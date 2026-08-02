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Rádia formují hudební vkus celé republiky, vybíral bych jinou muziku, říká Garand

Renato Salerno
Raper Paulie Garand a zpěvák Slávek Pham představili společný singl vzniklý v rámci projektu Korzuj za snem. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvili o spolupráci, významu vizuální stránky umělce i o tom, jak rádia výrazně ovlivňují hudební vkus posluchačů.
Paulie Garand - třetí den festivalu Colours of Ostrava 2026, Dolní oblast Vítkovice (17. července 2026)
Zea a Paulie Garand alias Alžběta Ferencová a Pavel Harant
Paulie Garand dorazil do IQOS lounge, kde společně se Slávkem Phamem předvedl vystoupení pro festivalové hosty.
Hudební zastávka ve festivalových Varech: Paulie Garand a Slávek Pham vystoupili v IQOS lounge.
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Na festivalu ve Varech jste představili společný singl Chci si být jistej, který vznikl v rámci projektu Korzuj za snem. Jak funguje vaše vzájemná chemie?
Paulie Garand: Myslím, že Slávek mezi naši partu zapadl úplně přirozeně. I ve studiu to bylo hrozně autentické, takže za mě zatím všechno skvělé.

Slávek Pham: Jsou to prostě felláci. (smích) Dnes jsem vůbec nebyl nervózní, cítil jsem se strašně komfortně, takže to bylo super.

Paulie Garand: Je to, jako bychom se znali už několik let.

Hudba vytváří ve filmu atmosféru. Máte nějakého oblíbeného filmového skladatele?
Paulie Garand: Určitě Ennia Morriconeho. Když se bavíme o filmové hudbě, tak právě on je moje srdcovka.

Společný singl jste ve Varech představili živě. Jaké máte první ohlasy?
Paulie Garand: Velkou radost. Navíc jsme ho poprvé zahráli akusticky jen s kytarou. Dnes je běžné, že někdo natočí písničku, ale neumí ji zazpívat naživo. Slávek to zvládl skvěle a těším se, až ji budeme hrát s celou kapelou.

Slávek Pham: Měl jsem radost hlavně z toho, jak mě přijali Paulieho fanoušci. Bylo vidět, že si to užívají, a to mě potěšilo.

Rapová klišé se snažím převádět do slovních hříček, říká Paulie Garand

Jak důležitý je pro vás jako pro umělce vizuál nebo móda?
Paulie Garand: To byl vlastně jeden z důvodů, proč jsme si vybrali právě Slávka. Je to komplexní umělec. Má dobře zvládnuté sociální sítě, má vkus a zapadl nám do party.

Slávek Pham: To je hezké slyšet, protože já mám pocit, že žádný styl nemám. I když dneska si myslím, že vypadám docela dobře. (smích)

Paulie Garand: Když jsem viděl jeho videoklip, bylo jasné, že máme podobné cítění pro vizuál. Nechci dělat nic na sílu. Musí mi to sedět lidsky i umělecky.

Na festivalu jste se prošli i po červeném koberci. Jaký to byl zážitek?
Paulie Garand: Je pro nás čest, že jsme dostali pozvání. Moc si toho vážíme.

Co jste si ve Varech nenechali ujít?
Slávek Pham: Film Chica Checa s Janem Cinou.

Paulie Garand: Viděl jsem snímek o Ericu Cantonovi a také dokument o režisérovi Richardsonovi, který spolupracuje s Quentinem Tarantinem. To je pro mě takové studium tvorby.

Snažíte se dělat hudbu, která posune český mainstream?
Paulie Garand: Myslím, že se dá dělat opravdu kvalitní pop, který má přesah a funguje i ve světě. Já mám rád Olivii Dean. Její hudba má duši, ale zároveň je chytlavá. Za pop se vůbec nestydím, když má vkus a není prvoplánový. Myslím, že právě takovou cestou bychom se měli vydat.

Někteří lidé říkají, že česká rádia posluchačům vnucují stále stejnou hudbu. Souhlasíte?
Slávek Pham: Já se v rádiích tolik nevyznám. Co myslíš, Paulie?

Paulie Garand: Je to hlavně o tom, kdo má v rádiu možnost vybírat hudbu. Kdybych tam seděl já, znělo by to úplně jinak. Ne že bych pouštěl sebe, ale vybíral bych jinou muziku. Právě lidé, kteří o playlistu rozhodují, podle mě do velké míry utvářejí hudební vkus celé republiky.

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