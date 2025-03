Vysoudila víc peněz. Novotný musí Kristelové za urážky zaplatit čtvrt milionu

Pavel Novotný ani jeho právní zástupce k soudnímu jednání nepřišli. Proti prvoinstančnímu rozsudku podala odvolání Kateřina Kristelová, ani ona se však nedostavila. Zastupoval ji advokát Tomáš Sokol.

„Já jsem ho snad v životě neviděl, a pokud by to soud zajímalo, tak mě to ani nemrzí,“ okomentoval Sokol na úvod v soudní síni nepřítomnost Pavla Novotného.

Kristelová starostu zažalovala kvůli dlouhodobému stalkingu na sociálních sítích a v médiích. Novotný ji veřejně napadal s různou intenzitou nejméně od roku 2009, nejvíc pak v letech 2017 až 2019.

„Chci, aby byla v rozvalinách, chci, aby neměla na jídlo, já chci, aby hryzala kůru,“ uvedl o ní například ve streamu jednoho bulvárního webu v lednu 2019. O měsíc později ji v jiném pořadu označil za esenciální čisté zlo, manipulativní narcistní sociopatku nebo „článkokopku“ s tím, že „v jejím hodnotovém žebříčku je ještě nad zdravím, rodinou, dítětem, penězi – článek“. Útoků bylo víc.

Novotný na svou obranu uváděl, že se Kristelová v minulosti vulgárně vyjadřovala například o jeho manželce. To se však podle názoru prvoinstančního Obvodního soudu pro Prahu 5 neprokázalo.

Kristelová vysoudila loni v létě pravomocně omluvu, nebyla však spokojená s výší finanční satisfakce. Obvodní soud jí přiznal 100 tisíc korun, ona žádala 800 tisíc.

Jako Iveta Bartošová?

Její právní zástupce Tomáš Sokol ve čtvrtek u odvolacího soudu upozornil, že nejde o běžný spor na ochranu osobnosti. „V tomto případě žalovaný zcela jednoznačně, říkám – ne zneužíval svobodu slova, to už je daleko za hranicí zneužívání svobody slova, on tu svobodu používal k tomu, aby někomu jinému ubližoval. Myslím, že to je výjimečné,“ podotkl advokát.

Vzápětí připomněl případ Ivety Bartošové. „Už jednou, v případě zpěvačky, která se neprovinila na celém světě ničím jiným, než že byla naivní a měla, když to řeknu lidově, smůlu na chlapy, tak se (Novotný) deklaroval jako někdo, kdo chce někoho zničit,“ pokračoval Sokol s tím, že řeporyjský starosta jednal podobně i ve vztahu k jeho klientce.

„Tady si ji (Kristelovou) žalovaný chladnokrevně vybral jako cíl, který bude urážet, ničit, až tedy do toho, že bude žrát kůru, jak je tam doslovně řečeno, že ji prostě zničí. Na to by měly soudy reagovat jinak než jako na běžný spor,“ žádal advokát pro moderátorku vyšší odškodnění.

28. dubna 2022

Odvolací soud mu po poradě vyhověl a Kristelové k již vysouzeným sto tisícům přiznal dalších 150 tisíc korun. Dohromady jí má Novotný zaplatit čtvrt milionu, a k tomu navíc uhradit žalobkyni náklady řízení.

Podle soudu si naběhla částečně sama

„Vystoupení pana žalovaného a jeho jednotlivé příspěvky na různé sítě nemají s nějakou informovaností, publicistikou či něčím podobným vůbec nic společného. Je to skutečně jeho nepochopitelný zlovolný počin, kdy se zaměřil na paní žalobkyni a tímto způsobem ji dehonestuje,“ uvedl předseda senátu Tomáš Vejnar. Za nejzávažnější označil starostův výrok „o žraní kůry“ a o tom, že ji musí zničit.

Soud částku navýšil i z preventivních důvodů. „U našeho senátu, který tuto agendu nedělá dlouho, se pan žalovaný vyskytuje poněkolikáté. Pokud někdy na začátku z našeho pohledu postačovala pouze omluva (protistraně), tak teď je třeba přistoupit k citelnějším postihům,“ míní soudce.

Vyšší částka než čtvrt milionu připadala jeho senátu nepřiměřená. Přihlédl k tomu, že si Kristelová – na rozdíl od zmíněné zpěvačky Ivety Bartošové – svým stylem komunikace na veřejných platformách na problém s Novotným do jisté míry sama naběhla.

„Je trošičku kontroverzní osobou, způsobem života a ventilací soukromí dala panu žalovanému pocit, že si může dovolit všechno,“ konstatoval soudce.

„Jako úspěch beru to, že soud jasně deklaroval, že se pan žalovaný nedopustil nějakého excesu v rámci svobody slova, ale že prostě chtěl ubližovat paní žalobkyni, a za to jí soud přiznal náhradu,“ reagoval moderátorčin právní zástupce.

Případnou spokojenost klientky či možnost dovolání k Nejvyššímu soudu zatím nechtěl komentovat. „Mně stačí to, že pan žalovaný bude pravděpodobně nespokojen,“ uzavřel Sokol.