S Bárou děti držíme spíše stranou od hereckého světa, říká Pavel Liška

Čeká vás premiéra celovečerního filmu, dobrodružného dokumentu Vandráci na ostrově lidojedů. Je to váš první film, co se týče tvůrčí činnosti?

Jak se to vezme, v mnoha ohledech vlastně první a nejenom, co se týká tvůrčí činnosti. Chtěli jsme být svobodní, tak si děláme všechno sami, dokonce i producentskou činnost, což není moc tvůrčí. Moc neumíme shánět peníze, neumíme se pohybovat v tomto světě financování, ale je to potřeba, abychom byli svobodní.

Co se týče rozsahu, že jdeme do kin, tak to je asi opravdu první taková věc. Zároveň máme zdravé sebevědomí vstoupit do poloh, které se nás úplně netýkají, takže děláme od kamery po režii, vlastně všechno. Ale máme respekt k řemeslu a k profesím, které nejsou naše vlastní. Takže jsme si na ty dvě základní věci vzali naše kamarády, aby na nás dohlíželi a zároveň s námi spolupracovali – jde o spoluproducenta Milana Kuchyňku z Negativu, se kterým jsem dělal všechny svoje nejpodstatnější filmy, a máme spolurežiséra a režijní dohled Marka Najbrta.