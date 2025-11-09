Elizaveta Maximová hledala inspiraci v blázinci, Pavel Kříž by to udělal taky

Autor:
Elizaveta Maximová přibrala osm kilo, na půl roku se nechala „zavřít“ na psychiatrii a posléze maskérkami zošklivit, aby mohla ve filmu Máma věrně zahrát mentálně postiženou Lilian. Její kolega Pavel Kříž to měl nepoměrně jednodušší tím, že hrál „pouze“ ředitele Domova mládeže.
Pavel Kříž

Pavel Kříž | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Pavel Kříž
Pavel Kříž
Pavel Kříž
Pavel Kříž ve filmu Máma (2025)
39 fotografií

„Já nemusel čerpat inspiraci na psychiatrii, ale kdybych měl podobnou roli jako Elizaveta, taky bych to udělal. Myslím, že je to nutné,“ říká Pavel Kříž. Ani jeho fyzická proměna nebyla náročná. „Dostal jsem akorát dobové brýle.“

Elizaveta se nechala inspirovat lidmi, kteří mají podobnou diagnózu jako ve filmu Máma její postava Lilian. Do jejich bezprostřední blízkosti se jí podařilo dostat díky tomu, že se přihlásila do psychiatrické léčebny jako dobrovolnice. „Snažila jsem se navnímat jejich chůzi, jemná gesta, projevy miminky, způsob mluvy i reakci na nejrůznější podněty, protože mi extrémně záleželo na tom, aby moje Lilian byla pravdivá a opravdová,“ vypráví herečka.

Elizaveta Maximová a Sophia Šporclová ve filmu Máma (2025)

Scénář ji při prvním čtení rozplakal. „I se mnou ten scénář zamával,“ sklání se Pavel Kříž před jeho tvůrcem Markem Epsteinem. Ten vycházel z kratičké zprávu na netu, kterou mu kdysi přeposlal režisér filmu Jiří Strach. Stálo v ní, že na rakouské straně Šumavy byla nalezena malá holka s postiženou matkou, které se schovávaly v lese. Nikdo nevěděl, odkud jsou, ani kam míří. Holka nechtěla mluvit a máma toho nebyla schopná,“ vypráví scenárista. Na základě této zprávy začal psát příběh, který zasadil do osmdesátých let.

Mentálně postižená matka s dcerou jsou v něm proti své vůli odloučeny a malá Malvína umístěna do Domova mládeže. „Malvínka z Domova neustále utíká za svou matkou, takže to řeším, protože mám o ni starost,“ naznačuje děj Kříž. „A když její maminka umírá, přijde mi její lékařka říct, že bych měl Malvínu za ní pustit, aby ji ještě naposledy viděla.“

Pavel Kříž ve filmu Máma (2025)

„Zatím jsem nedostal roli, abych musel absolvovat nějakou velkou přípravu v rámci studia postavy. Ale to neznamená, že by mě nevyvedly z mojí komfortní zóny, akorát na ně nebylo třeba podstupovat takovýhle intenzivní trénink,“ říká herec, který žádné vysněné role nemá. „Nevím, jak to mají kolegové, ale pro herce je nejlepší, když dostane zajímavý scénář, což se u Mámy povedlo.“

Elizaveta se proměnila i fyzicky. Umělecká maskérka Lenka Nosková jí mimo jiné vytvořila novou horní a dolní čelist. Finální podobu kromě filmařů schvaloval i primář z psychiatrie, kde svoji roli konzultovala. Herečka změnila také barvu vlasů, z blond šla do tmavě hnědé. Zároveň se přestala starat o svou pleť, stříhat si nehty... Z vlastní iniciativy navíc přibrala osm kilo, aby její tělo vypadalo povoleně a působila zpomaleně.

