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Špatně se učil texty, zahrál skvěle cokoli. Pavel Landovský by oslavil devadesátku

Marcela Kašpárková
  16:00

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Pavel Landovský jako pan Řezáč, zvaný Mluvka, ve filmu Zdeňka Svěráka Vratné lahve (2007). | foto: Falcon

Všechno dělal naplno: hrál, točil filmy, miloval, vztekal se, vyjadřoval své názory... Za pár dnů by skvělý herec, ale i proslulý bohém oslavil devadesátku. Život herce Pavla Landovského by však vystačil na dva dlouhé životy jiných.

Od dětství prožíval jednu příhodu za druhou, u všeho byl, třeba během války jako malý kluk zevloval u kasáren SS a místo průšvihu si od vojáků vysloužil dvě štangle salámu, v té době velké bohatství. Nejenže prožíval víc než druzí, on o tom uměl i báječně vyprávět. Přerušit ho bylo někdy skoro nemožné. Během života však musel třikrát rozjíždět kariéru.

Miloval auta a svého času jezdil i závody. Proslulá je i jeho automobilová honička s příslušníky Státní bezpečnosti v lednu 1977, když vezl Václava Havla a spisovatele Ludvíka Vaculíka, kteří rozváželi text Charty 77.

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Špatně se učil texty, zahrál skvěle cokoli. Pavel Landovský by oslavil devadesátku

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