Šikana na škole i kvůli slavnému otci. Trávníčkův syn promluvil o dětství

Pavlu Dytrtovi se na škole posmívali, že je Kečupír. Mohla za to známá reklama, v níž si syn herečky a dabérky Heleny Dytrtové z hranolek udělá upíří zuby. Kvůli slávě zažil na škole posměšky a psychickou i fyzickou šikanu.

„Začíná to psychikou – klasické posměchy proto, že jsem byl zrzavý, nejmenší, hodně jsem měl problémy s pletí. Pak to zacházelo do fyzična. Zavírali mě na záchodech na základní škole. Neříkám, že by mě tam bili, ale byly tam výhrůžky, že by mě zbili, pokud budu někam chodit, jestli se budu bavit s tamtou holkou… Byl jsem odstrčený jako černá ovce,“ řekl Pavel Dytrt v pořadu České televize 13. komnata.

Přestože útokům od spolužáků čelil pravidelně, nikomu nic neřekl. Bál se to řešit, aby neskončil jako práskač a pak si ho kluci někde nepodali soukromě. Šikana pokračovala i na střední škole v Žamberku, kde se učil truhlářem.

Pavel Dytrt v reklamě na kečup

„Uzavíráš se do sebe a přemýšlíš, jak to udělat, aby ti dali pokoj. Nejde s tím nic udělat, musíš to nějak přehlížet a vyřešit sám v sobě, že jsi neudělal nic špatně. Já jsem jim to nakonec odpustil, ale nezapomněl jsem,“ řekl a dodal, že až časem se s tím vyrovnal. „Jsem pevnější, psychicky stabilnější. Zní to trošku divně, ale je to tak, protože tyhle věci se dají zvládnout, pokud chceš, musíš s tím prostě bojovat.“

Pavel Dytrt také promluvil o tom, jak se dozvěděl, že jeho biologickým otcem je herec Pavel Trávníček. „Přišel jsem na to jako malé dítě, když jsem jezdil na herecké tábory. Jednoho dne vyšel článek o mém tátovi, mámě a mě. Oni se to snažili přede mnou schovávat. Ale stejně. Pak přišel – asi pan vedoucí, že: Hele, ty jseš v novinách! Nevěřil jsem tomu a jako dítě jsem plakal. Nevím, jak se to potom vyřešilo. Já jsem na to potom úplně zapomněl,“ svěřil se.

I když o tom nepřemýšlel, tak mu to opět připomněla spolužačka na základní škole, když mu bylo dvanáct. Četla o něm v novinách a navíc byla sousedkou Trávníčka. Pavel Dytrt se s ním chtěl seznámit a vymýšlel nejrůznější scénáře, jak by to uskutečnil. Nakonec mu napsal dopis. Otec ho přivítal s otevřenou náručí a po postupném oťukávání si porozuměli a skvěle spolu vycházejí.

„Je třeba zapomenout na minulost, nějaké věci, které byly. To stejně nikdo nevrátí. Žít přítomností, která je. Rozhodně třeba ten vztah podporovat a budovat. Normálně se stýkat a být kamarádi. To je asi to nejdůležitější,“ dodal.