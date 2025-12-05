Hezucká promluvila o stavu manžela. Upravili jsme medikaci tak, že už ho nic nebolí

Autor:
  6:14
Nikola Hezucká tráví se svým manželem Patrikem Hezuckým v benešovské nemocnici celé dny a často i noci. Leží u jeho postele na lehátku nebo sedí na křesle a drží ho za ruku. Chce, aby věděl, že je stále s ním. Když se probudí, mluví na něj, on reaguje. Domů si Nikola stíhá průběžně odskočit pouze na pár hodin za jejich šestiletým synem Oliverem.
Svatba Patrika Hezuckého a jeho ženy Nikoly

Svatba Patrika Hezuckého a jeho ženy Nikoly | foto: Instagram

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...
Leoš Mareš po probdělé noci u Patrika Hezuckého odchází ráno z benešovské...
Monika Marešová (3. prosince 2025)
Spolumoderátorka Ranní show Evropy 2 Kateřina Říhová a moderátor Pavel Cejnar.
67 fotografií

„Patrikův stav je neměnný. Ale teď jsme upravili medikaci tak, že už ho vůbec nic nebolí,“ uvedla pro Blesk Nikola Hezucká a potvrdila čtvrteční informaci bulváru, že její manžel přestal jíst i pít, takže je plně odkázán na umělou výživu.

Patrik Hezucký a Nikola Pastirčáková

I když je pro Patrika velmi těžké pod vlivem silných léků komunikovat, vnímá a na své okolí průběžně reaguje. „Když mu řeknu, dej mi pusu, tak mi ji dá,“ popsala Nikola.

U Patrika Hezuckého v nemocničním pokoji se denně vystřídá přibližně deset až patnáct lidí z řad rodiny, přátel a blízkých kolegů z rádia. Miloš Pokorný prozradil, že tak je Patrik nejspokojenější.

Svatba Patrika Hezuckého a jeho ženy Nikoly
Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku plnou ovoce a názorně předvedl, jak funguje „ovladač na sestry“. (25. listopadu 2025)
Leoš Mareš po probdělé noci u Patrika Hezuckého odchází ráno z benešovské nemocnice, v dlouhém kabátu a s unaveným výrazem.
Monika Marešová (3. prosince 2025)
67 fotografií

„On je nejšťastnější, když je tam ruch, bzukot, prostě mejdan. To spí Páťa úplně klidně, to mu vyhovuje nejvíc,“ řekl a potvrdil, že i když Patrik téměř nekomunikuje, kamarádi se u něj snaží trávit každou volnou chvíli.

Denně za ním jezdí dlouholetý parťák Leoš Mareš, který u jeho lůžka tráví dny a často i noci a jezdí z nemocnice na poslední chvíli rovnou do rádia na vysílání Ranní show.

V nemocnici Patrika navštěvují například také Monika Marešová, Matěj Ruppert, Libor Bouček, Katka Říhová, Pavel Cejnar či Lucie Šilhánová. Podle Miloše Pokorného Patrik však nejlépe reaguje na přítomnost Leoše a samozřejmě i jeho o devatenáct let mladší manželky Nikoly.

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Leoš Mareš ve čtvrtek ráno oznámil, že ruší dvě sobotní ostravská vystoupení. „Omlouvám se vám všem, ale z osobních důvodů bych nedokázal v těchto dnech předvést odpovídající show, kterou jsem si pro vás přichystal. Rozhodl jsem se proto oba koncerty přesunout na únor příštího roku, bude to opět v sobotu, a to 21. února 2026,“ omluvil se fanouškům.

Patrik Hezucký je od 18. listopadu v nemocnici se zdravotními potížemi, které vyžadovaly hospitalizaci. I ve velmi náročném období se ještě v minulém týdnu několikrát krátce připojil do vysílání, aby potěšil fanoušky. To, že Evropa 2 nechala Hezuckého vysílat z nemocnice v jeho zdravotním stavu, vadilo některým z posluchačů, kteří to označili za neetické.

Vedení rádia je však opačného názoru: „Evropa 2 neshledává v rozhodnutí Patrika Hezuckého nic neetického. Navíc, motivují ho k tomu právě posluchači, kteří mu prostřednictvím vysílání přejí mnoho zdraví a dodávají mu energii. Toto jeho spontánní rozhodnutí mu, věřte mi, dělá moc dobře na duši. Pokud někteří posluchači cítí, že jeho vysílání je neetické, nemohu napsat nic jiného než, že nás to samozřejmě mrzí,“ uvedla CEO Active Radio Martina Říhová.

Vstoupit do diskuse (36 příspěvků)

Dej si mě, láká Daniela Zálešáková. Modelka vydala kuchařku plnou sexy fotek

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Karen z Krok za krokem je poprvé matkou. Jak dnes vypadají hvězdy seriálu?

Od natočení rodinného seriálu Krok za krokem uběhlo už 20 let. Děti Franka...

Angela Watsonová (50) se proslavila v 90. letech jako Karen Fosterová v sitcomu Krok za krokem. Letos v listopadu oslavila americká modelka a herečka padesáté narozeniny, loni se stala poprvé...

Hvězda seriálu Emily in Paris se opět ukázala nahá, odvážných scén se nebojí

Francouzská herečka a modelka Camille Razatová na Instagramu

Francouzská herečka a modelka Camille Razatová (31) se proslavila díky populárnímu seriálu Emily in Paris. V páté řadě, která bude mít již brzy premiéru, se už sice na vlastní žádost neobjeví,...

Pod sto ještě nemám, říká Hezucký. Ukázal nemocniční pokoj a pokáral sestřičku

Patrik Hezucký v nemocnici při natáčení podcastu Lepší už to nebude (25....

