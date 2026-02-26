Muzikant Pavel Callta prodává svůj penzion s wellness v podhůří Šumavy

Muzikant Pavel Callta (37) se v poslední době naplno věnuje rekonstrukcím nemovitostí. Zpěvák a příležitostný herec nyní oznámil, že se rozhodl prodat svůj Statek Napořád v podhůří Šumavy, který začal jako rekreační středisko provozovat ani ne před dvěma lety.
„Rozhodl jsem se, že dám do prodeje Statek Napořád, penzion s veškerým zázemím a wellness v podhůří Šumavy s velkým potenciálem,“ oznámil Pavel Callta na Instagramu.

„Je to velká věc i velká životní změna. Ale mám toho poslední dobou moc, tak mě to po dlouhém přemýšlení dovedlo až k tomuto rozhodnutí,“ dodal muzikant.

Inzerát s nabídkou statku k prodeji je k dohledání na internetu. Statek Napořád se nachází v obci Marčovice v podhůří Šumavy hodinu necelou hodinu a půl od Prahy. Má 9 apartmánů, svatební sál, zázemí pro catering včetně chladící místnosti, pergolu s venkovním barem, dětské hřiště, wellness a velkou uzavřenou zahradu.

Statek Napořád je možno využívat jako rekreační středisko, je vhodný k pořádání svateb, firemních a teambuildingových akcí, jóga víkendů a rodinných i skupinových pobytů.

Statek disponuje bazénem, saunou, třemi zahradami, má velké uzavřené nádvoří s pergolou a venkovním grilem, zadní zahrada se využívá na svatební obřady a nechybí ani boční zahrada s ovocným sadem, dětským hřištěm a ohništěm. Nemovitost si muzikant Pavel Callta pořídil před necelými dvěma lety, psali jsme zde.

