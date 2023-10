Patrik Hartl: Vzrušuje mě, že spím se ženou, která je chytřejší než já

Patrik Hartl potkal svou budoucí ženu na diskotéce a byla to jeho první opravdová láska. „Začali jsme spolu chodit, když Martince bylo 15 a mně 16. To je zlomový věk. Do té doby jsem byl odvážnější, chodil s holkama, ale nepřipadalo v úvahu, že spolu budeme spát. Až když jsem přešel do toho sexuálního věku, stal jsem se plachým. Dokud jsem byl panic, nebyl jsem plachej,“ zauvažoval Hartl.

Martina ho zaujala na první pohled. „Měla hezký tričko a byla pěkná. Myslel jsem si, že je z internátu Farmaconu, ale byla z internátu francouzského lycea. Z toho jsem byl trochu rozladěn, protože mi bylo jasný, že to bude běh na dlouhou trať. Že je moc chytrá a nebude to snadné,“ vzpomíná Hartl.

I on svoji ženu zaujal a kupodivu ne svým typickým smíchem. „Byl hezkej, líbil se mi…,“ přiznala Martina. „Ale došlo mi, že chodil už s mými dvěma kamarádkami z intru. Říkala jsem si, že třetí z jednoho intru nebudu. Tak jsem si myslela, že skončíme jedním tancem,“ vzpomíná na osudový večer Martina. „Já jsem se naštval, že se mnou nechce tančit,“ přiznal Hartl.

Nakonec z toho byla láska na celý život. Patrik a Martina Hartlovi spolu mají syna Hynka (17) a dceru Áju (6). Spisovatel prozradil, čím ho žena i po třiceti letech vzrušuje. „Vzrušuje mě, že spím se ženou, která je chytřejší než já. To bych doporučil všem,“ vzkázal mužům Patrik Hartl. „Doma to ale neříká,“ postěžovala si na oko Martina. „Já doma moc nemluvím. Jsem unavenej,“ přispěchal s vysvětlením spisovatel. „Byl jsem s dcerou na chalupě. Ája mi říkala, že si uvědomila, že jsem nejhloupější z rodiny. Říkal jsem jí, že to není pravda, že jsem doma jenom vypnutej, že pracuju v práci a pak se doma vypnu. Na to mi řekla, že kecám,“ pobavil Hartl.