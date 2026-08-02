Rádia formují hudební vkus celé republiky, vybíral bych jinou muziku, říká Garand

Na festivalu ve Varech jste představili společný singl Chci si být jistej, který vznikl v rámci projektu Korzuj za snem. Jak funguje vaše vzájemná chemie?
Paulie Garand: Myslím, že Slávek mezi naši partu zapadl úplně přirozeně. I ve studiu to bylo hrozně autentické, takže za mě zatím všechno skvělé.
Slávek Pham: Jsou to prostě felláci. (smích) Dnes jsem vůbec nebyl nervózní, cítil jsem se strašně komfortně, takže to bylo super.
Paulie Garand: Je to, jako bychom se znali už několik let.
Hudba vytváří ve filmu atmosféru. Máte nějakého oblíbeného filmového skladatele?
Paulie Garand: Určitě Ennia Morriconeho. Když se bavíme o filmové hudbě, tak právě on je moje srdcovka.
Společný singl jste ve Varech představili živě. Jaké máte první ohlasy?
Paulie Garand: Velkou radost. Navíc jsme ho poprvé zahráli akusticky jen s kytarou. Dnes je běžné, že někdo natočí písničku, ale neumí ji zazpívat naživo. Slávek to zvládl skvěle a těším se, až ji budeme hrát s celou kapelou.
Slávek Pham: Měl jsem radost hlavně z toho, jak mě přijali Paulieho fanoušci. Bylo vidět, že si to užívají, a to mě potěšilo.
|
Rapová klišé se snažím převádět do slovních hříček, říká Paulie Garand
Jak důležitý je pro vás jako pro umělce vizuál nebo móda?
Paulie Garand: To byl vlastně jeden z důvodů, proč jsme si vybrali právě Slávka. Je to komplexní umělec. Má dobře zvládnuté sociální sítě, má vkus a zapadl nám do party.
Slávek Pham: To je hezké slyšet, protože já mám pocit, že žádný styl nemám. I když dneska si myslím, že vypadám docela dobře. (smích)
Paulie Garand: Když jsem viděl jeho videoklip, bylo jasné, že máme podobné cítění pro vizuál. Nechci dělat nic na sílu. Musí mi to sedět lidsky i umělecky.
Na festivalu jste se prošli i po červeném koberci. Jaký to byl zážitek?
Paulie Garand: Je pro nás čest, že jsme dostali pozvání. Moc si toho vážíme.
Co jste si ve Varech nenechali ujít?
Slávek Pham: Film Chica Checa s Janem Cinou.
Paulie Garand: Viděl jsem snímek o Ericu Cantonovi a také dokument o režisérovi Richardsonovi, který spolupracuje s Quentinem Tarantinem. To je pro mě takové studium tvorby.
Snažíte se dělat hudbu, která posune český mainstream?
Paulie Garand: Myslím, že se dá dělat opravdu kvalitní pop, který má přesah a funguje i ve světě. Já mám rád Olivii Dean. Její hudba má duši, ale zároveň je chytlavá. Za pop se vůbec nestydím, když má vkus a není prvoplánový. Myslím, že právě takovou cestou bychom se měli vydat.
Někteří lidé říkají, že česká rádia posluchačům vnucují stále stejnou hudbu. Souhlasíte?
Slávek Pham: Já se v rádiích tolik nevyznám. Co myslíš, Paulie?
Paulie Garand: Je to hlavně o tom, kdo má v rádiu možnost vybírat hudbu. Kdybych tam seděl já, znělo by to úplně jinak. Ne že bych pouštěl sebe, ale vybíral bych jinou muziku. Právě lidé, kteří o playlistu rozhodují, podle mě do velké míry utvářejí hudební vkus celé republiky.