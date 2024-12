Mikrofon vás prověří víc než detektor lži, říká herec a dabér Pavel Soukup

Předtím než Pavel Soukup nastoupil na studium herectví na DAMU, vystudoval na Univerzitě Karlově žurnalistiku. I když si novinařiny dodnes velmi váží, osud ho zavál jinam.

„Bravurně jsem psal deseti poslepu na psacím stroji, a v soutěži v těsnopise jsem dokonce porazil třicet sekretářek a dostal za odměnu knihu Oty Pavla Plná bedna šampaňského, což bylo opravdu cenné. Ale hlavně se mi nechtělo na vojnu. Zariskoval jsem a vyšlo to. „Neznám totiž nic krásnějšího než být mladý a studovat,“ řekl v rozhovoru pro Novinky.cz.

Herec Pavel Soukup

Studium na DAMU pro něj však nebylo vždy jednoduché. Kvůli své zásadovosti se dostával do sporů s normalizačními pedagogy, od státnic z marxismu-leninismu byl vyhozen. „Když cítím, že něco není v souladu s mým pocitem, smýšlením, názorem, tak reaguju. Někdy se jen bráním, někdy zaútočím. Nejsem typ, který by před pochybnou autoritou zcepeněl,“ prozradil Soukup.

Jedna pedagožka se mu mstila i potom, co po ročním odkladu studium zdárně dokončil. „Poslala mne do mimopražského divadla a dala na černou listinu Českého rozhlasu,“ vzpomínal herec pro iDNES.cz.

Sametový baryton

Díky talentu a průbojné povaze si však cestu k úspěchu našel. Má za sebou několik angažmá v divadlech i soubor menších filmových rolí, ale největší úspěchy mu jako dabingovému herci přinesl jeho nádherný, znělý, sametový baryton.

Nejčastěji dabuje „chlapáky“ jako jsou Dolph Lundgren (67) nebo Sylvester Stallone (78). Nejsympatičtější z jeho dabingových protějšků mu však jsou Arnold Schwarzenegger (77) a charismatický Robert Redford (88). „Vynikající herec s vynikajícím hereckým osudem. Rád se na jeho umění přiživuju. Závidím mu. Ale tak, že mu zároveň fandím,“ řekl o Redfordovi.

Největším zážitkem je však pro něj dabovat francouzské snímky. „Jsem frankofilní, je pro mě velká radost dabovat francouzské filmy. Na gymnáziu jsem studoval francouzštinu, poté jsem pracoval v hospodě na Champs-Élysées, přičemž při jedné takové cestě do práce se mi podařilo vidět na Place de la Concorde také Belmonda,“ svěřil se Soukup.

Že veřejnost zná jeho hlas lépe než jeho tvář, rozhodně nelituje a svoji práci považuje za posvátnou.

„Víte, před mikrofon můžete přijít umolousaní, neupravení, ušmudlaní, ale mozek musíte mít jako z cukru. Bystrý. Skromný. Vždyť mluvíte k tisícům lidí! A mikrofon vás prověří víc než detektor lži. Zkrátka, před ním se nemusíte starat o to, jak vypadáte, ale co říkáte. Protože posluchač má svou vlastní představivost a už se bez vás obejde,“ svěřil se.

Za svoji profesionalitu byl ověnčen Cenou Františka Filipovského za dabing hned dvakrát. Nejprve v roce 1998 za nejlepší mužský herecký výkon a poté v roce 2022 za dlouhodobé herecké mistrovství.

Prekérní scény

I když je Pavel Soukup dabingovým veteránem, některé prekérní scény ho pořád dovedou potrápit. „Nejtěžší na dabingu je neomdlít při dlouhém dýchání. Když máte dlouhou dýchací scénu, tak se vám odkrví mozek. A byly případy, že kolega omdlel,“ říká.

Do češtiny Sylvestra Stalloneho ve filmu Rocky dabuje Pavel Soukup, ale i Pavel Rímský, který se zhostil úkolu při prvním filmu z roku 1976.

I když je Pavel Soukup ověnčen cenami a jeho hlas je opravdu ikonický, na slávu si nepotrpí a při setkáních s fanoušky zůstává vždy skromný.

„Tuhle se ploncám po Můstku a skoro vrazím do chlapíka a von vyjekne: ‚Ste to vy?!‘ A já už tuším trapas, ale odpovím: ‚Jo, jsem to já!‘ - No, vy ste přece ten herec, ten, ten... Ne, počkejte, já sem z Litoměřic. Už vím! Soukup! Já sem z Litoměřic a mám strašně rád váš hlas, víte. Ty dokumenty a dabingy, Švarcíka (Arnold Schwarzenegger) a tak. A mám tam kamaráda, von je asi stejně starej jako vy, a představte si, von má stejnej hlas jako vy!’ No, nedala byste mu hubičku?“ dal k dobru vtipnou historku.