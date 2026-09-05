Vzpomenete si, kdy jste poprvé slyšel písničku od Hany Zagorové?
Popravdě, vůbec si na ten první moment nevzpomínám. Třeba u Vaška Neckáře mám to první setkání jasně spojené s dětstvím a s pohádkou Šíleně smutná princezna. Ale u Hanky to tak nemám. Mám pocit, že tady prostě vždycky nějak byla.
„No, ty asi nikdy nebudeš krásná, ale když se budeš hodně učit a snažit, určitě budeš zajímavá.“ Většina by asi po takové odpovědi začala plakat. Jenže Hanka zareagovala jinak. Vyběhla na zahradu a radostně si opakovala: „Když se budu učit, budu zajímavá!“