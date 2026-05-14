Patrik Hartl našel porodníka pro svou dceru. Chce, aby byl u toho

„Seznámil nás herec Martin Hofmann před několika lety a od té doby jsme se už viděli a povídali si spolu mnohokrát,“ vypráví porodník. Přiznává, že téma se stáčí i na ženy, gynekologii a porodnictví. Heřman má o čem vyprávět. Tomuto oboru se věnuje už šestadvacet let a mimo jiné pomohl na svět českým paterčatům.
A spisovatel, dramatik a režisér Patrik Hartl takové informace vítá, protože je pak může zužitkovat ve své tvorbě. Když psal Malý pražský erotikon, byl gynekolog jeho odborným konzultantem. „V tom románu je postava Cyrila, který studuje lékařskou fakultu, potom je gynekologem – porodníkem a má velký úspěch u žen. Tak jsem Hynka požádal, aby mě do toho oboru zasvětil do té míry, abych o něm mohl psát,“ říká Hartl. Heřman se však brání: „Ale žádná postava z románu se nezakládá na spojitosti se mnou. Podobnost je čistě náhodná.“
Knižní rozhovor Doktore, rodíme!, který s Heřmanem vedla Karolína Lišková, je krátkou sondou do fungování dnešního porodnictví. Lze ji považovat i za jakéhosi průvodce těhotenstvím a porodem. Je určena ženám i mužům, protože i ti bývají přítomni příchodu potomka na svět. „Přijdou spolu, a ne že žena řekne, já rodím, ale pán prohlásí: My rodíme. Takže se nám to posunulo tímto směrem,“ říká Heřman.
Hartl byl o možnost být u porodu svých dětí ochuzen, ale nezdá se, že by ho to mrzelo. „Moje žena rodila pokaždé císařem, takže jsem byl vždycky za dveřmi. Ale byl jsem v místnosti, kde moje děťátka umývali a označil jsem si je, aby mi je nezaměnili s jinými,“ směje se.
Pracovat v porodnici by se mu prý líbilo. „Mě by to bavilo, protože tam za vámi nechodí nemocní lidé, ale lidé, kteří touží po děťátku a těší se, že jim ho pomůžete přivést svět. To je hrozně pozitivní,“ říká Hartl.
Navzdory různým vymoženostem, nejčastěji podle Heřmana ženy rodí klasickým způsobem. Kdyby byl sám ženou, vybral by si vaginální porod, ale s epidurálem. Nedokáže si představit, že by se vystavil porodním bolestem. Navíc je hypochondr. „Když jsem se učil třeba neurologii, měl jsem pocit, že mám snad všechny diagnózy z učebnice. A u interny to bylo stejné. Připadalo mi, že jsem stihl chytit úplně všechno při tom studiu,“ přiznává. Proto si zvolil poměrně bezpečný obor – gynekologii.
Během své letité praxe v Ústavu péče pro matku a dítě už zažil lecjaké situace. „Jsou případy, kdy přijdou partner s partnerkou a zamknou se v nemocničním pokoji. Někdy chtějí být úplně sami, což je pak skoro jako domácí porod akorát v prostředí nemocnice,“ usmívá se. Ale nakloněný tomu není. „Zaťukáme a poprosíme, aby odemkli, že bychom se na to rádi koukli,“ popisuje jednu z ne až tak běžných situací.
Doktoři dnes musí být především psychologové, vést s rodičkou hovor a respektovat její přání, pokud je v souladu s lékařskými zásadami. Praktikují i hypnoporod, o kterém se poprvé mluvilo v souvislosti s britskou princeznou Kate, kdy záhy po narození mladšího syna byla v takové kondici, že mohla i s nemluvnětem předstoupit před novináře. „To je psychologická příprava před porodem, aby ho rodička zvládla pokud možno optimisticky a v klidu. Aby nepanikařila. Není to porod ve spánku,“ vysvětluje Heřman. „Naše porodní asistentky mají průpravu, aby na to ženy připravily. Jenom tomu neříkáme hypnoporod.“
Hartl má svoje děti už odrostlé. Syn momentálně studuje ve Skotsku obor mořská biologie. Loučení bylo pro spisovatele i jeho ženu těžké. Jsou s ním ale v pravidelném kontaktu. „Každý den si voláme. Hynek vždycky hlásí, co si vařil k večeři, co měl k obědu... Je to hezké, ten vztah na dálku je fajn, komunikuji s ním víc, než jednou denně, někdy i třikrát. A manželka taky. Něco říká jí, něco mně, podle toho, jak se mu to hodí. A my si pak s ženou ty informace dáváme dohromady,“ usmívá se Hartl.
Syn je ve škole velmi spokojený a sdílí své zkušenosti s rodiči. „Vypráví nám o svém výukovém plánu, co dělali zajímavého v laboratoři. Jak je tam sám, tak furt jenom studuje, ale je tam šťastný. Když má čas, leze po stěnách a po skalách nebo se potápí a surfuje,“ dodává.
Sám ho už navštívil v tomto školním roce dvakrát, manželka taktéž dvakrát, ale jejich příští setkání proběhne v Londýně, aby vyhověli přání Hartlovy dcery a podívali se do muzea Harryho Pottera.
A zanedlouho bude mít v pražském divadle Studio DVA premiéru Hartlova nová hra Blbka. „Je o tom, jak lidi touží mít víc, než můžou dostat. I lásky. Je to erotická vztahová komedie o vášni mezi sousedy z devátého patra novostavby v Holešovicích. Všechno je ale vycucané z prstu,“ říká Hartl, který hru sám režíruje. Obsadil do ní Sašu Rašilova, Mariku Šoposkou, Sabinu Remundovou, Štěpána Benoniho a Lucii Pernetovou.