Leoš Mareš (49) v páteční Ranní show popsal natáčení podcastu Lepší už to nebude, které absolvoval v roli kameramana při pravidelné návštěvě svého kamaráda Patrika Hezuckého (55). Ten byl ve...

Lucku jsem měl upřímně rád. Nezapomenu, oznámil Polívka rozchod s Vondráčkovou

Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka (červenec 2023)

Herečka Lucie Vondráčková (45) a zápasník MMA Zdeněk „Gameover“ Polívka (27) se rozešli. Rozchod oznámil Polívka na sociální síti s tím, že se chce vyhnout „trapným klišé a přáním“.

Hezucká promluvila o stavu manžela. Upravili jsme medikaci tak, že už ho nic nebolí

Svatba Patrika Hezuckého a jeho ženy Nikoly

Nikola Hezucká tráví se svým manželem Patrikem Hezuckým v benešovské nemocnici celé dny a často i noci. Leží u jeho postele na lehátku nebo sedí na křesle a drží ho za ruku. Chce, aby věděl, že je...

5. prosince 2025  6:14

Bezstarostné a krásné časy, vzpomíná bývalá modelka Kateřina Kornová na 80. léta

Kateřina Kornová (Praha, 20. listopadu 2025)

Bývalá modelka a herečka Kateřina Kornová (58) se neustále vzdělává. Studuje italštinu a je z ní certifikovaný hypnoterapeut. V rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínala na 80. léta i tehdejší možnosti...

5. prosince 2025

Kašlou na mě, říká Ivanka Devátá o vnucích. Neviděla je osm let

Herečka Ivanka Devátá

Provdala se za něj dvakrát, i když ji Josef Vinklář málem utrápil k smrti. Po prvním rozvodu Ivanka Devátá vyhubla na kost. Exmanžel jí už pomalu připravoval smuteční věnec z jejího oblíbeného kvítí....

5. prosince 2025

Bohdalová je prababičkou. Jířa se narození Toníčka nemohla dočkat, prozradil vnuk

Helena a Vojtěch Stašovi (Praha, 8. července 2023)

Herečka Jiřina Bohdalová (94) se stala prababičkou. Jejímu vnukovi Vojtěchu Stašovi (30) se před dvěma dny narodil syn Antonín. Manželé Stašovi oznámili radostnou novinu ve čtvrtek večer na...

4. prosince 2025  20:30

Že se tančit naučí každý? Nesouhlasím. Je to jako s češtinou, říká tanečník Kurtiš

Premium
Profesionální tanečník a lektor tance měří 186 cm. Opakovaně se zapojil do...

Michal Kurtiš je mistrem České republiky v salse a argentinském tangu. Tanci se věnuje od svých deseti let. V roce 2013 dokonce vyhrál StarDance spolu s Annou Polívkovou. Kromě tance má rád i samotu...

4. prosince 2025

Cibulka a Jagelka si po 25 letech vztahu řekli ano, na svatbě byl i jejich Tobiáš

Svatba po pětadvaceti letech? Ano, a bude to letos, Aleš a Michal se vezmou prý...

Moderátor Aleš Cibulka (48) a dabér Michal Jagelka (48), jeden z nejznámějších a nejstálejších párů české mediální scény, se 4. prosince v Praze vzali. Termín nebyl zvolen náhodně – právě tímto dnem...

4. prosince 2025  13:41

Herečka Brigitte Bardotová přiznala, že se opakovaně pokoušela spáchat sebevraždu

Herečka Brigitte Bardotová

Bývalá filmová hvězda a mezinárodní sexsymbol Brigitte Bardotová (91) přiznala, že považuje za zázrak, že nezemřela poté, co se v průběhu života několikrát pokusila o sebevraždu. O temných životních...

4. prosince 2025  11:53

Harry Potter a Draco Malfoy v objetí? Radcliffe s Feltonem se potkali po letech

Daniel Radcliffe a Tom Felton po letech spolu (prosinec 2025)

Hvězdy Harryho Pottera Daniel Radcliffe (36) a Tom Felton (38) se spolu naposled objevili na filmovém plátně v roce 2011 ve filmu Harry Potter a Relikvie smrti 2. Od té doby spolu nehráli a na...

4. prosince 2025  10:24

Leoš Mareš přesouvá z osobních důvodů prosincové koncerty v Ostravě na rok 2026

Leoš Mareš na vystoupení v O2 areně

Leoš Mareš oznámil, že přesouvá své dvě plánované prosincové akce v Ostravě na příští rok. Moderátor, zpěvák a bavič se fanouškům omluvil, že není schopen v současné době předvést odpovídající show.

4. prosince 2025  9:29

Mariah Carey vydělává se svým třicet let starým vánočním hitem 70 milionů ročně

Zpěvačka Mariah Carey v nové verzi písně All I Want For Christmas Is You

Hit All I Want For Christmas Is You je hitem předvánočního vysílání rozhlasových stanic po celém světě již třetí desetiletí. Mariah Carey (56) i letos zpívá „na Vánoce si přeji jen jedno jediné a to...

4. prosince 2025  9:03

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

4. prosince 2025  8:04

Soud poslal do vězení lékaře, který poskytl herci Perrymu ketamin

Sarkastický vtipálek Chandler, herec Matthew Perry.

Soud v americkém Los Angeles poslal na 2,5 roku do vězení kalifornského lékaře za nelegální poskytnutí ketaminu herci Matthewovi Perrymu, jenž zemřel v roce 2023 kvůli předávkování touto látkou....

4. prosince 2025  6:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.