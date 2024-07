Rodiče se mnou měli svatou trpělivost, vypráví herec a dabér Pavel Soukup

Podle Ladovy abecedy se naučil číst už v pěti letech. Knihám propadl stejně jako později divadlu. Pak přišla další disciplína, ve které Pavel Soukup vyniká, a to dabing. Bez jeho barytonu si diváci už nedovedou představit plejádu slavných hollywoodských herců. Když se u nás před časem objevil fenomén audioknih, i tady si Pavel Soukup našel své pevné místo a zcela právem byl za svoji práci oceněn.

Chtěla bych vám pogratulovat k ceně za mimořádný přínos audioknihám za rok 2023. Řekněte upřímně, neočekával jste to tak trochu? Jistě byla velká radost.

Ne, ne, ne… neočekával. Ani trochu. Radost? Jistě. Řekli mi, abych se dostavil, tak jsem se dostavil. To už jsem věděl, že mám dostat zvláštní cenu. Zvláštní cena přirozeně vyvolává zvláštní pocity. A opravdu. Kolegyně Táňa Medvecká mi předala skleněnou věc, avšak v půlce zlomenou, respektive neúplnou. A přišly omluvy a tak dál, a tak dál. Ale mně to připadalo spravedlivé, že druhá polovina té ceny putuje kdesi světem. Vždyť ani já na to celé nebyl sám. Ale abych nikoho neurazil, nutno říct, že ani zvláštní ceny nijak nepřeceňuji.