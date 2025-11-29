Máme syna, ale neviděli jsme se 26 let, říká exmanželka Liama Gallaghera

Herečka má z manželství s Liamem Gallagherem syna Lennona, který dostal jméno po legendárním Johnu Lennonovi. V pořadu Never Mind The Buzzcocks se jí moderátorka zeptala, zda se zúčastnila některého z posledních koncertů kapely Oasis.
„Ne, sledovala jsem to všechno a bylo to kouzelné, ty vzpomínky. Ale Liama jsem neviděla už 26 let,“ odpověděla Kensitová. „Ale mám obrovskou radost za Lennona, protože mohl být u té kulturní exploze. Nemohla bych být šťastnější za kapelu a všechny lidi, kteří je znovu objevují.“
Kensitová je už čtyřikrát rozvedená. Svůj poslední vztah se snoubencem Patricem Cassidym ukončila před rokem. „Už nechci žádný vztah, nemám o to zájem. Pořád věřím v lásku, ale pro mě to není něco, co bych nutně potřebovala,“ prohlásila v rozhovoru pro magazín HELLO! „Jsem už dlouho sama a mám ráda svou vlastní společnost. Teď jen upravuji svůj život tak, abych zaplnila díru, kterou mám v duši.“
Herečka si v roce 1988 vzala zpěváka kapely Big Audio Dynamite Dana Donovana. Po třech letech se rozvedli. Podruhé se provdala v roce 1992 za frontmana skupiny Simple Minds Jima Kerra. Mají spolu syna Jamese a v roce 1996 se rozešli. Jejím třetím manželem byl právě Liam Gallagher. V roce 2009 se vdala počtvrté. Manželství s dýdžejem Jeremym Healym se po deseti měsících rozpadlo.
„Nemusíte si brát všechny své partnery. Mým cílem vždy bylo, aby moji synové měli dobrý vztah se svými otci,“ prohlásila Kensitová pro deník The Mirror v roce 2024. „Co se týče mě, s těmi muži už nemluvím ani nejsem v kontaktu. Velmi podporuji vztahy dětí s otci, ale já sama žádný takový vztah nemám. A tak mi to vyhovuje.“