Patrik Hezucký se proslavil coby Mrázek a parťák Leoše Mareše v Ranní show rádia Evropa 2. Moderoval i v televizi, zahrál si v seriálu, daboval, měl podcast s Milošem Pokorným a Zdeňkem Pohlreichem. Rádiu ale zůstal celý život věrný a vysílal i z nemocničního lůžka.
Autor: Dalibor Puchta, iDNES.cz
Patrik Hezucký po maturitě na gymnáziu Nad Štolou v Praze v roce 1988 studoval dva roky v francouzštinu v Toulouse na Alliance Française a přivydělával si při tom hlídáním dětí. Po návratu do Česka se věnoval tlumočení a asistoval i u filmových produkcí.
Autor: Archiv Patrika Hezuckého
V roce 1997 nastoupil do rádia Evropa 2, kde se proslavil rolí Mrázka v cyklu „Mrázek, ústředna“, během nějž nachytával lidi vtipnými telefonáty.
Autor: Profimedia.cz
Na Evropě 2 především utvořil dvojici s populárním moderátorem Leošem Marešem a tento svazek vydržel bez mála třicet let.
Autor: Profimedia.cz
Jejich dvojice byla pro diváky tak neodmyslitelně spjatá, že jim v roce 2012 udělili titulu Moderátor roku. Stali se tehdy absolutním vítězem druhého ročníku ankety, kterou pořádala Asociace rozhlasových organizací.
Autor: Profimedia.cz
Původně s nimi byla ve trojici ještě moderátorka Lucie Šilhánová. Ta ale dostala v roce 2014 z rádia výpověď po deseti letech. V roce 2017 se do rádia vrátila.
Autor: Evropa 2
Hezucký spolupracoval i na pořadu QI nebo Show Leoše Mareše, která se ovšem na televizní obrazovce udržela jen dva měsíce.
Autor: Herminapress
„Jsme s Leošem každý úplně jiný. Není to tak, že by se dvě duše našly. Máme všechno úplně obráceně, ale nějak zvláštně to funguje. Známe se dvacet pět let, to je jako manželství. A jako každé manželství, i my jsme měli krizi,“ přiznal Hezucký v roce 2022.
Autor: FTV Prima
Krizi vyřešili tím, že spolu trávili čas hlavně v práci a v soukromí se stýkali s jinými přáteli. Mezi nejbližší přátele Hezuckého patří třeba zpěvák Matěj Ruppert.
Autor: Image Service
Svou životní lásku našel Patrik Hezucký až po čtyřicítce. O 19 let mladší Nikolu Pastirčákovou poznal přes internet.
Autor: Herminapress.cz
„V rádiu vyhlásil, aby si ho všechny holky přidaly na Facebook a my s kolegyní jsme si ho ve vtipu přidaly a on mi hned napsal, jestli s ním pojedu na dovolenou. Já jsem nesouhlasila, on se mě pak snažil dobývat hrozně dlouho, až jsme šli do baru a tam jsme zjistili, že si rozumíme,“ popsala Pastirčáková.
Autor: Instagram
Hezucký s Pastirčákovou randil sedm let, než se zasnoubili. Vzali se v roce 2019.
Autor: Instagram
Ve stejném roce se jim narodil vytoužený syn Oliver, který přišel na svět po čtyřech potratech. Nikola Hezucká se letos svěřila na sociální síti, že v roce 2024 prodělala ještě jeden potrat.
Autor: Instagram
V roce 2023 spojil Hezucký síly s kolegou z rádia Milošem Pokorným a slavným šéfkuchařem Zdeňkem Pohlreichem a vytvořili společný podcast s názvem Lepší už to nebude.
Autor: archiv Zdeňka Pohlreicha, MAFRA
V živém vysílání podcastu Lepší už to nebude se Patrik Hezucký poprvé ukázal na invalidním vozíku a výrazně pohublý. Tehdy svůj stav odůvodnil ztrátou svalové hmoty.
Autor: @ YouTube / Lepší už to nebude
O vážné nemoci se začalo spekulovat brzy poté, když Leoš Mareš ve vysílání Ranní show omlouval nepřítomnost Hezuckého s tím, že musel být hospitalizován a neudržel při tom slzy.
Autor: Profimedia.cz
Leoš Mareš pak navštěvoval parťáka denně v benešovské nemocnici a občas vyčerpaný u jeho lůžka usnul.
Autor: Instagram
Hezucký se často připojoval do vysílání Evropy 2. Popisoval svůj pobyt v nemocnici s černým humorem, aniž by zmínil, jakou nemocí trpí.
Autor: youtube.com @lepsiuztonebude