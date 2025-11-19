O víkendu to ještě vypadalo, že Patrik točit bude, říká Pokorný o podcastu s Hezuckým

Autor:
  12:13
Patrik Hezucký v úterý nemohl kvůli zdravotnímu stavu vysílat pravidelnou Ranní show Evropy 2 s Leošem Marešem a chyběl i při natáčení podcastu Lepší už to nebude s Milošem Pokorným a Zdeňkem Pohlreichem. K situaci kolem jeho absence se pro iDNES.cz vyjádřil právě Miloš Pokorný.
Patrik Hezucký a Miloš Pokorný (červen 2025)

Patrik Hezucký a Miloš Pokorný (červen 2025) | foto: Profimedia.cz

Zdeněk Pohlreich dělá s moderátory Milošem Pokorným a Patrikem Hezuckým podcast...
Miloš Pokorný, Zdeněk Pohlreich a Patrik Hezucký na sedmém ročníku soutěže...
Patrik Hezucký
Moderátor Patrik Hezucký v podcastu Lepší už to nebude (listopad 2025)
46 fotografií

„Byť to o víkendu s Patrikem vypadalo, že to dopadne, tak nedopadlo a poprvé jsme včera se Zdeňkem natáčeli sami ve dvou,“ sdělil Pokorný.

Jak to bude s podcastem dál, sám zatím neví. Přijde totiž i o druhého parťáka. „Řešíme, jak to bude dál, protože Zdeněk plánuje odletět na dva měsíce do Austrálie a vrátí se až v březnu,“ popisuje Pokorný situaci s populárním podcastem, který si našel řadu stálých posluchačů a dokonce se odehrál už i naživo se všemi třemi představiteli.

Nemocný Hezucký poslal vzkaz. Mareš se neubránil pláči, že parťák nemohl vysílat

Tam se objevil i Hezuckého parťák z Ranní show Evropy 2 Leoš Mareš. „Leoš nám pomohl velmi při live show. Udělal to dobrovolně, i když měl být jen divák. Zapojili jsme ho do všeho včetně módní přehlídky. Patří mu za to obrovský dík,“ říká Pokorný.

Nabízí se tak, že by za Hezuckého zatím v podcastu zaskočil Mareš. „Nebavili jsme se o tom, ale pokud někoho budu oslovovat, tak on bude první. Pak máme nějaké kamarády, které můžeme oslovit, ale potřebuji někoho nastálo,“ popisuje Pokorný.

Vše bude dnes konzultovat s Patrikem Hezuckým, který se aktuálně léčí antibiotiky s blíže nespecifikovanou chorobou. „Dnes za Patrikem s Leošem jedeme, takže doufáme, že dojdeme k nějakému rozuzlení,“ říká Pokorný s tím, že Patrikovi Hezuckému vyřídí i všechny pozdravy a přání brzkého uzdravení, které pro něj dostává. „Každý pozdrav ho potěší,“ dodává.

lepsi_uz_to_nebude_podcast

První LUTN LIVE v Divadle U Hasičů byla jízda, jakou nikdo nečekal.
Tady je ochutnávka, ale to nejlepší (a nejodvážnější) zůstalo za oponou.

Mrkni na celý záznam s bonusovými momenty, které jinde neuvidíš.
Celé video najdeš za 299 Kč tady ➜ https://lepsiuztonebude.cz/videos/Oh40Tj5xP0TRLfsn0V2K

14. listopadu 2025 v 10:13, příspěvek archivován: 19. listopadu 2025 v 11:45
oblíbit odpovědět uložit

O jeho zdravotním stavu se ani jeden z kolegů nezmínil. „Žádný komentář k tomu nemám a myslím, že by to ani nebylo slušné,“ uvedl k celé situaci s podcastem Zdeněk Pohlreich.

Strach o zdravotní stav Patrika Hezuckého vyvolalo především úterní vysílání ranní show, v němž se Leoš Mareš při slovech o kolegovi dokonce rozplakal.

Později Hezucký poslal fotku z lůžka. „Děvčata a chlapci, mám momentálně antibiotika, neboť jsem pochytil nějaký muribundus. Je to 5-7 dní, co budu trošku mimo provoz, tak ať nám je za týden dobře,“ napsal v úterý večer Hezucký na Instagram. Pod příspěvkem se pak objevila záplava srdíček a vyjádření podpory od řady osobností českého showbyznysu.

