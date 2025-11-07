Patrik Hezucký skončil na invalidním vozíku. Může za to hubnutí, uvedl moderátor

Autor:
  10:26
Moderátor Evropy 2 Patrik Hezucký (55) překvapil kolegy, když přijel na natáčení podcastu s názvem Lepší už to nebude na invalidním vozíku. Letitý parťák Leoše Mareše (49) v poslední době velmi výrazně zhubl, což je podle něj příčinou jeho současných problémů s chůzí.
Patrik Hezucký

Patrik Hezucký | foto: Teki Shine/FTV Prima

Miloš Pokorný, Zdeněk Pohlreich a Patrik Hezucký na sedmém ročníku soutěže...
Nikola Pastirčáková a Patrik Hezucký (21. října 2012)
Leoš Mareš a Patrik Hezucký, 2025
Patrik Hezucký a Leoš Mareš, 2025
34 fotografií

Na invalidním vozíku přijel Patrik Hezucký na natáčení podcastu, který moderuje společně s Milošem Pokorným (61) a Zdeňkem Pohlreichem (68).

Miloš Pokorný, Zdeněk Pohlreich a Patrik Hezucký na sedmém ročníku soutěže Podcast roku (Občanská plovárna, Praha, 16. června 2025)

„Ztráta svalové hmoty a velký úbytek váhy – vše je pod kontrolou lékařů, ovšem zapříčiňuje to problémy s chůzí, takže potřebuji vozíček,“ naznačil moderátor pro Blesk příčinu svých potíží.

Patrik Hezucký
Miloš Pokorný, Zdeněk Pohlreich a Patrik Hezucký na sedmém ročníku soutěže Podcast roku (Občanská plovárna, Praha, 16. června 2025)
Nikola Pastirčáková a Patrik Hezucký (21. října 2012)
Leoš Mareš a Patrik Hezucký, 2025
34 fotografií

Ztráta svalové hmoty stojí podle něj i za změnou jeho hlasu, které si posluchači všimli již před několika měsíci. „Ta je zapříčiněna změnou svalového břišního tonusu,“ vysvětlil.

Patrik Hezucký je český moderátor, bavič a herec. Je známý především jako dlouholetý moderátor ranní show „Fajn ráno“ (dříve „Ranní show Evropy 2“) na rádiu Evropa 2, kterou moderuje spolu s Leošem Marešem. Dvojice patří mezi nejznámější a nejúspěšnější rozhlasové moderátory v Česku.

Jsme úplně opační, měli jsme i krizi, říká Hezucký o práci s Marešem

Hezucký je známý svým typickým humorem i sebeironií, kromě moderování se objevil i v několika televizních projektech – například v pořadech Tele Tele, Mr. GS nebo Tvoje tvář má známý hlas, kde působil jako porotce.

Je ženatý, s manželkou Nikolou Hezuckou přivítal ve svých 49 letech v prosinci 2019 na světě svého prvního potomka, syna Olivera. Hezucký a jeho partnerka se seznámili na akci, kterou Patrik moderoval. Zasnoubili se v září 2018 po sedmi letech vztahu, vzali se rok poté.

Moderátoři Patrik Hezucký a Miloš Pokorný spolu s kuchařem Zdeňkem Pohlreichem vystoupí se svou podcastovou show v pátek večer poprvé živě a to v pražském Divadle U hasičů. Akce, na kterou si mohli zájemci pořídit lístek za 690 korun, je vyprodaná.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Sydney Sweeney ve třpytivých šatech bez podprsenky zastínila velké hvězdy

Sydney Sweeney upoutala pozornost všech (29. října 2025)

Hvězda seriálu Euforie Sydney Sweeney (28) přišla na akci časopisu Variety s podtitulem „Síla žen“ a předvedla, v čem je její největší síla. Zastínila velké hvězdy filmového plátna jako Sharon Stone...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Z princezny luxusu politickou ikonou: Ivanka Trump slaví 44. narozeniny

Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová slaví 44. narozeniny. Za svůj...

Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová slaví 44. narozeniny. Za svůj život prošla fascinující proměnou – od nevýrazné dívky ze světa luxusu přes sebevědomou tvář rodinného impéria až po vlivnou...

Moderátoři Efler a Lecká do toho praštili. Svatba po čtrnácti letech

Iva Lecká a Vojta Efler si řekli ANO na zámečku v Horních Počernicích.

Spisovatelka a moderátorka Rádia Blaník Iva Lecká (46) a o rok mladší moderátor Rádia Frekvence 1 Vojta Efler si řekli své ano na Chvalském zámku. Po čtrnácti letech chtěli svazek zpečetit. „První s...

Princ Andrew hostil ve Windsoru na oslavě osmnáctin své dcery Epsteina i Weinsteina

Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwellová na oslavě 18....

Britský král Karel III. zbavil svého bratra Andrewa titulů i poct a vystěhoval ho z jeho královského sídla, rezidence Royal Lodge. To vše kvůli skandálu kolem Jeffreyho Epsteina, do kterého je Andrew...