Jiří Mádl a Pavel Kříž v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)

A stejně jako představitelka Malvíny Sophia Šporclová i Elizaveta Maximová nevycházela během natáčení z role. „Nedovedla jsem si představit, že bych se o pauzách mezi jednotlivými záběry normálně s kolegy bavila a těsně před klapkou na lusknutí prstů zaplula zpět do Liliany a znovu modifikovala svůj hlas, mimiku a pohyb,“ vypráví herečka.

Film Máma nasazuje Česká televize do vysílání o vánočním čase. Pavla Kříže ale budou moci diváci vidět i ve štědrovečerní pohádce Tajemství strašidelného zámku. Tam je ale k nepoznání. „Šlo o to udělat totálně jinak vypadající postavu. A povedlo se to neskutečně. Můj generál rád jí a pije, takže mi vycpali břicho,“ vypráví herec, který je ve skutečnosti pohublý. Podobnou proměnou prošel i Jiří Mádl, který v pohádce hraje ministra, jenž generálem manipuluje.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Patrik Hezucký skončil na invalidním vozíku. Může za to hubnutí, uvedl moderátor

Moderátor Patrik Hezucký v podcastu Lepší už to nebude (listopad 2025)

Moderátor Evropy 2 Patrik Hezucký (55) překvapil kolegy, když přijel na natáčení podcastu s názvem Lepší už to nebude na invalidním vozíku. Letitý parťák Leoše Mareše (49) v poslední době velmi...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Princ Andrew hostil ve Windsoru na oslavě osmnáctin své dcery Epsteina i Weinsteina

Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwellová na oslavě 18....

Britský král Karel III. zbavil svého bratra Andrewa titulů i poct a vystěhoval ho z jeho královského sídla, rezidence Royal Lodge. To vše kvůli skandálu kolem Jeffreyho Epsteina, do kterého je Andrew...

Kdo se na ni podívá, ten zkamení. Klumová opět šokovala halloweenským kostýmem

Rok co rok se fanoušci modelky Heidi Klumové (52) těší, co vymyslí pro sebe a...

Rok co rok se fanoušci modelky Heidi Klumové (52) těší, co vymyslí pro sebe a svého manžela Toma Kaulitze (36) za halloweenskou masku. Loni přišli jako E.T. mimozemšťan s chotí, předtím třeba za...

Princ Andrew si v Thajsku objednal čtyřicet prostitutek za pouhé čtyři dny

Britský princ Andrew (Budapešť, 10. září 2018)

Bratr britského krále Karla III. Andrew, který přišel mimo jiné kvůli aféře s finančníkem Jeffreym Epsteinem o tituly, před lety dováděl v Thajsku. Podle královského historika Andrewa Lownieho si...

Elizaveta Maximová hledala inspiraci v blázinci, Pavel Kříž by to udělal taky

Pavel Kříž

Elizaveta Maximová přibrala osm kilo, na půl roku se nechala „zavřít“ na psychiatrii a posléze maskérkami zošklivit, aby mohla ve filmu Máma věrně zahrát mentálně postiženou Lilian. Její kolega Pavel...

9. listopadu 2025

České blondýnky bodují. Světové Miss Kuchařová, Pyszková, Fajksová a Puškinová

Taťána Kuchařová, Krystyna Pyszková, Tereza Fajksová a Natálie Puškinová

Česko má na svém kontě další titul ze světové soutěže krásy. Před pár dny se novou Miss Earth 2025 stala Natálie Puškinová. Třináct let před ní si tento titul odnesla Tereza Fajksová. Světovou Miss...

9. listopadu 2025

Princové v Americe. William byl hvězdou na pláži, Harry vtipkoval o pleši

Princ William v Brazílii a princ Harry v Kanadě

Oba v Americe, ale každý na jiné polokouli. Princ William navštívil Brazílii, kde řešil klima. Jeho mladší bratr Harry se v Kanadě setkal s válečnými veterány a řešil také „průšvih“ s kšiltovkou....

