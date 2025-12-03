„Jsme tu dnes s Martinem Cihlářem takzvaně na supla, je to Martinova premiéra za mikrofonem. Vysvětlíme vám, proč nastala tato situace. Celou noc jsme si psali s Leošem, spíš Martin si s ním psal. A Leoš se rozhodl, že zůstane u Patrika v nemocnici. My je tímto zdravíme,“ oznámila na úvod Ranní show moderátorka Katka Říhová.
Manželka Patrika Hezuckého, Nikola Hezucká, přesdílela v noci na Instagramu příspěvek z jiného profilu. „Nezapomeň během letošních vánočních svátků, že máš právo cítit se tak, jak se zrovna cítíš. Pokud je pro tebe zdobení stromečku příliš, je v pořádku nechat ho klidně v krabici. Pokud máš naopak pocit, že pečení oblíbeného cukroví pro tvé milované ti pomůže cítit se jim blíž, pak klidně vytáhni plech. Nemusíš být veselý a dobře naladěný jen proto, že to říká kalendář.“
Leoš Mareš i Nikola Hezucká strávili u Patrika i pondělní noc. „Byl jsem za Patrikem dnes dvakrát. Večer jsem se tam ještě vracel, protože mi psala Nikola, že jí volala sestřička, abychom hned přijeli. Takže jsme tam byli ve třech i s kamarádem Milanem, nakonec asi do 23 hodin. Patrik pospával a občas se i usmál,“ vysvětloval Mareš v úterý ráno.
Patrik Hezucký přijel počátkem listopadu na natáčení podcastu Lepší už to nebude na invalidním vozíku. Uvedl, že příčinou jeho problémů s chůzí je ztráta svalové hmoty a velký úbytek váhy.
18. listopadu byl hospitalizován. „Děvčata a chlapci, mám momentálně antibiotika, neboť jsem pochytil nějaký muribundus. Je to 5-7 dní, co budu trošku mimo provoz, tak ať nám je za týden dobře,“ napsal tehdy na Instagram k fotce z nemocniční postele.
Pod sto ještě nemám, říká Hezucký. Ukázal nemocniční pokoj a pokáral sestřičku
Hezucký zůstává v benešovské nemocnici, dostává silné léky proti bolesti, včetně morfia, které mu mají ulevit. Přiznal, že léčba je velmi náročná – opakovaně mluví o velké únavě, vyčerpání i o tom, že medikace má znatelné vedlejší účinky. Kolega a kamarád Leoš Mareš za ním jezdí denně do nemocnice, aby ho psychicky podpořil v těžkých chvílích.
Patrik Hezucký je český moderátor, bavič a herec. Je známý především jako dlouholetý moderátor Ranní show na rádiu Evropa 2, posluchače baví svým typickým humorem i sebeironií. Kromě moderování se objevil i v několika televizních projektech – například v pořadech Tele Tele, Mr. GS nebo Tvoje tvář má známý hlas, kde působil jako porotce.
Je ženatý, s manželkou Nikolou Hezuckou přivítal ve svých 49 letech v prosinci 2019 na světě svého prvního potomka, syna Olivera. Hezucký a jeho partnerka se seznámili na akci, kterou Patrik moderoval. Zasnoubili se v září 2018 po sedmi letech vztahu, vzali se rok poté.