Patrik Hezucký skončil na invalidním vozíku. Může za to hubnutí, uvedl moderátor

Patrik Hezucký

Moderátor Evropy 2 Patrik Hezucký (55) překvapil kolegy, když přijel na natáčení podcastu s názvem Lepší už to nebude na invalidním vozíku. Letitý parťák Leoše Mareše (49) v poslední době velmi...

7. listopadu 2025  10:26

Dáme dívkám prostor mluvit, říká Makarenko o novém ročníku Miss Czech Republic

Miss Grand Czech Republic 2025 Markéta Mörwicková a šéfka soutěže krásy Taťána...

Taťána Makarenko (36) na zahajovací tiskové konferenci Miss Czech Republic 2026 prozradila, že letošní ročník ponese podtitul The Next Level, tedy „vyšší level“. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila...

7. listopadu 2025  9:32

Miluji ho, pořád se smějeme, říká Cher o vztahu s mužem o 40 let mladším

Cher se svým přítelem Alexanderem Edwardsem (říjen 2025)

Zpěvačka Cher (79) promluvila o své lásce k muži, od kterého ji dělí 40 let. Hudební producent Alexander Edwards (39) ji prý umí rozesmát a mají se spolu krásně už téměř tři roky.

7. listopadu 2025  8:30

Celý život bojuji s tím, jak na sebe nahlížet, přiznává Iva Kubelková

Iva Kubelková nafotila novou kolekci plavek. (květen, 2025)

Modelka a moderátorka Iva Kubelková (48) je celý život aktivní a aktuálně tančí na StarDance tour. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o těle, věku a o tom, co předává svým dcerám. Prozradila, že i...

7. listopadu 2025

Nejvíc se Hana Třeštíková bála, že děťátku přestane tlouct srdíčko

Hana Třeštíková s dcerou

„Vím, že spoustu lidí naštvu, ale šlo to samo,“ říká filmová producentka, režisérka a komunální politička Hana Třeštíková (43), jak se zbavila poporodních kil. Pozdní mateřství jí dalo nejen...

7. listopadu 2025

Budoucí ministr Adam Vojtěch si zahrál na Karla Gotta. Zazpíval jeho hit na plese

Adam Vojtěch zazpíval na plese náchodské nemocnice.

Bývalý a zřejmě i budoucí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se na oslavách náchodské nemocnice nechal unést svou vášní. Vrátil se v čase zpátky do dob, kdy zářil v hudebních soutěžích, a na pódiu se...

6. listopadu 2025  14:25

Svět obletěla zpráva o smrti Joeyho z Přátel. Je to hoax, reagoval hercův mluvčí

Matt LeBlanc s dcerou Marinou (Los Angeles, 17. října 2025)

Na internetu kolovala zpráva, že Joey Tribbiani, či spíše herec, jenž mu v legendárním seriálu Přátelé propůjčil tvář, zemřel. Mluvčí Matta LeBlanca (58) informaci po dotazech novinářů vyvrátil s...

6. listopadu 2025  13:52

Matěj si v Naked Attraction vybral člověka v procesu tranzice z ženy na muže

Matěj a Enn v pořadu Naked Attraction

V posledním dílu Naked Attraction si Matěj, který se dřív objevil v epizodě se samými muži, vybíral mezi ženami. Volba padla na Enn, což ale nakonec žena nebyla. Enn právě prochází tranzicí z ženy na...

6. listopadu 2025

Když odpustíte lidem všechno, rádi toho zneužijí, říká Zrádkyně Nicole Šáchová

Nicole Šáchová (Praha, Playboy party, 10. září 2025)

Druhá řada Zrádců běží na plné obrátky. Režisér Markus Krug dodává filmové řemeslo, Vojta Kotek charizma, napětí roste s každou poradou. Listopadový Cosmopolitan přináší rozhovor Martina Váši s...

6. listopadu 2025

Sydney Sweeney přibrala kvůli boxerské roli 13 kilo. Uznání se ale nedočkala

Christy Martinová a Sydney Sweeney v Los Angeles na premiéře filmu Christy (25....

Americká herečka a modelka Sydney Sweeney (28) ztvárnila hlavní roli v novém boxerském životopisném dramatu Christy, který bude v českých kinech k vidění od února 2026. Kvůli roli světové šampionky...

6. listopadu 2025

Nemyslím si, že je dobře, aby dva gayové měli dítě, říká Martin Hranáč

Premium
Hell’s Kitchen Česko 2025 - Martin Hranáč

Pět let spolu „chodili“, než se nedávno vzali. Přesto si Martin Hranáč zatím neosvojil řeč svého partnera, který pochází z ostrova Saint Vincent v Karibiku. A tak se Jesse Hackshaw, jenž vystudoval...

6. listopadu 2025

Už se nesnažím zavděčit všem a na první místo stavím sebe, říká Eva Decastelo

Eva Decastelo (Praha, Boccaccio Ballroom, Playboy party, červen 2025)

Moderátorka a herečka Eva Decastelo (47) sama o sobě říká, že je královnou nevkusu. Hlavu si s tím příliš neláme, se svým stylem oblékání je spokojená. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, jak na ni...

6. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.