8. listopadu 2025  12:28

Bude z ní zpěvačka? Dara Rolins nazpívala duet s dcerou Lolou

Dara Rolins a Laura Homolová

Dara Rolins překvapila své fanoušky. Na prvním ze dvou koncertů v Bratislavě se v pátek na pódiu představila také její dcera Laura, které přezdívá Lola. Zazpívaly spolu duet.

8. listopadu 2025  9:39

Ve čtyři to zabalili a odjeli na Hlubokou. Mayerová vzpomíná na svatbu s Kostkou

Kalendář Proměny Fantazie 2026 - Září: Carmen Mayerová a Petr Kostka - KOSTKOVI...

Carmen Mayerová byla úplně paf, když viděla, jak se cena za fotografii, na které ji s manželem zachytily Lenka Hatašová s Monikou Navrátilovou, šplhá nahoru. Nakonec si ji domů odnesli majitelé...

8. listopadu 2025

Švormová má svoje zásady. Kokain na jevišti odmítla a kouření markýrovala

Libuše Švormová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka

Nejvíc jí toho předala její pedagožka Vlasta Fabiánová. Díky ní se naučila Libuše Švormová na jevišti krásně a srozumitelně mluvit. Její hlas pak oslovil i milovníky Angeliky. I když je herečce už...

8. listopadu 2025

Manželství s Milošem Formanem jí vzala ruská okupace. Viděli se pak jen párkrát

Věra Křesadlová a Miloš Forman

Věra Křesadlová zemřela ve věku 81 let. Stála po boku Miloše Formana v dobách jeho začátků i prvních úspěchů. Jejich společná cesta se přerušila po jeho emigraci do USA, právně zůstali manželi víc...

7. listopadu 2025  15:12

Hvězda OnlyFans Bella Thorne předvedla postavu v bikinách na dovolené v Mexiku

Bella Thorne (Mexiko, Cabo San Lucas, 4. listopadu 2025)

Americká zpěvačka, herečka a modelka Bella Thorne (28) si prodlužuje plavkovou sezónu a společně se snoubencem Markem Emmsem vyrazili na dovolenou k moři. Bývalá Disney hvězda, která je momentálně...

7. listopadu 2025  12:12

Zazářila v Prcičkách, roky ji kritizují kvůli hubenosti. Tara Reidová slaví 50

Mena Suvari, Jason Biggs, Tara Reidová, Alyson Hanniganová a Shannon Elizabeth...

Americká herečka Tara Reidová se proslavila rolí studentky Vicky v teenagerovské komediální sérii Prci, prci, prcičky. Kariéru této blondýnky, která na přelomu tisíciletí díky svým ženským křivkám...

7. listopadu 2025  11:30

Patrik Hezucký skončil na invalidním vozíku. Může za to hubnutí, uvedl moderátor

Moderátor Patrik Hezucký v podcastu Lepší už to nebude (listopad 2025)

Moderátor Evropy 2 Patrik Hezucký (55) překvapil kolegy, když přijel na natáčení podcastu s názvem Lepší už to nebude na invalidním vozíku. Letitý parťák Leoše Mareše (49) v poslední době velmi...

7. listopadu 2025  10:26

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Dáme dívkám prostor mluvit, říká Makarenko o novém ročníku Miss Czech Republic

Miss Grand Czech Republic 2025 Markéta Mörwicková a šéfka soutěže krásy Taťána...

Taťána Makarenko (36) na zahajovací tiskové konferenci Miss Czech Republic 2026 prozradila, že letošní ročník ponese podtitul The Next Level, tedy „vyšší level“. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila...

7. listopadu 2025  9:32

Miluji ho, pořád se smějeme, říká Cher o vztahu s mužem o 40 let mladším

Cher se svým přítelem Alexanderem Edwardsem (říjen 2025)

Zpěvačka Cher (79) promluvila o své lásce k muži, od kterého ji dělí 40 let. Hudební producent Alexander Edwards (39) ji prý umí rozesmát a mají se spolu krásně už téměř tři roky.

7. listopadu 2025  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.