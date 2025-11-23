Patrik Hezucký zůstává v nemocnici, fanouškům poslal vzkaz z lůžka

Moderátor rádia Evropa 2 Patrik Hezucký (55) zůstává stále v benešovské nemocnici. Navštěvuje ho tam jeho parťák Leoš Mareš, byl za ním i Miloš Pokorný a další kolegové z rádia. V sobotu večer pozdravil z lůžka fanoušky. Jeho žena se chce stěhovat blíž k nemocnici.
Patrik Hezucký

Patrik Hezucký | foto: Instagram

Patrik Hezucký a Leoš Mareš
Patrik Hezucký
Moderátor Patrik Hezucký v podcastu Lepší už to nebude (listopad 2025)
Patrik Hezucký si vzal NIkolu v roce 2019.
„Posílám pozdrav z benešovské nemocnice. Jsem ohromen z podpory kterou mi posíláte. Moc se omlouvám, že všem, kteří mi píšou, nedokážu odpovědět, ale není to v lidských silách. Vaše láska je extrémně posilující. A ještě víc oceňuji, že jste extrémně chytří a krásní,“ napsal Hezucký ke své fotce z lůžka.

Pod jeho statusem se během noci na Facebooku objevilo přes tisíc komentářů a přes 22 tisíc lajků.

Na Instagramu reagovalo skoro 60 tisíc lidí. Slova podpory mu napsala Marta Jandová, Alice Bendová a další známé osobnosti.

Fanouškům dokázal, že ani v nemocnici neztrácí optimismus a humor.

„Svůj život i budoucnost si ovlivňujeme a řídíme sami. Stačí jen věřit a mít jasno v tom, o čem jste naprosto přesvědčeni, že to dopadne tak, jak má. Tedy samozřejmě happy ending. Samozřejmě nemyslím tím thajským masážním smyslem,“ reagoval v komentářích.

Hezucký je v nemocnici od začátku týdne. Strach o jeho zdravotní stav vyvolalo úterní vysílání Ranní show Evropy 2, během něhož se Leoš Mareš při omlouvání Hezuckého z vysílání rozplakal.

Následovalo oznámení Hezuckého, že leží v nemocnici s antibiotiky, bez bližší specifikace onemocnění.

O víkendu to ještě vypadalo, že Patrik točit bude, říká Pokorný o podcastu s Hezuckým

Patrik Hezucký ani nikdo z jeho okolí zatím veřejně nesdělil, jakou nemocí moderátor trpí. Když se poprvé objevil na vozíčku, sdělil jen, že kvůli výraznému úbytku váhy ztratil i svalovou hmotu a má kvůli tomu problémy s chůzí.

Jeho hospitalizace bude ale zřejmě delší, protože manželka Nikola na sociální síti požádala fanoušky o tipy na bezbariérové bydlení v blízkosti benešovské nemocnice, kde by mohli žít společně s Patrikem a synem.

„Nemáte někdo k pronájmu na měsíc dům na Benešovsku? Hlavně bezbariérový a s více ložnicemi. Abych si to hledala na internetu, na to nemám sílu,“ napsala Nikola Hezucká na Instagram.









