Od dětství prožíval jednu příhodu za druhou, u všeho byl, třeba během války jako malý kluk zevloval u kasáren SS a místo průšvihu si od vojáků vysloužil dvě štangle salámu, v té době velké bohatství. Nejenže prožíval víc než druzí, on o tom uměl i báječně vyprávět. Přerušit ho bylo někdy skoro nemožné. Během života však musel třikrát rozjíždět kariéru.
Miloval auta a svého času jezdil i závody. Proslulá je i jeho automobilová honička s příslušníky Státní bezpečnosti v lednu 1977, když vezl Václava Havla a spisovatele Ludvíka Vaculíka, kteří rozváželi text Charty 77.