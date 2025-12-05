Hezucká promluvila o stavu manžela. Upravili jsme medikaci tak, že už ho nic nebolí

„Patrikův stav je neměnný. Ale teď jsme upravili medikaci tak, že už ho vůbec nic nebolí,“ uvedla pro Blesk Nikola Hezucká a potvrdila čtvrteční informaci bulváru, že její manžel přestal jíst i pít, takže je plně odkázán na umělou výživu.
I když je pro Patrika velmi těžké pod vlivem silných léků komunikovat, vnímá a na své okolí průběžně reaguje. „Když mu řeknu, dej mi pusu, tak mi ji dá,“ popsala Nikola.
U Patrika Hezuckého v nemocničním pokoji se denně vystřídá přibližně deset až patnáct lidí z řad rodiny, přátel a blízkých kolegů z rádia. Miloš Pokorný prozradil, že tak je Patrik nejspokojenější.
„On je nejšťastnější, když je tam ruch, bzukot, prostě mejdan. To spí Páťa úplně klidně, to mu vyhovuje nejvíc,“ řekl a potvrdil, že i když Patrik téměř nekomunikuje, kamarádi se u něj snaží trávit každou volnou chvíli.
Denně za ním jezdí dlouholetý parťák Leoš Mareš, který u jeho lůžka tráví dny a často i noci a jezdí z nemocnice na poslední chvíli rovnou do rádia na vysílání Ranní show.
V nemocnici Patrika navštěvují například také Monika Marešová, Matěj Ruppert, Libor Bouček, Katka Říhová, Pavel Cejnar či Lucie Šilhánová. Podle Miloše Pokorného Patrik však nejlépe reaguje na přítomnost Leoše a samozřejmě i jeho o devatenáct let mladší manželky Nikoly.
|
Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem
Leoš Mareš ve čtvrtek ráno oznámil, že ruší dvě sobotní ostravská vystoupení. „Omlouvám se vám všem, ale z osobních důvodů bych nedokázal v těchto dnech předvést odpovídající show, kterou jsem si pro vás přichystal. Rozhodl jsem se proto oba koncerty přesunout na únor příštího roku, bude to opět v sobotu, a to 21. února 2026,“ omluvil se fanouškům.
Patrik Hezucký je od 18. listopadu v nemocnici se zdravotními potížemi, které vyžadovaly hospitalizaci. I ve velmi náročném období se ještě v minulém týdnu několikrát krátce připojil do vysílání, aby potěšil fanoušky. To, že Evropa 2 nechala Hezuckého vysílat z nemocnice v jeho zdravotním stavu, vadilo některým z posluchačů, kteří to označili za neetické.
Vedení rádia je však opačného názoru: „Evropa 2 neshledává v rozhodnutí Patrika Hezuckého nic neetického. Navíc, motivují ho k tomu právě posluchači, kteří mu prostřednictvím vysílání přejí mnoho zdraví a dodávají mu energii. Toto jeho spontánní rozhodnutí mu, věřte mi, dělá moc dobře na duši. Pokud někteří posluchači cítí, že jeho vysílání je neetické, nemohu napsat nic jiného než, že nás to samozřejmě mrzí,“ uvedla CEO Active Radio Martina Říhová.