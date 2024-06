Žádný starosta. Teď jsem boxer, mám smlouvu. Pavel Novotný se chystá do ringu

„Přijal jsem v Ostravě výzvu Aleše Bejra do Clash of the Stars. Klasický box. Rád bych přidal nějakou sportovní hodnotu. Mám tři měsíce. Manželka Veronika je naštvaná. Ona ví, že jsem soutěživý. Nedomluvím se. „Potřebujeme ty peníze?“ Ne. „Zlomí ti nos, ruku a žebra, neumíš se prát!“ Já vím. Ale mě to prostě láká. Zkusím se sebou rychle něco udělat a pak s tím vemenem vytřu podlahu,“ napsal Pavel Novotný v neděli v na síť X.

Připojil také anketu. „Přemýšlím o takzvané „nástupovce“ a vidím to dost jasně. Vítkovo kvarteto: Pražskej démon! Souhlas?, ptá se svých sledujících, jaká skladba by ho měla doprovázet cestou k ringu v den zápasu.

Přijal jsem v noci v Ostravě výzvu Aleše Bejra do Clash of the Stars. Klasický box. Rád bych přidal nějakou sportovní hodnotu. Mám 3 měsíce. Chybí mi jen technika a kondice. Už jsem si stáhl Rocky 4 soundtrack. A koukám na YT na Tysona.



Veronika je naštvaná. Ona ví, že jsem… pic.twitter.com/aSiu6vzHf0 — Pavel Novotný 🇨🇿 (@PavelNovotnak) June 23, 2024

I když má starosta Řeporyjí kvůli svým často kontroverzním výrokům mnoho odpůrců, podle komentářů na Instagramu ho zároveň spousta fanoušků a obdivovatelů silně podporuje a souhlasí s jeho názory.

Novotného vyzval do ringu youtuber „Psychopat“ Aleš Bejr, který již letos vstoupil do boxerského zápasu s Jaromírem Soukupem. Soukup v Clash of the Stars zvítězil, jeho soupeř nedokázal respektovat boxerská pravidla. Souboj skončil hned zkraje prvního kola, Bejr se nezdráhal používat hlavičky a musela jej vyvést ochranka. Bejr Novotného dle svých slov vyzval mimo jiné i kvůli jeho nevybíravému výroku směrem k dceři Felixe Slováčka, zpěvačce a herečce Aničce Slováčkové.

Před několika dny byl Bejr opět vyveden z arény – poté, co vtrhl na zápas v Ostravě a napadl moderátora Jakuba Jíru. Zda bude youtuber podobně agresivní i během zápasu se starostou Řeporyjí, na to si příznivci Clashe musí počkat do září.

Pražská městská část Praha - Řeporyje. Starosta Pavel Novotný. (30. května 2024)

V průběhu nedělní noci odpověděl Pavel Novotný na otázky redakce iDNES.cz. ohledně chystaného zápasu.



Proč jste přijal nabídku od organizace, které mnohé osobnosti bojového sportu úplně odpírají jakékoliv sportovní renomé?

Zahrajeme si na pravdu, jo? Za prvé: pro peníze. Za druhé: pro tu cestu k cíli, něco se sebou udělat. Za třetí: jsem sběratel zážitků. Co si myslí osobnosti bojového umění, je mi fuk. Musím se soustředit na svůj první zápas v profiringu a názory pseudo expertů asijských stylů mě nezajímají. Jednal jsem s několika promotéry a jako boxer si vybral tohoto. Ať si vzpomenou, kde začínali oni, košťata.

Proč právě zápas s rádobycelebritou Psychopatem Bejrem?

Soupeř mě vyzval a o utkání projevil zájem promotér. Nejsem ještě v pozici, abych si určoval, která z hvězd tohoto segmentu mi vyhovuje. Bejr mi nevadí. On je kromě pseudocelebrity také pseudoboxer.

Máte v plánu se na Clash of the Stars nějak intenzivně fyzicky připravovat?

Až přijdu příště do redakce, kde jsem kdysi začínal, regulérně vás při pohledu na mě prostě jako první asociace napadne slovo „sex“! Ano, hodlám se připravit s veškerou vážností. Vím, jaká pověst provází tyto mače. Hodlám udělat i sportovní dojem. Nemusíte mi to věřit. Stejně jako soupeř. Tím lépe. Býval jsem vždy podceňován. Ta pozice mi vyhovuje.

Jak vidíte své šance na vítězství?

Reálně budu outsider. Dívám se od včerejška na YouTube na Lennoxe Lewise a k dokonalosti mi chybí jen technika a kondice. Ale mám tři měsíce, stažený soundtrack Rocky IV a chuť něco tomu obětovat a zkusit s tím pitomcem vytřít podlahu. Pět, deset procent. I s tím se dá pracovat... A nemyslete na tu moji větu pořád, prostě vás napadne sex! Budu mít totiž varhánky! Hihňáte se, manželka se tomu taky hihňala. Já vám ukážu. Všem! A řekněte v redakci, ať mě laskavě na čas netitulují „starosta pražských Řeporyjí“, ale „boxer“. Já totiž podepsal profesionální boxerskou smlouvu. Takže jsem boxer!

Organizace Clash of the Stars vznikla v roce 2021, její první turnaj se konal v roce 2022. Založil ji bývalý zápasník organizace Oktagon MMA Tomáš Linh Le Sy, spíše než ze sportovních výkonů se však rozhodla těžit z popularity influencerských celebrit. Rovněž z jejich řevnivosti a chvástání, které se zápasnického trash talku zmocnily ještě vyhrocenějším způsobem. Rozhovory před turnaji Clash of the Stars, takzvané B4THECLASH, jsou dějištěm bizarních, vulgárních, mnohdy násilných scén.