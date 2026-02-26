„Rozhodl jsem se, že dám do prodeje Statek Napořád, penzion s veškerým zázemím a wellness v podhůří Šumavy s velkým potenciálem,“ oznámil Pavel Callta na Instagramu.
„Je to velká věc i velká životní změna. Ale mám toho poslední dobou moc, tak mě to po dlouhém přemýšlení dovedlo až k tomuto rozhodnutí,“ dodal muzikant.
|
Z Pavla Callty je statkář. Zpěvák opravil stavení, ukázal fotky a láká hosty
Inzerát s nabídkou statku k prodeji je k dohledání na internetu. Statek Napořád se nachází v obci Marčovice v podhůří Šumavy hodinu necelou hodinu a půl od Prahy. Má 9 apartmánů, svatební sál, zázemí pro catering včetně chladící místnosti, pergolu s venkovním barem, dětské hřiště, wellness a velkou uzavřenou zahradu.
Statek Napořád je možno využívat jako rekreační středisko, je vhodný k pořádání svateb, firemních a teambuildingových akcí, jóga víkendů a rodinných i skupinových pobytů.
Statek disponuje bazénem, saunou, třemi zahradami, má velké uzavřené nádvoří s pergolou a venkovním grilem, zadní zahrada se využívá na svatební obřady a nechybí ani boční zahrada s ovocným sadem, dětským hřištěm a ohništěm. Nemovitost si muzikant Pavel Callta pořídil před necelými dvěma lety, psali jsme zde.