Patrik Hezucký a Miloš Pokorný (červen 2025)
Zdeněk Pohlreich dělá s moderátory Milošem Pokorným a Patrikem Hezuckým podcast Lepší už to nebude, pojmenovaný po slavném filmu.
Miloš Pokorný, Zdeněk Pohlreich a Patrik Hezucký na sedmém ročníku soutěže Podcast roku (Občanská plovárna, Praha, 16. června 2025)
Patrik Hezucký
46 fotografií

Patrik Hezucký veřejně zatím nesdělil, jakou nemocí trpí. Když se poprvé objevil na vozíčku, sdělil jen, že kvůli výraznému úbytku váhy ztratil i svalovou hmotu a má kvůli tomu problémy s chůzí.

Pláč Leoše Mareše v přímém přenosu ale vyvolal ve fanoušcích starost o skutečnou příčinu zhoršení jeho zdraví a spekulují o tom, že za moderátorovy problémy může něco mnohem vážnějšího než jen rychlé hubnutí. Přispěl k tomu i citát, který na Instagramu zveřejnila Hezuckého manželka Nikola.

„Pamatuj si, kdo udělal nejtěžší kapitoly tvého života lehčími, jen tím, že tam byl s tebou. To jsou tvoji lidé,“ napsala. A k tomu dodala: „Nikdy, nikdy, nikdy vám to nezapomenu.“

V úterý večer pak sdílela fotku celé rodiny Hezuckých s vyjádřením naděje: „My tři zvládneme všechno. Všechno!“

Vyjádření k absenci Patrika Hezuckého ve vysílání vydalo i rádio Evropa 2. „Patrikovi Hezuckému přejeme brzké uzdravení a těšíme se na jeho návrat do Ranní show na Evropě 2,“ napsala Martina Říhová, CEO Active Radio a Czech News Center.

nikolahezucka

my tři zvládneme všechno. všechno! ♾️

18. listopadu 2025 v 17:00, příspěvek archivován: 19. listopadu 2025 v 11:52
oblíbit odpovědět uložit
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nemocný Hezucký poslal vzkaz. Mareš se neubránil pláči, že parťák nemohl vysílat

Na Mňam TV bude mít svou talkshow i s Patrikem Hezuckým. Leoš je ale sólista a...

Leoš Mareš vysílal v úterý ranní show na Evropě 2 společně s Kateřinou Říhovou, ovšem bez svého dlouholetého parťáka Patrika Hezuckého, který měl původně dorazit do studia. Oba moderátoři během...

Bývalá Miss Německo neuhlídala dekolt, na premiéře seriálu Landman ji zradily šaty

Yvonne Woelke povolila na červeném koberci velmi úzká ramínka šatů, tady se...

Herečka a bývalá Miss Německo, Yvonne Woelke, se na berlínské premiéře druhé řady seriálu Landman postarala o pořádný rozruch. Blondýnka neuhlídala svou večerní róbu a přímo na červeném koberci jí...

Uklízečka Jana se svlékla v nahé seznamce, aby našla muže pro podzim života

Uklízečka Jana z Mostu se v 57 letech neváhala svléknout v Naked Attraction...

Jana z Mostu se celý život věnovala hlavně rodině. Děti ale dospěly a ona se rozhodla ještě něco začít. Začala cestovat, chodit na koncerty a odhodlala se i ke kroku, který by v 57 letech málokdo...

Čermák se ukázal s manželkou, s níž nežije. Jejich vztah prý poznamenal Roubal

Hynek Čermák a Veronika Čermák Macková na premiéře filmu Neporazitelní...

Hynek Čermák (52) se na pražské premiéře filmu Neporazitelní překvapivě ukázal se svou manželkou Veronikou Čermák Mackovou (31), se kterou ale už delší dobu nežije. Herec nedávno prozradil, že ke...

Frida žila s princem, tragicky přišla o dceru. Brunetka ze skupiny ABBA slaví 80

ABBA v 70. letech. Zleva: Bjorn Ulvaeus, Frida Lyngstadová, Agnetha Faltskogová...

Norsko-švédská zpěvačka Anni-Frid Lyngstadová, která 15. listopadu slaví osmdesátiny, byla členkou bývalé skupiny ABBA. Brunetka, fanoušky přezdívaná Frida, prožila nepříliš idylické dětství, zažila...

O víkendu to ještě vypadalo, že Patrik točit bude, říká Pokorný o podcastu s Hezuckým

Patrik Hezucký a Miloš Pokorný (červen 2025)

Patrik Hezucký v úterý nemohl kvůli zdravotnímu stavu vysílat pravidelnou Ranní show Evropy 2 s Leošem Marešem a chyběl i při natáčení podcastu Lepší už to nebude s Milošem Pokorným a Zdeňkem...

19. listopadu 2025  12:13

Holčičí výlety mi daly víc než luxusní nákupy, říká Barbora Karpíšková

Barbora Karpíšková

Sklenka oranžového vína v lisabonské vinárně, krosna otlačená do klíční kosti a osmdesát pět kilometrů podél Atlantiku. V nové eseji pro Harper’s Bazaar píše Barbora Karpíšková alias Bjukitchen o...

