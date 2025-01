Patřil jsem spíše mezi grázly, ale žádná šikana to nebyla, říká Pavel Nový

V novém díle seriálu Jedna rodina se ve Vilémově (Václav Matějovský) třídě rozpoutá hádka kvůli ztracené bundě, která vyústí v obvinění Olivera z krádeže. Spolužáci navíc přidají ještě jednu informaci o tom, že Oliverova maminka je ve vězení, což ještě přilije olej do ohně.

Proto se Galán (Igor Chmela) rozhodne uspořádat workshop o šikaně, kde se žákům snaží ukázat, jak šikana může vypadat a že i nevinná poznámka dokáže pořádně ublížit.

Do školy si Vilém s Karlem (Tomáš Jeřábek) pozvou Oliverova dědečka Aloise Bláhu, který se v seriálu objeví vůbec poprvé a pokusí se udělat vše, aby se Oliver netrápil.

„Ve škole se řeší šikana a můj vnuk to odskáče. Já sám zkušenost s šikanou nemám, patřil jsem spíše mezi ty grázly a byl jsem jeden z těch zlobivých kluků, ale žádná šikana to nebyla,“ říká Pavel Nový, který ztvárňuje postavu Aloise a dodává: „Tentokrát jsem si dokonce řekl, že budu hrát Aloise bez brýlí, a tak uvidím, jestli něco uvidím.“

Vilém má trápení i v osobním životě. V hlavě mu totiž stále šrotuje jedna otázka - mohl by být skutečně otcem Marušky (Valentýna Bečková)? Aby to zjistil, obrátí se na Pepého (Jarmil Škvrna), který má bratrance na policii a mohl by zajistit test otcovství. Pepé si řekne o pět tisíc, ale druhý den zmizí, což Viléma staví do velké nejistoty.

Mezitím se Bob (Pavel Zedníček), který stále váhá s vyšetřením zraku, rozhodne zbytečně se netrápit a raději si začne připravovat plán, jak se vyrovnat s možností slepoty. Snaží se také omezit pití alkoholu, což způsobí menší zmatek mezi rodinou a štamgasty ve Vodárně.