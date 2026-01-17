Začalo to pícháním pod žebry. Nikola Hezucká popsala začátek manželovy nemoci

Manželka zesnulého Patrika Hezuckého (†55) dala sledujícím na Instagramu prostor pro laskavé otázky, aby ukojila jejich zvědavost ohledně manželovy nemoci a jeho odchodu. Promluvila o tom, jak jeho potíže začaly, proč nemoc tak dlouho tajil, i jak vše zvládá jejich syn.

„Olíček je moc statečný chlapeček. Statečnější, než leckterý dospělák. Všechno, co se stalo, ví, hodně o tom mluvíme a na vše, na co se ptá, mu popravdě odpovídám. Je to obrovský silák,“ říká Hezucká o synovi Oliverovi, který přišel o otce v pouhých šesti letech.

Patrik Hezucký zemřel po krátkém boji s rakovinou neznámého původu, kterou mu diagnostikovali až ve čtvrtém stádiu, kdy nádor metastázoval do jater. Začalo to v půli srpna pícháním vpravo pod žebry, což přisuzoval jejich skřípnutí.

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

„Na konci srpna jsem ho s tím poslala k lékaři, pro jistotu. 4. září nám řekli, že je to zhoubný nález na játrech. Kde to vzniklo, to se nepodařilo ani všemi dostupnými vyšetřeními zjistit,“ vysvětlila Hezucká.

Její muž příčinu svých potíží až do konce života tajil. Hezucká nyní vysvětlila, proč to dělal. „Protože skoro do posledního dne věřil, že to celé zvládne...a že teprve jednoho dne, až to bude celé za ním, o tom všem řekne. Nechtěl, aby ho někdo litoval, sděloval mu zkušenosti a prognózy. Chtěl bojovat a věřit,“ vysvětlila.

Patrik Hezucký
Patrik Hezucký má v manželce Nikole velkou oporu.
Nikola Hezucká a Patrik Hezucký
Patrik Hezucký (listopad 2025)
56 fotografií

„Poslední měsíc si mě stále brali různí lékaři stranou a říkali mi, že je to špatné a že to nevidí na dlouho. Já vždy šla se slzami v očích za Patrikem a ten mi pokaždé řekl, ať nepropadám panice, že zázraky se dějí a že si je jistý, že ví, že on bude ten zázračný případ,“ popsala Hezucká.

„Pár týdnů před koncem dostal naději v podobě imunoterapie. Byla velká šance, že pomůže. Ale už bylo pozdě. Měl už vyčerpané tělo,“ dodala s tím, že hledali veškerou dostupnou pomoc. „Obvolala jsem celý svět. Vyzkoušelo se všechno, co se dalo. Více udělat nešlo.“

Patrik Hezucký a Leoš Mareš

V pondělí se uskuteční v O2 areně koncert, který na památku parťáka Patrika Hezuckého, pořádá Leoš Mareš. Nikola Hezucká bude přítomná a bere akci především jako poctu pro muže, kterého mělo tolik lidí rádo. „Pro mě osobně to je především prostor pro Oliverka, aby na vlastní oči viděl a zažil, jak velký, úžasný, všemi milovaný byl táta člověk. Nebrala jsem ho na pohřeb, tak je to pro něj zároveň takové poslední rozloučení,“ uvedla Hezucká.

Do budoucna už si pro sebe a syna přeje jen zdraví. „Nemám už žádné sny. Ani přání. Ani plány. Měli jsme jich jako rodina tolik a sesypaly se nám jako domeček z karet. Jen si potichu přeji, ať jsme s Oliverkem zdraví. Nic víc,“ dodala Hezucká.

Začalo to pícháním pod žebry. Nikola Hezucká popsala začátek manželovy nemoci

Patrik Hezucký