19. listopadu 2025  11:38

Kdy se bude vysílat StarDance Tour v televizi? Na silvestra se chystá záznam z O2 areny

StarDance Tour (Mattoni Arena v Karlových Varech, 27. 9. 2025)

StarDance Tour měla obrovský úspěch. Televizní diváci, kteří se na žádné z vystoupení v arénách nedostali, však prožívali hořké zklamání. Jako částečnou kompenzaci za pravidelný podzimní taneční...

19. listopadu 2025  11:13

Koordinátora intimity jsme neměli. Rob není úchyl, říká Lawrencová o Pattinsonovi

Jennifer Lawrencová na Vanity Fair Oscar party (Los Angeles, 10. března 2024)

Třiačtyřicetiletá americká herečka hraje s Robertem Pattinsonem v novém psychologickém dramatu Die My Love. Nyní prozradila, proč při natáčení odmítla přítomnost intimního koordinátora.

19. listopadu 2025

Bitvu plešatců s přísavkami rozhodl trénink s ledničkou. Lesklé lebky měly sraz

Japonští plešouni se utkali při úplňku v netradičních hrách

Každý rok se v Japonsku sjedou na jedno místo členové unikátní asociace, aby vzdali hold životnímu nadhledu, humoru... a absenci vlasů. Jejich festival nazvaný Podzimní hostina plešatců (japonsky...

19. listopadu 2025  8:44

Byla jsem sama sebou, říká po úspěchu na světové Miss Earth Natálie Puškinová

Miss Earth 2025 Natálie Puškinová v Praze (18. listopadu 2025)

Po úspěchu na světovém finále soutěže krásy na Filipínách je už zpátky v Česku. Miss Earth 2025 Natálie Puškinová prozradila, jak se cítila po vyhlášení svého jména i jak se na světové klání...

19. listopadu 2025  8:07

Partner Kristiny Kloubkové vyhledal terapeuta. Řeknu mu toho hodně, tvrdí Kuneš

Kristina Kloubková a Václav Kuneš

Nejen Kristina Kloubková chodila léta k terapeutovi, i její partner Václav Kuneš si našel člověka, kterému se svěřuje se svými problémy. Dělá to už osm let. A byť mu terapie pomáhá, bude s ní pomalu...

19. listopadu 2025

Klan dětí bych chtěl rozšířit, klan manželek už ne, říká Jan Maxián

Jan Maxián v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (18. listopadu 2025)

Herec, dabér a muzikant Jan Maxián (42) promluvil v pořadu 7 pádů Honzy Dědka o tom, jak každému svému dítěti dopřál vlastní matku a zda plánuje svůj klan ještě rozšiřovat. Práskl také na své kolegy...

19. listopadu 2025

Tátovu smrt jsem nepřijal, po letech mě to dohnalo. Kozub i o dětství a rozvodu

Premium
Poprvé na sebe upozornil během pandemie covidu, kdy se svými ostravskými...

Vedle mnohdy až absurdní a nekorektní komiky zvládá Štěpán Kozub i charakterní herectví. Jeho manželství se sice nedávno i kvůli pracovnímu vytížení rozpadlo, o to víc si však vychutnává výchovu...

18. listopadu 2025

Nemocný Hezucký poslal vzkaz. Mareš se neubránil pláči, že parťák nemohl vysílat

Na Mňam TV bude mít svou talkshow i s Patrikem Hezuckým. Leoš je ale sólista a...

Leoš Mareš vysílal v úterý ranní show na Evropě 2 společně s Kateřinou Říhovou, ovšem bez svého dlouholetého parťáka Patrika Hezuckého, který měl původně dorazit do studia. Oba moderátoři během...

18. listopadu 2025  12:47,  aktualizováno  18:05

Exmanželka Justina Trudeaua poprvé promluvila o jeho vztahu s Katy Perry

Zpěvačka Katy Perry a bývalý kanadský premiér Justin Trudeau se poprvé...

Exmanželka bývalého kanadského premiéra Justina Trudeaua (53) Sophie Grégoire (50) se poprvé veřejně vyjádřila ke vztahu exmanžela a americké zpěvačky Katy Perry (41). O románku politika a zpěvačky...

18. listopadu 2025  15:10

Na tohle všichni čekali. Co řekla Daniela Brzobohatá na pravdu o zrádkyni Mie?

Zvrat ve Zrádcích. Mia není tím, za koho se vydává

Daniela Brzobohatá si užila roli zrádce ve stejnojmenné reality show, ale lhaní a předstírání bylo někdy nad její síly. Své spoluhráčce Mie však skálopevně věřila. Jak jí bylo, když se dozvěděla její...

18. listopadu 2025  14:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.