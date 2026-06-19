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Bývalý moderátor Televizních novin Pavel Dumbrovský měl vážnou nehodu na kole

Autor:
  17:17
Někdejší moderátor Televizních novin Pavel Dumbrovský (67) skončil po vážné dopravní nehodě v péči lékařů. Při střetu s automobilem utrpěl zlomeniny tří obratlů. Následující měsíce, na které plánoval aktivní dovolenou, tak bude odkázán pouze na klidový režim a běžný pohyb pro něj bude prakticky nemožný.
Pavel Dumbrovský

Pavel Dumbrovský | foto: Profimedia.cz

Rey Koranteng a Pavel Dumbrovský (24. února 2025)
Pavel Dumbrovský (4. února 2024)
Michaela Ochotská a Pavel Dumbrovský (24. února 2025)
Martin Pouva, Kristina Kloubková, Pavel Dumbrovský, Michaela Ochotská, Lucie...
12 fotografií

K nehodě došlo ve čtvrtek v pražských Kunraticích. Dumbrovský jel na kole, když mu podle jeho slov řidička osobního auta nedala přednost.

„Stáli jsme dost dlouho v křižovatce, kolem projelo několik aut, občas jsme se na sebe podívali. Když jsem se rozjel, byla silnice prázdná. Jel jsem z vedlejší silnice na vedlejší, ona odbočovala doleva a zničehonic mi zkřížila cestu,“ popsal bývalý moderátor pro TN.cz.

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Podle svých slov najednou ucítil prudkou ránu do zad. „Strašně prudce vyjela a napálila to rovnou do mě,“ pokračuje. Je přesvědčený, že život mu zachránila cyklistická přilba. „Když jsem ji pak viděl, byla úplně na cucky, zůstal jen horní skelet. Bez ní bych už nebyl.“

Po střetu skončil moderátor v nemocnici, odkud ho lékaři následující den propustili do domácího léčení. Diagnóza však není vůbec příznivá. Utrpěl zlomeniny tří obratlů mezi lopatkami a čeká ho dlouhá rekonvalescence.

Pavel Dumbrovský
Rey Koranteng a Pavel Dumbrovský (24. února 2025)
Pavel Dumbrovský (4. února 2024)
Michaela Ochotská a Pavel Dumbrovský (24. února 2025)
12 fotografií

„Poprvé jsem byl ve vakuové matraci. Necítil jsem v ní žádné otřesy, bylo to fajn. Mám ale zlomené tři obratle mezi lopatkami,“ svěřil se. Kvůli zranění musel zrušit všechny plány na léto, mezi nimiž byly cesty po Česku i do zahraničí. O pomoc se nyní budou starat jeho nejbližší.

„Musím ležet tři měsíce, nesmím se vůbec hýbat. Co 14 dnů jsem měl někde být. Chtěl jsem si užít Lipno, měli jsme jet k Balatonu, do Řecka,“ dodal zklamaně.

Pavel Dumbrovský patřil dlouhá léta k nejznámějším tvářím televize Nova. Na stanici nastoupil v roce 1997 nejprve jako reportér, později se stal jedním z hlavních moderátorů Televizních novin a magazínu Víkend. Diváci si ho oblíbili především díky jeho charakteristickému hlasu a klidnému projevu.

Po čtrnácti letech na obrazovce televizi Nova v roce 2012 opustil. Od té doby se stáhl z pravidelného mediálního života, věnoval se cestování a rodině.

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