Pořad Prostřeno láká diváky nejen na kulinářské inspirace, ale i na pikantní situace a peprné konfrontace soutěžících, kteří usilují o pěkně mastnou výhru. VIP Prostřeno pak nabízí zajímavou příchuť v podobě nahlédnutí do soukromí celebrit. Když se však u stolu sešli moderátoři, čekala diváky doslova lahůdková slovní přestřelka.
Patrik Hezucký si v mládí přivydělával v pohostinství a už jako známý moderátor mohl své zkušenosti z gastra oprášit, když si ho pozval televizní štáb jako jednoho z VIP hostů kuchařské show. Patrikovými hosty byla kolegyně z ranní show Evropy 2 Lucie Šilhánová, imitátor Petr Jablonský nebo moderátor Jak se staví sen Pavel Cejnar. Jak to dopadlo?
„Nejsem kuchař a víc než tři chody jsem nevymyslel,“ omlouval na úvod skromně zvolené menu, které si pro hosty připravil. Oč jednodušší byla skladba jídelníčku, o to sofistikovanější byly názvy všech tří chodů „Tarteletky mnoha chutí, co choti přijdou k chuti“, „Bílé břehy se zeleným pekelným mořem a mnoha ostrovy“ a „Sladký průvan s ovocem“.
Na hostech však rozhodně nešetřil, protože kanapky ozdobil nejen klobáskou, ale také lososem a kaviárem. Patrik nikdy neskrýval, že mu chutná, a tak přirozeně chtěl, aby chutnalo i jeho hostům. „Když nevíte, co vařit, tak to musíte přebít penězma,“ okořenil Patrik meníčko také svým nakažlivým smyslem pro humor.
Z Thajska si však přivezl otrlejší chuťové pohárky a zelené kari s kuřecím masem a fazolkami bylo ještě ostřejší než sarkasmus Mrázka a jeho ústředny. „Miluju ostrý, ale ne až takhle extra. Měl jsem zpocený záda. Tohle nemělo pět papriček, tohle mělo devět,“ komental pálivé jídlo Pavel Cejnar.