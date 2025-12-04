Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

První hodina a půl Ranní show se nesla ve velmi pozitivní atmosféře. Leoš Mareš byl sice unavený, ale dobře naladěný a téměř v žádném vstupu nechyběl díky vtipným nahrávkám z minulosti ani hlas Hezuckého.
Ve chvíli, kdy se do vysílání dovolal posluchač slavící padesáté narozeniny, zavzpomínal Leoš na rok 2020, kdy se stal padesátník z Patrika. Toho označil za „spojovatele“, protože „dokáže spojovat lidi v každé situaci“.
Připomněl, že zatímco při oslavě narozenin před lety přišla za Patrikem spousta lidí do rádia, teď za ním chodí pro změnu všichni do nemocnice. „Patrik vždycky spojoval, spojuje a spojovat bude,“ řekl Leoš s úsměvem i určitou dávkou dojetí.
Moderátorka Katka Říhová přiznala, že ji překvapilo foto v mobilu. Když hledala nejstarší snímek, na kterém je společně s Patrikem, objevila momentku z Evropy 2, na které stojí s kolegou oba s cigaretou v ruce a kouří z okna. „Měli jsme tady prezidenta, který podporoval veškerý tabákový průmysl. A bylo mu jedno, že jsou tu hlásiče,“ zavzpomínala.
Moderátoři vtipkovali také o tom, že díky současné situaci a fotkám v médiích nyní konečně pořádně prorazil jejich kolega Martin Cihlář. Ten zaskakoval ve středu v Ranní show za Leoše, který zůstal s Patrikem v nemocnici i přes noc. „Martin se vydrápal po Patrikových zádech do světla,“ řekl se smíchem Mareš.
V průběhu středy navštívilo Patrika Hezuckého v nemocnici opět mnoho kolegů a přátel. Před benešovskou nemocnicí byla viděna mimo jiné Leošova žena Monika Marešová, muzikant Matěj Ruppert, moderátorka Lucie Šilhánová či dcera herce Vladimíra Kratiny Dominika, která přišla v doprovodu exmanžela Jiřího Pokorného.
Přijel také moderátor Pavel Cejnar a kolegyně Katka Říhová, která byla v nemocnici i v úterý. Nechyběl ani Miloš Pokorný, který společně s Patrikem Hezuckým a Zdeňkem Pohlreichem natáčí pravidelný podcast. Jako poslední přispěchal v deset hodin večer přímo z moderování akce Libor Bouček.
Mareš popsal, že noc ze středy na čtvrtek opět strávil v nemocnici. „Tentokrát tam byla se mnou i Nikola, měli jsme tam u postele dvě křesla, byli jsme jako máma a táta, kteří jsou u postele svého nemocného syna. Bylo to takové zase jiné. Odjížděl jsem v nejposlednější možný okamžik, to je po půl šesté ráno, abych stihl vysílání. Situace je taková... Setrvalý stav. Tak bych to nazval,“ uvedl.
Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým
„Říkal jsem, že tam nebudu pouštět tyhle osobní věci, protože se to do článků překrucuje, ale jednu věc vám řeknu. Patrik se pořád budí, my jsme u něj, držíme ho za ruce, pak chvíli usneme, klimbáme... Několikrát za tu noc zazněla věta ‚Patriku, jsme tady s tebou.‘ A on na to jednou zareagoval a ozvalo se: ‚Děkuju‘,“ popsal Mareš, jak probíhala noc ze středy na čtvrtek.
Pokorný ve středu k aktuálnímu stavu svého kolegy a kamaráda uvedl, že Hezucký se rozhodl zůstat v nemocnici a to i přesto, že pro něj rodina zajistila bezbariérový domek. „Nikola mu navrhla přesun do domku, na který se moc těšil. Ale rozhodl se, že raději zůstane v nemocnici,“ řekl Pokorný pro server Extra.cz.
„Patrik je tam už zvyklý. Je tam o něj postaráno, chovají se k němu královsky. Na zazvonění přiběhnou a pomohou. Má tam veškerý servis. A chodí ho tam navštěvovat spousta kamarádů. V rámci jeho stavu cítí, že je to pro něj teď nejlepší řešení,“ dodal Pokorný s tím, že k tomuto vyjádření dostal souhlas Hezuckého rodiny, konkrétně manželky Nikoly.
Fanoušky počátkem týdne zaskočila zpráva, že rodinu Hezuckého kontaktovala v pondělí večer zdravotní sestra. „Byl jsem za Patrikem v pondělí dvakrát. Nejprve s kolegy z rádia, večer mi psala Nikola, že jí volala sestřička, ať přijedeme,“ popisoval Mareš.
Patrika motivují posluchači, reaguje rádio
Hezucký je od 18. listopadu v nemocnici se zdravotními potížemi, které vyžadovaly hospitalizaci. Přesná diagnóza zveřejněna nebyla, rodina si v tomto ohledu přeje zachovat soukromí. Moderátor zůstává nadále pod dohledem lékařů, dostává silné léky na bolest, včetně opiátů.
Hezucký se i přes náročné období v minulém týdnu několikrát krátce připojil do vysílání, aby potěšil fanoušky. Podpora z řad posluchačů i přátel a kolegů je obrovská.
To, že Evropa 2 nechala Hezuckého vysílat z nemocnice v jeho zdravotním stavu, vadilo některým z posluchačů, kteří to označili za neetické.
Vedení rádia je však opačného názoru: „Evropa 2 neshledává v rozhodnutí Patrika Hezuckého nic neetického. Navíc, motivují ho k tomu právě posluchači, kteří mu prostřednictvím vysílání přejí mnoho zdraví a dodávají mu energii. Toto jeho spontánní rozhodnutí mu, věřte mi, dělá moc dobře na duši. Pokud někteří posluchači cítí, že jeho vysílání je neetické, nemohu napsat nic jiného než, že nás to samozřejmě mrzí,“ uvedla CEO Active Radio Martina Říhová.