Manželka Pavla Kikinčuka viděla mimozemšťana. Nikomu to ale neřekla

Autor:
„Bylo to úžasné natáčení, skvělá parta,“ popsal Pavel Kikinčuk natáčení seriálu Okresní přebor, který napsal Petr Kolečko. „Režíroval to Honza Prušinovský, který si mě sám vybral. Měl vytipované herce, které chtěl a já patřil mezi ně,“ usmíval se při vzpomínce na premiéře muzikálu Andělé.
Pavel Kikinčuk (19. března 2026)

Pavel Kikinčuk (19. března 2026)

30 fotografií

Ten vzešel z pera Petra Kolečka a Michala Suchánka. Děj se odehrává v devadesátkách, porevoluční době, kdy se lidé konečně mohli svobodně nadechnout. Frčely plísňové džíny, šusťákové soupravy a fialová saka.

„Já tenkrát hrál v Plzni, podporovali jsme sametovou revoluci, a po ní tady ‚vyhřezli‘ různí mafiáni. Ale já jak byl v tom divadle, tak jsem byl od toho odtržený. Ono by ani nebylo rozumné být s nimi v kontaktu,“ vzpomíná Kikinčuk, který je televizním divákům známý především jako student Šimon Plánička z filmu Slunce seno jahody nebo gambler Ludvík Hovorka z Okresního přeboru.

V muzikálu Andělé v Divadle Broadway na něj „zbyla“ role Ládi Jíši, řidiče autobusu s nepříliš vysokou inteligencí a zároveň kamaráda hlavního hrdiny veksláka Mirka Průši (Michal Novotný), který se vrací z Bahamských ostrovů do své rodné země. I on má ale svého anděla strážného.

„Devadesátky byly divoké, ale mě nikdo neohrožoval. V nebezpečí jsem se cítil spíš v době revoluce. V kanceláři divadla jsme tiskli letáky, když najednou přijel autobus s milicí. Tak tak, že na nás nevtrhli, to by skončilo špatně,“ vzpomíná Kikinčuk.

I on má pocit, že ho někdo chrání. „Něco určitě existuje. Stoprocentně. Jestli jsou to přímo andělé, nevím, ale určitě tady nejsme sami. Jsou to nějaké bytosti nebo fluidum. A myslím, že mě i před lecčím zachránili,“ vypráví.

„Moje manželka na tyhle věci věří hodně a té se zjevil mimozemšťan. To bylo ještě v dobách hluboké totality a tatínek ji prosil, aby to nikomu neříkala. On dělal horoskopy, byl astrolog, ale ty jeho horoskopy vznikaly na bázi vědeckých výzkumů, prostudoval k nim spousty knih. Měl být dokonce šéfem Ondřejovské hvězdárny, ale nakonec nebyl, protože by se musel stěhovat,“ vzpomíná Kikinčuk na svého tchána Jiřího Crhu.

„A manželka zažila, když byla v mosteckém divadle, že se jí tam v okně zjevila bytost s velkýma očima. Ptal jsem se jí: Jindro, nekecáš? Jsi moje žena, tak mi řekni pravdu. Nezdálo se ti to jenom? A ona, že nezdálo. Já jsem se i štípala, abych si ověřila, že jsem při vědomí. Řekla mi,“ vypráví.

„Byl prý obrovský, s velkou hlavou a očima, malým nosem a zíral na ni. Dokonce k němu chtěla jít, ale pak se radši schoulila pod peřinu a čekala, až odtamtud zmizí,“ popisuje neuvěřitelnou historku své ženy Kikinčuk. „Svěřila se s tím svému tatínkovi a ten jí řekl, ať to nikomu neříká, protože by si o ni všichni mysleli, že je blázen. Zvlášť v tehdejší době. A tchán jí to věřil, taky zastával názor, že nejsme ve vesmíru sami,“ dodává.

Se svojí manželkou je Kikinčuk bezmála čtyřicet let. Od prvního dne, kdy se seznámili, se už od sebe neodloučili. Mají dceru Kamilu, která je také herečkou. Jindřiška dříve zpívala v opeře a operetě, pak založila plzeňské kabaretní divadlo Pluto, s nímž jí pomáhal manžel i dcera. „A teď už to předává Kamile. Už jí to zmáhalo, tak ho bude řídit dcera a zároveň v něm hrát,“ popisuje změnu v profesním životě Kikinčuk.

Jindřiška s manželem si tak budou moci víc užívat života. Od té doby, co si koupili v Egyptě apartmán, jezdí nejraději tam. Navzdory komplikované situaci ve světě se lítat do Egypta nebojí. „Máme to jižněji, v Marsa Alam, tam zatím nic nehrozí,“ zůstává Kikinčuk optimistou.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.