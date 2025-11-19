O víkendu to ještě vypadalo, že Patrik točit bude, říká Pokorný o podcastu s Hezuckým

„Byť to o víkendu s Patrikem vypadalo, že to dopadne, tak nedopadlo a poprvé jsme včera se Zdeňkem natáčeli sami ve dvou,“ sdělil Pokorný.
Jak to bude s podcastem dál, sám zatím neví. Přijde totiž i o druhého parťáka. „Řešíme, jak to bude dál, protože Zdeněk plánuje odletět na dva měsíce do Austrálie a vrátí se až v březnu,“ popisuje Pokorný situaci s populárním podcastem, který si našel řadu stálých posluchačů a dokonce se odehrál už i naživo se všemi třemi představiteli.
Nemocný Hezucký poslal vzkaz. Mareš se neubránil pláči, že parťák nemohl vysílat
Tam se objevil i Hezuckého parťák z Ranní show Evropy 2 Leoš Mareš. „Leoš nám pomohl velmi při live show. Udělal to dobrovolně, i když měl být jen divák. Zapojili jsme ho do všeho včetně módní přehlídky. Patří mu za to obrovský dík,“ říká Pokorný.
Nabízí se tak, že by za Hezuckého zatím v podcastu zaskočil Mareš. „Nebavili jsme se o tom, ale pokud někoho budu oslovovat, tak on bude první. Pak máme nějaké kamarády, které můžeme oslovit, ale potřebuji někoho nastálo,“ popisuje Pokorný.
Vše bude dnes konzultovat s Patrikem Hezuckým, který se aktuálně léčí antibiotiky s blíže nespecifikovanou chorobou. „Dnes za Patrikem s Leošem jedeme, takže doufáme, že dojdeme k nějakému rozuzlení,“ říká Pokorný s tím, že Patrikovi Hezuckému vyřídí i všechny pozdravy a přání brzkého uzdravení, které pro něj dostává. „Každý pozdrav ho potěší,“ dodává.
O jeho zdravotním stavu se ani jeden z kolegů nezmínil. „Žádný komentář k tomu nemám a myslím, že by to ani nebylo slušné,“ uvedl k celé situaci s podcastem Zdeněk Pohlreich.
Strach o zdravotní stav Patrika Hezuckého vyvolalo především úterní vysílání ranní show, v němž se Leoš Mareš při slovech o kolegovi dokonce rozplakal.
Později Hezucký poslal fotku z lůžka. „Děvčata a chlapci, mám momentálně antibiotika, neboť jsem pochytil nějaký muribundus. Je to 5-7 dní, co budu trošku mimo provoz, tak ať nám je za týden dobře,“ napsal v úterý večer Hezucký na Instagram. Pod příspěvkem se pak objevila záplava srdíček a vyjádření podpory od řady osobností českého showbyznysu.
Patrik Hezucký veřejně zatím nesdělil, jakou nemocí trpí. Když se poprvé objevil na vozíčku, sdělil jen, že kvůli výraznému úbytku váhy ztratil i svalovou hmotu a má kvůli tomu problémy s chůzí.
Pláč Leoše Mareše v přímém přenosu ale vyvolal ve fanoušcích starost o skutečnou příčinu zhoršení jeho zdraví a spekulují o tom, že za moderátorovy problémy může něco mnohem vážnějšího než jen rychlé hubnutí. Přispěl k tomu i citát, který na Instagramu zveřejnila Hezuckého manželka Nikola.
„Pamatuj si, kdo udělal nejtěžší kapitoly tvého života lehčími, jen tím, že tam byl s tebou. To jsou tvoji lidé,“ napsala. A k tomu dodala: „Nikdy, nikdy, nikdy vám to nezapomenu.“
V úterý večer pak sdílela fotku celé rodiny Hezuckých s vyjádřením naděje: „My tři zvládneme všechno. Všechno!“
Vyjádření k absenci Patrika Hezuckého ve vysílání vydalo i rádio Evropa 2. „Patrikovi Hezuckému přejeme brzké uzdravení a těšíme se na jeho návrat do Ranní show na Evropě 2,“ napsala Martina Říhová, CEO Active Radio a Czech News Center.