otázky, co nastane po smrti?)

Jako racionální skeptik tvrdím, že po smrti není nic. A to nic mě děsí. Moji ženu konec netrápí. Ve svých představách odletí jako energie a přistane na jiné planetě.

JEJÍ VZTAH S MÝMI SYNY

S bývalou manželkou máme třináctiletého Adama a o dva roky staršího Olivera ve střídavé péči. Zuzka s nimi prožila výraznou část jejich životů. Pro samou skromnost by to neřekla, ale je úžasná maceška. Kluci ji plně respektují, přitom se s nimi nemaže.

NA CO SE TĚŠÍM

V únoru bude mít v Městském divadle Brno premiéru dramatizace mojí knihy Až na ten konec dobrý. Přiznávám, že jsem lehce nervózní. Ale zároveň se moc těším. Se Zuzkou, které jsem knihu věnoval, se vyfikneme a půjdeme se podívat. Kniha se dočká i z filmování. Právě se píše scénář.

JÁ A KOREKTNÍ HUMOR

Korektní humor je protimluv. Korektní humor neexistuje. Humor je z větší části založený na tom, že se někomu stane něco, čemu se smějete. Má nabourává to obvyklé hranice, ať jsou jakékoli. Má výhodu, že se před ním dá uhnout. Vždycky můžete přestat poslouchat. Jestli ale budeme humoru dávat hranice zvnějšku, brzy nás všechny smích přejde.

Zuzana Tomeš o seznámení i práci

JAK TO MEZI NÁMI ZAČALO

Šlo o lásku na první urážku. Majitelé agentury, v níž Pavel pracoval, byli mými klienty a pozvali mě na večírek. Pavel si myslel, že dorazili jen lidé, kteří ve firmě pracují, a tak si mě prohlédl a zeptal se: Co tady děláš? Myslel pracovní pozici, ale já si otázku vyložila jinak a odpověděla: Co asi? Piju víno. Následoval přidrzlý slovní ping-pong, na jehož konci jsem mu dala facku, protože mi nevěřil, že mu ji dokážu vlepit.

Zuzana Tomeš Zuzana Tomeš s manželem Na Palackého univerzitě v Olomouci vystudovala rekreologii. Za možná mírně záhadným slovem se skrývá obor, ve kterém se mísí zájem o zdraví, volný čas, pedagogiku, ale třeba i management a marketing. „Měla jsem malou firmu a pomáhala klientům se změnou životního stylu. Postupně jsem se ale pořád víc soustředila na problematiku odstraňování bolesti zad,“ říká.

JAKÝ JE PAVEL DOMA

Dost lidí si myslí, že komik se doma mění v introverta. Proto často dostávám dotaz, jestli je Pavel i v soukromí vtipný. A on je. Pokud nepočítám brzké ráno, pořád z něj padají fóry. Někdy až moc.

(Pavel: Ale nemyslete si, moje žena se taky dokáže pořádně rozparádit.)

Máme slovo, které když jeden z nás řekne, druhý přestane blbnout.

KDY MU DOCHÁZÍ HUMOR

Když mu několikrát po sobě volá někdo s výhodnou nabídkou čehosi. Pobaveně poslouchám, jak zpřísní hlas a říká: Doufám, že hovor je skutečně nahráván,protože si přeji, aby někdo zaznamenal, že pan Tomeš je nepříjemná osoba, které je lepší nevolat.

MŮJ PODÍL NA JEHO PRÁCI

Dává mi číst své standup scénky i knížky.

(Pavel: Když se nechechtá, jdu přepisovat. Na její názor hodně dám. Už mi do vystoupení vymyslela i nějaký ten fór. Klidně to přiznám, nestydím se, že mám chytrou a nápaditou ženu.)

Pavlovu práci rozebíráme hlavně při procházkách se psem. Já něco navrhnu, on se zašklebí a doma později přijde na to, že můj nápad má něco do sebe.

S ČÍM MU JEŠTĚ POMÁHÁM

Knihy si vydává sám, podílím se na chodu nakladatelství. Doma pověsil na nástěnku moji fotku s nápisem Zaměstnanec měsíce. Jezdíme i na knižní festivaly, kde máme stánek a kde prodáváme jeho knihy. Myslím, že jsem jeho nejlepší prodejce.

V ČEM JE PAVEL LEPŠÍ

Fascinuje mě jeho houževnatost. Když si něco zamane, dokáže z toho udělat prioritu. O prázdninách se rozhodl, že se naučí psát všemi deseti, a opravdu se to dokonce srpna naučil. Umí se koncentrovat na jednu věc.

KDE NEJRADĚJI ODPOČÍVÁM

V Dobroticích u Holešova mám milovanou chaloupku, kterou vybudovali moji prarodiče. Kouzelné místo, kam ráda jezdím. Hrabu se v hlíně, sbírám jablka a je mi fajn.

PROČ NEJSEM TOMEŠOVÁ

Varianta Tomeš se mi líbila mnohem víc. Chtěla jsem se jmenovat jako Pavel a on není Tomešová.