Odstoupení ze StarDance jsem obulel, chtěl jsem tančit dál, přiznává Hartl

„Drazí diváci! Kamarádi! Včerejší rozhodnutí odstoupit ze StarDance jsem obulel. Ale neměl jsem jinou možnost. Celou dobu soutěže jsem prožil neuvěřitelně radostně. Tancování mě ohromně bavilo. Byl jsem opravdu šťastnej,“ začal Hartl svůj příspěvek na sociálních sítích, kde zveřejnil fotku s berlemi.

„Bolesti mě provázely od začátku, protože dva týdny před prvním přenosem jsem si při tréninku s Terkou natrhl levé tříslo. Snažil jsem se to zranění co nejvíc ignorovat. (Protože TESTOSTERON! )Trhlina ve svalu mě naučila radovat se i přes bolest. Na to jsem pyšnej. Protože jsem ale kvůli tomu natrženému tříslu celou dobu přetěžoval pravou nohu, nakonec mi vypověděl službu pravý kotník… Mrzí mě to děsně! Ještě jsem chtěl tančit dál!“ dodal.

Zároveň poděkoval fanouškům za pochopení a za všechny zprávy, ve kterých mu vyjadřovali podporu. Jejich empatie ho prý moc těší.

Lucie Vondráčková a Lukáš Bartuněk ve StarDance XIII (30. listopadu 2024)

Tvůrci StarDance v pondělí oznámili, že Patrik Hartl se rozhodl ve StarDance už nepokračovat. Místo něj se do show vrátí pár, který vypadl jako poslední, tedy zpěvačka Lucie Vondráčková a její taneční partner Lukáš Bartuněk.

„Trochu jsem se už minulé kolo o Patrika bála, protože bylo vidět, že jede přes velkou bolest. Je to pro mě hrdina parketu! Doufám, že bude brzy v pořádku. V sobotu budeme s Lukášem (Bartuňkem) tancovat hlavně pro Patrika,“ řekla Lucie Vondráčková.

V semifinále se v sobotu na parket postaví dvojice herečka Marta Dancingerová s Martinem Prágrem, herec Oskar Hes s Kateřinou Bartuněk Hrstkovou, bojovnice Martina Ptáčková s Dominikem Vodičkou a herečka a zpěvačka Lucie Vondráčková s Lukášem Bartuňkem.