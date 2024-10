Nikdy bych se nevrátila k herectví, říká hvězda seriálu NCIS Perretteová

„Nejsem nevděčná za výhody, které mi hraní dalo. Teď už jsem ale jiný člověk, chci tady být s vámi v dobrém, zlém i v bolesti. Chci být stále sama sebou a to vyžaduje pořádnou dávku odvahy přiznat si to, ale tak to právě teď cítím,“ prozradila Perretteová pro magazín Hello!

Původně vystudovala kriminalistiku a sociologii a plánovala pracovat pro FBI. Pak se dle svých slov „náhodou“ dostala ke hraní. Nejprve se objevila v seriálu Frasier nebo ve filmu Téměř slavní, který byl nominován na Oscara. Později si zahrála v seriálu Time of Your Life, spin-offu seriálu Party of Five s Jennifer Love Hewittovou a Jennifer Garnerovou.

V roce 2003 se připojila k tehdy novému seriálu stanice CBS s názvem NCIS, v Česku známým jako Námořní vyšetřovací služba. „Žádná droga, kterou jsem kdy vyzkoušela, na mě nepůsobila tak dobře jako herectví. Užíváním drog hledáte únik. Ale s herectvím můžete uniknout do tisíce různých míst, aniž byste se při tom málem zabili. Herectví je totální droga,“ říká Perretteová, která se nyní věnuje například produkci dokumentárních filmů.

„V této fázi života mám hlubokou potřebu najít ve všem autenticitu. A být herečkou, zejména v určitých fázích mého života, byl skvělý únik. Nemusíte být sám sebou, můžete být na chvíli někým jiným. Moje postava neměla všechny problémy, které jsem měla já v reálném životě,“ prozradila.

Mark Harmon a Pauley Perrette v seriálu Námořní vyšetřovací služba (2005)

„Proto se teď dívám jen na dokumenty, protože chci znát jen pravdu. Vrátit se k herectví by pro mě znamenalo připravit se o tento život plný opravdové autenticity, který žiji na sto procent,“ dodala.

Tři roky poté, co opustila NCIS a po sérii obvinění proti kolegovi Marku Harmonovi v roce 2019 fanouškům na sociálních sítích rozhodně napsala, že se do seriálu už nikdy nevrátí.

Nakonec si ještě zahrála v seriálu Broke. „Ve skutečnosti jsem odešla do důchodu po NCIS, ale Broke byl důležitý, krásný. ‚Zatančila‘ jsem naposled a jsem na to hrdá! Každý, kdo mě zná, věděl, že jdu do důchodu hned poté. Jsem hrdá na svou práci, miluji vás! Jsem svobodná!“ uvedla v roce 2020.