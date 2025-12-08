Ranní show bez Hezuckého i Mareše. Kolegyně oznámila, kdy bude poslední rozloučení

„Dobré ráno, asi čekáte, čí hlas se ozve z éteru. Leoš se rozhodl tento týden z osobních důvodů zůstat doma a do čtvrtka nevysílat,“ oznámila v šest hodin ráno moderátorka Kateřina Říhová.
„Ranní show Evropy 2 se vrátí v pátek, v den, kdy se s Patrikem Hezuckým oficiálně rozloučíme,“ dodala kolegyně a kamarádka Hezuckého a Mareše z Ranní show, která v pondělí vysílala společně s moderátorem Pavlem Cejnarem.
Posluchači mohou ve vysílání Evropy 2 slýchat hlas Patrika Hezuckého i nadále – jeho kolegové průběžně připomínají vtipné scénky z devadesátkové populární show Mrázek, ústředna, ve které Patrik v roli pana Mrázka volal neznámým lidem a snažil se je nachytat. Reprízují se také známé scénky ze série Zpátky do minulosti.
Rádio Evropa 2 zatím neoznámilo, zda s odchodem Hezuckého přijde i konec Ranní show, kterou Patrik a Leoš společně moderovali od roku 1997. Zatím není známo ani to, zda bude Mareš v každodenním ranním vysílání pokračovat, nebo zda show přejde pod jiné moderátory. Vedení Evropy 2 se k dotazům zatím nevyjádřilo.
|
Hezucký podlehl nádoru, který zasáhl játra. Odešel klidně, prozradila manželka
Manželka Patrika Hezuckého, Nikola Hezucká, v neděli poprvé promluvila o tom, co stálo za odchodem jejího muže. Lékaři oblíbenému moderátorovi začátkem září oznámili, že má nádor neznámého původu, který už metastázoval do jater. „Přesto můj milovaný muž bojoval. Statečně. S vírou. Podstoupil agresivní léčbu a až do posledních dnů věřil, že to zvládne. A já jsem věřila s ním,“ uvedla Hezucká s tím, že jeho víra byla nakažlivá.
„Dne 5. prosince v 15:10 jeho boj skončil. Byla jsem u něj. A byl tam i jeho nejlepší kamarád Milan. Patrik otevřel oči a podíval se na nás. S láskou. Hladila jsem ho po tváři a šeptala mu, že ho moc miluju, že jsme s ním a že nikdy nebude sám. A on pak naposledy vydechl. Odešel klidně. Se spokojeným výrazem,“ popsala poslední chvíle s manželem.
|
Je vzácná a agresivní, říká lékař o rakovině, které podlehl Hezucký
Nádory neznámého původu jsou případy, kdy lékaři v těle najdou zhoubné metastázy, ale primární nádor se ani po důkladných vyšetřeních nepodaří objevit. Tyto nádory jsou velmi vzácné a často agresivní, uvedl pro iDNES.cz ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně, onkolog Marek Svoboda.
Patrik Hezucký (†55) přijel počátkem listopadu na natáčení podcastu Lepší už to nebude na invalidním vozíku. Uvedl tehdy, že příčinou jeho problémů s chůzí je ztráta svalové hmoty a velký úbytek váhy. Od 18. listopadu byl hospitalizován v benešovské nemocnici.
Ve studiu i před budovou rádia vzniklo pietní místo, kam lidé nosí svíčky, vzkazy a květiny. Na Hezuckého stole v rádiu je položena bílá růže a bílá svíčka, jak v pondělí ráno ukázal na svém Instagramu jeho kolega Jakub Kohák.