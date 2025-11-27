Šestiletý syn Patrika Hezuckého natočil dojemné video pro tátu do nemocnice

Příspěvek zveřejnila ve čtvrtek na sociálních sítích manželka Patrika Hezuckého. „Oliverek s kamarády natočil tatínkovi video pro radost. Máme velké štěstí, že máme tuhle kouzelnou, snovou školku, kde je náš chlapeček moc šťastný,“ napsala Nikola Hezucká na Instagram se srdíčkem a dodatkem „ať je to tady napořád“.
„Ahoj táto, já ti ukážu vánoční školku,“ říká na úvod Oliver. Ve videu pak děti postupně představují své učitelky, spolužáky, paní ředitelku, školníka čistícího záchody, ale chlubí se i jídelnou, paní kuchařkou a výzdobou, kterou školka připravuje na nadcházející sváteční období. „Těším se na Vánoce,“ vzkazuje na závěr dojemného videa Oliver tatínkovi do nemocnice.
Patrik Hezucký a jeho rodina prožívají momentálně velmi náročné období, moderátorovi pořadu Ranní show na rádiu Evropa 2 vyjadřují denně podporu svými vzkazy jeho sledující, kolegové z rádia a blízcí přátelé se mu pak snaží dělat radost občasnými osobními návštěvami. Moderátor zatím zůstává nadále v péči lékařů v nemocnici v Benešově.
I když Patrik Hezucký před pár dny přiznal, že ho živé vstupy do rádia vyčerpávají, ve čtvrtek opět potěšil své fanoušky, když se jeho hlas ozval ve vysílání Ranní show s tím, že by chtěl něco říct svému kolegovi Leošovi Marešovi (49).
Patrik Hezucký skončil na invalidním vozíku. Může za to hubnutí, uvedl moderátor
Ten pustil písničku, ale v telefonu bylo poté ticho a Hezucký se nehlásil. Po chvíli se ozval s tím, že si nechtěně zdříml. „Já jsem usnul, moc se omlouvám. Když je člověk nemocný, musí odpočívat,“ vysvětlil Hezucký.
„A ty jsi nemocný?“ zeptal se Mareš. „Oni si to myslí. Já mám teď krásnou doktorku, která na mě kouká skepticky. Ale ona nesmí. Oni se musí tvářit, že je všechno v pořádku. A říkat mi: ‚Nebojte se, všechno dobře dopadne5,“ pokračoval Hezucký.
Posluchače Ranní show i svého kamaráda Leoše následně rozesmál historkou z časného rána, kdy ho přišli na pokoj vykoupat dva muži. „S váma? S váma ne,“ protestoval prý zdravotním bratrům. „Nakonec jsem teda povolil. Ale jenom nohy a záda, pak dál už nic,“ popsal a rozloučil se, protože ho v tu chvíli do nemocnice přišli navštívit jeho přátelé.
Patrik Hezucký ani nikdo z jeho okolí zatím veřejně nesdělil, jakou nemocí moderátor trpí. Když se poprvé objevil na vozíčku, informoval jen, že kvůli výraznému úbytku váhy ztratil i svalovou hmotu a má kvůli tomu problémy s chůzí.