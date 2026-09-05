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Hanka Zagorová byla jiná, než jsem si myslel. Hénik o ženě za slavnou zpěvačkou

Karolína Lišková
  20:00

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Pavel Hénik, spisovatel mnoha protikladů a širokého záběru. Napsal například i autorizovanou biografii Václav Neckář: Šíleně veselý princ. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Kdo by si ji nepamatoval jako půvabnou a lehce ironickou učitelku Elišku z komedie Trhák? A kdo by si nevybavil její hity jako Duhová víla, Můj čas nebo Biograf láska? Hana Zagorová by letos oslavila osmdesáté narozeniny a právě vychází její biografie Hana Zagorová: Žít tady a teď. Autorem je Pavel Hénik, který vypráví, kdy zpěvačka poprvé zazářila na jevišti. Jak se dozvěděla o svojí vážné diagnóze? A která písnička jí přirostla k srdci?

Vzpomenete si, kdy jste poprvé slyšel písničku od Hany Zagorové?
Popravdě, vůbec si na ten první moment nevzpomínám. Třeba u Vaška Neckáře mám to první setkání jasně spojené s dětstvím a s pohádkou Šíleně smutná princezna. Ale u Hanky to tak nemám. Mám pocit, že tady prostě vždycky nějak byla.

„No, ty asi nikdy nebudeš krásná, ale když se budeš hodně učit a snažit, určitě budeš zajímavá.“ Většina by asi po takové odpovědi začala plakat. Jenže Hanka zareagovala jinak. Vyběhla na zahradu a radostně si opakovala: „Když se budu učit, budu zajímavá!“

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