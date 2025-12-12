Loučení s Hezuckým. Vzkazy od kolegů už jsem mu nestihl pustit, popsal Mareš

Speciální páteční vysílání na Evropě 2 se nese ve znamení vzpomínání a posledního rozloučení s oblíbeným moderátorem, kamarádem a kolegou. Začalo v šest hodin ráno, tedy v čase, kdy pravidelně startovala i Ranní show, kterou Patrik Hezucký téměř třicet let moderoval s Leošem Marešem.

„Dnes tu bude spousta lidí,“ oznámil na úvod Ranní show Leoš Mareš a přivítal ve studiu i své dvě kolegyně, které budou spolu s ním provázet dnešním vysíláním, moderátorky Katku Říhovou a Katku Podrazskou.

Následovala zpráva o oficiálním rozloučení s Patrikem Hezuckým. „Uskuteční se dnes, v pátek 12. prosince v Praze, v krematoriu ve Strašnicích. Poslední sbohem proběhne ve 14:30 hodin. Veřejnost bude moci sledovat obřad v přímém přenosu na obrazovkách před obřadní síní. Patrik Hezucký zemřel 5. prosince po krátké těžké nemoci ve věku nedožitých 56 let.“

V páteční Ranní show je poprvé v tomto týdnu i Leoš Mareš. Ten v uplynulých dnech nevysílal – poslední dny Patrika Hezuckého s ním trávil v nemocnici a po odchodu kolegy a kamaráda si z osobních důvodů vzal dovolenou. Podle informací bulváru měl pomáhat rodině Hezuckého s přípravou a zařizováním pátečního pohřbu.

Účast na obřadu bude umožněna jen nejbližší rodině a přátelům. Pro veřejnost budou před síní připraveny dvě velkoplošné obrazovky, na nichž bude možné smuteční ceremonii sledovat. Rodina i přátelé si přejí zachovat co největší soukromí, fanoušci ale mohou být nablízku a mají možnost vyjádřit úctu u pietního místa s Patrikovou fotografií.

„Dneska v noci se mi zdálo, že to všechno byl jen sen. V tom snu jsem se ráno probudil, jel jsem normálně do rádia a Ranní show byla jako obvykle,“ popsal Leoš Mareš. Mezi písničkami pak pustil vysílání (zřejmě z loňského 12. prosince), kdy s Patrikem řešili běžné, všední věci. „Ale každý příběh musí jednou skončit,“ ozval se posléze Leoš, který vysílání vrátil zpět do roku 2025.

Patrik Hezucký, Katka Říhová a Leoš Mareš na archivní fotografii z vysílání Ranní show

Mezi prvními hosty ve studiu byl krátce po šesté hodině ráno Jakub Kohák. Ten zavzpomínal na vtipnou historku s Hezuckým. „Dneska to musíme zvládnout. Vím, že to zvládneme,“ dodal. Vysílání se nese v pozitivním a veselém duchu – Patrik by si to tak přál,“ shodují se všichni.

Hudba, která zní v páteční Ranní show, je vybírána s jediným cílem – zavzpomínat na Patrika. Vzpomínku související s písničkou Don’t Stop Believin’ od skupiny Journey přinesl moderátor Martin Cihlář.

„Ani my jsme nepřestávali věřit. V pátek jsme Patrikovi všichni z rádia natočili vzkazy. Tu nahrávku jsem v pátek přivezl do Benešova k jeho posteli. Ale pustit mu to jsem už nestihl,“ popsal Mareš a podpůrné vzkazy kolegů pro Patrika následně pustil do éteru.

Rádio potvrdilo termín a místo pohřbu Hezuckého. Do síně se nedostanete

Dalším hostem ve studiu byla Marta Jandová. Ta přiznala, že byla do o několik let staršího Patrika Hezuckého ve svých třinácti letech zamilovaná a to mimo jiné i kvůli jeho francouzštině. Zpěvačka následně živě zazpívala píseň Non, je ne regrette rien od Edith Piaf. S Martou přišel do studia zavzpomínat i její otec, muzikant Petr Janda ze skupiny Olympic.

Hlas Patrika Hezuckého mohou posluchači ve vysílání Evropy 2 slýchat i nadále. Jeho kolegové průběžně připomínají vtipné scénky z devadesátkové populární show Mrázek, ústředna, ve které Patrik v roli pana Mrázka volal neznámým lidem a snažil se je nachytat. Reprízují se také známé scénky ze série Zpátky do minulosti.

Hezucký k šoubyznysu lnul od malička. Už jako dítě vystupoval v pořadech pro děti a střihl si malou dětskou roli v seriálu Bakaláři. V dospělosti pak překládal při natáčení filmů z francouzské produkce, protože plynně mluvil francouzsky.

Až souhra s Leošem Marešem během Ranní show Evropy 2 ho však katapultovala mezi nejznámější české moderátory. Improvizované telefonáty „Mrázek, ústředna“ mu následně přinesly velkou oblibu u široké veřejnosti.

Do rádia přivedli Patrika Hezuckého Roman Ondráček a Miloš Pokorný (Těžkej Pokondr) v roce 1997. Leoš Mareš byl v té době už vycházející hvězdou Evropy 2, ale jak později vzpomínal dlouholetý ředitel rádia Michel Fleischmann, také „neřízenou střelou“, kterou bylo třeba usměrňovat. Ačkoli to mohlo působit, že je Patrik jen Leošovým nahrávačem, opak byl pravdou a s Marešem se skvěle doplňovali. Jejich souhra trvala od roku 1997 až do letošního Patrikova odchodu.

Úmrtí Hezuckého vyvolalo u veřejnosti silné emoce. Na sociálních sítích na jeho ranní show vzpomínají posluchači, umělci i politici. „Inspiroval jsi mě svou lehkostí života, třeba když jsi na týdenní dovolenou přijel s jedním tričkem. Nějak se to udělá. Jsi říkal. A udělalo,“ napsal například moderátor Libor Bouček. Před budovou rádia vzniklo pietní místo, kam lidé nosí svíčky, vzkazy a květiny.

Patrik Hezucký zemřel 5. prosince 2025 po krátké těžké nemoci. Jeho manželka Nikola Hezucká popsala, co stálo za odchodem jejího muže. Lékaři oblíbenému moderátorovi začátkem září oznámili, že má nádor neznámého původu, který už metastázoval do jater. „Přesto můj milovaný muž bojoval. Statečně. S vírou. Podstoupil agresivní léčbu a až do posledních dnů věřil, že to zvládne. A já jsem věřila s ním,“ uvedla s tím, že manželova víra byla nakažlivá.

„Dne 5. prosince v 15:10 jeho boj skončil. Byla jsem u něj. A byl tam i jeho nejlepší kamarád Milan. Patrik otevřel oči a podíval se na nás. S láskou. Hladila jsem ho po tváři a šeptala mu, že ho moc miluju, že jsme s ním a že nikdy nebude sám. A on pak naposledy vydechl. Odešel klidně. Se spokojeným výrazem,“ popsala poslední chvíle, které mohla strávit po jeho boku.

Loučení s Hezuckým. Vzkazy od kolegů už jsem mu nestihl pustit, popsal Mareš

12. prosince 2025  5:54

