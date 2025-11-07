Patrik Hezucký skončil na invalidním vozíku. Může za to hubnutí, uvedl moderátor

Na invalidním vozíku přijel Patrik Hezucký na natáčení podcastu, který moderuje společně s Milošem Pokorným (61) a Zdeňkem Pohlreichem (68).
„Ztráta svalové hmoty a velký úbytek váhy – vše je pod kontrolou lékařů, ovšem zapříčiňuje to problémy s chůzí, takže potřebuji vozíček,“ naznačil moderátor pro Blesk příčinu svých potíží.
Ztráta svalové hmoty stojí podle něj i za změnou jeho hlasu, které si posluchači všimli již před několika měsíci. „Ta je zapříčiněna změnou svalového břišního tonusu,“ vysvětlil.
Patrik Hezucký je český moderátor, bavič a herec. Je známý především jako dlouholetý moderátor ranní show „Fajn ráno“ (dříve „Ranní show Evropy 2“) na rádiu Evropa 2, kterou moderuje spolu s Leošem Marešem. Dvojice patří mezi nejznámější a nejúspěšnější rozhlasové moderátory v Česku.
|
Jsme úplně opační, měli jsme i krizi, říká Hezucký o práci s Marešem
Hezucký je známý svým typickým humorem i sebeironií, kromě moderování se objevil i v několika televizních projektech – například v pořadech Tele Tele, Mr. GS nebo Tvoje tvář má známý hlas, kde působil jako porotce.
Je ženatý, s manželkou Nikolou Hezuckou přivítal ve svých 49 letech v prosinci 2019 na světě svého prvního potomka, syna Olivera. Hezucký a jeho partnerka se seznámili na akci, kterou Patrik moderoval. Zasnoubili se v září 2018 po sedmi letech vztahu, vzali se rok poté.
Moderátoři Patrik Hezucký a Miloš Pokorný spolu s kuchařem Zdeňkem Pohlreichem vystoupí se svou podcastovou show v pátek večer poprvé živě a to v pražském Divadle U hasičů. Akce, na kterou si mohli zájemci pořídit lístek za 690 korun, je vyprodaná.