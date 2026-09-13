Pro lidi je naháč z Příběhu rytíře. Paul Bettany řekl, proč na film nekouká

Bettany ve filmu ztvárnil fiktivní verzi spisovatele Geoffreyho Chaucera a zahrál si po boku Heatha Ledgera, se kterým ho pojilo blízké přátelství. Jejich první setkání ve filmu přitom proběhlo poněkud neobvykle.
Postava Williama Thatchera, kterou hrál Ledger, narazí na Chaucera poté, co při hazardu přijde o peníze i oblečení a následně se potuluje ulicemi. „To je moje nevýhoda,“ zavtipkoval pro magazín People Bettany o taxikářích, kteří mu scénu dodnes připomínají.
Přestože film patří k nejvýraznějším titulům z počátku jeho kariéry, Bettany se na něj už více než dvě desetiletí nepodíval. „Přijde mi to tak dávno, jako by to bylo v úplně jiném životě,“ řekl během L.A. Comic Conu v roce 2025. „Lidé za mnou občas přicházejí, zastavují mě na ulici a citují mi různé hlášky z toho filmu, ale já si to nepamatuji. Nepamatuji si z toho vůbec nic.“
Důvodem je podle něj především Heath Ledger, který v roce 2008 zemřel ve věku 28 let na následky náhodného předávkování. „Viděl jsem ten film, když poprvé vyšel. Od té doby jsem ho už nikdy neviděl,“ svěřil se Bettany. „Je k tomu spousta důvodů a jedním z nich je, že mi Heath příliš chybí.“
Bettany se během své kariéry proslavil také díky dalším výrazným rolím, včetně těch ve filmech jako Iron Man, Avengers nebo Šifra mistra Leonarda. Fanoušci mu často připomínají postavu Visiona v seriálu WandaVision a ostatních filmech z dílny studia Marvel.
„Je tu jedna hláška ze seriálu WandaVision, která zní: Co je to smutek, když ne vytrvalá láska?“ řekl. V New Yorku je ale pro hodně lidí prý stále ten nahý chlápek z Příběhu rytíře.