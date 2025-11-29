Máme syna, ale neviděli jsme se 26 let, říká exmanželka Liama Gallaghera

Britská modelka a herečka Patsy Kensitová (57) si v roce 1997 vzala frontmana skupiny Oasis Liama Gallaghera (53). Manželství jim ale dlouho nevydrželo, po třech letech se rozvedli. I přes to, že mají společného syna, s exmanželem se více než dvě desetiletí vůbec neviděli.
Patsy Kensitová a Liam Gallagher v Cannes (23. května 1999)

Patsy Kensitová a Liam Gallagher v Cannes (23. května 1999) | foto: Profimedia.cz

Lennon Gallagher v Miláně (26. února 2025)
Patsy Kensitová (10. září 2025)
Liam Gallagher
Liam Gallagher na festivalu Sziget 2018
31 fotografií

Herečka má z manželství s Liamem Gallagherem syna Lennona, který dostal jméno po legendárním Johnu Lennonovi. V pořadu Never Mind The Buzzcocks se jí moderátorka zeptala, zda se zúčastnila některého z posledních koncertů kapely Oasis.

„Ne, sledovala jsem to všechno a bylo to kouzelné, ty vzpomínky. Ale Liama jsem neviděla už 26 let,“ odpověděla Kensitová. „Ale mám obrovskou radost za Lennona, protože mohl být u té kulturní exploze. Nemohla bych být šťastnější za kapelu a všechny lidi, kteří je znovu objevují.“

patsykensit

nothing wrong in still having dreams at 57✨✨✨✨

30. června 2025 v 15:53, příspěvek archivován: 7. října 2025 v 9:50
oblíbit odpovědět uložit

Kensitová je už čtyřikrát rozvedená. Svůj poslední vztah se snoubencem Patricem Cassidym ukončila před rokem. „Už nechci žádný vztah, nemám o to zájem. Pořád věřím v lásku, ale pro mě to není něco, co bych nutně potřebovala,“ prohlásila v rozhovoru pro magazín HELLO! „Jsem už dlouho sama a mám ráda svou vlastní společnost. Teď jen upravuji svůj život tak, abych zaplnila díru, kterou mám v duši.“

Herečka si v roce 1988 vzala zpěváka kapely Big Audio Dynamite Dana Donovana. Po třech letech se rozvedli. Podruhé se provdala v roce 1992 za frontmana skupiny Simple Minds Jima Kerra. Mají spolu syna Jamese a v roce 1996 se rozešli. Jejím třetím manželem byl právě Liam Gallagher. V roce 2009 se vdala počtvrté. Manželství s dýdžejem Jeremym Healym se po deseti měsících rozpadlo.

„Nemusíte si brát všechny své partnery. Mým cílem vždy bylo, aby moji synové měli dobrý vztah se svými otci,“ prohlásila Kensitová pro deník The Mirror v roce 2024. „Co se týče mě, s těmi muži už nemluvím ani nejsem v kontaktu. Velmi podporuji vztahy dětí s otci, ale já sama žádný takový vztah nemám. A tak mi to vyhovuje.“

