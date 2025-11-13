Patrik Hartl jde s emocemi nahoru dolů. Jeho manželce trvá déle, než vychladne

„Já jsem do té knížky nacpal tak moc lásky… Ale nejsem si jistý, jestli to čtenáři ucítí, jestli jsou na to dost senzitivní,“ říká Patrik Hartl. „Je to velký celoživotní příběh o výjimečném vztahu, který má co dělat, aby přežil obyčejné dny. Protože je fascinující, že i velký cit těžce odolává nánosu všedních problémů,“ vypráví o Janě a Martinovi, kteří jsou hlavními postavami jeho nejnovější knihy.
„Žádný předobraz jsem neměl. Všechno jsem si vycucal z prstu, postavy i situace, protože mě baví vymýšlet si. Akorát píšu vždycky o tom, z čeho mám strach, co mě samotného trápí,“ vypráví Hartl. „Bojím se například, že nebudu pro svoji ženu dobrým manželem a že mě jednoho dne opustí. Protože ono to tak často bývá. Vím, že mě miluje, ale já jsem složitý a cítím, že jí dávám méně energie než ona mně. Zasloužila by si jí víc, ale jak jsem přecitlivělý, tak se mi to těžko koriguje.“
Jsou spolu odjakživa. Seznámili se jako teenageři. „Od té doby jsem nikdy žádnou jinou ženu neměl,“ říká Hartl. Přesto nelituje, že se usadil moc brzy a „neužil“ si víc. „Já jsem tak plachý, že bych to stejně nedělal, nedokázal bych to,“ odzbrojuje svojí otevřeností.
V Martině má nejen životní partnerku a matku dvou dětí, ale také spolehlivou spolupracovnici. Čte totiž všechna jeho díla, včetně divadelních her. A hned několikrát. „Vždycky v nich hledám nějaké vzkazy, které mi tam manžel zašifruje. A není jednoduché je vysledovat, protože je nemusí nutně pronášet hlavní ženská postava. Stejně tak by si je tam našel i náš syn. Jenomže jsou skryté. Ale já je tam mezi řádky čtu,“ prozrazuje Martina Hartlová.
„Ale nebavíme se o tom, zůstává to nevyřčené, je to taková naše tajná řeč, určitá hra a ať si je tam klidně dává dál, je to jeho tvorba. Já se vyjadřuji k různým jiným věcem, třeba mu dávám nějaká doporučení ohledně děje a je na něm, jestli je přijme nebo ne,“ dodává.
Má fyzická touha po manželce je i po třiceti letech stejně silná, říká Hartl
Knihu čte po kapitolách, tak jak je Hartl postupně dopisuje. Ani ona předem neví, kam se bude příběh vyvíjet. Nechce jí to prozradit, protože si na ní testuje reakce budoucích čtenářů.
Původně se Martina věnovala evaulaci, kdy zjišťovala, jak se nakládá s veřejnými penězi, jestli pomáhají tam, kde mají. Teď se veškerá její činnost soustřeďuje kolem manžela a jeho psaní. Ona je racionální typ, on umělec. Problém s tím ale nemá.
„Patrik je emotivní, ale spolehlivý. Na čem se domluvíme, to platí. Ale lítají u něj emoce. Vzplane a zase se uklidní. Kdežto já jsem ten, který když se vykolejí, tak dlouho dojíždí. V tom jsme nejvíc jiní. A naše děti jsou jedno po mně a druhé po Patrikovi,“ prozrazuje.
Syn zdědil její přístup k životu. Je racionální. Studuje první rokem na univerzitě ve Skotsku, kde si vybral obor mořská biologie. „Tady ho studovat nejde, tak musel do zahraničí. Loučení bylo velice těžké, protože když to dobře půjde, tak zůstane venku, aby se mohl tomuto oboru věnovat dál,“ prozrazuje.
„Od porodu to pro mě byla nejtěžší věc, kterou jsem si prošla. Putovala jsem v myšlenkách zpátky a promítala si situace, kdy šel Hynek do školky, do první třídy… Člověk se dojme, ale není to nic proti tomu, když dítě vylétne z hnízda,“ vypráví Hartlová.
Syn je natolik inteligenčně zdatný, že přeskočil prvák a šel rovnou do druháku. A maminka za ním už byla dvakrát. „Samozřejmě jsem mu tam poklidila, protože je bordelář. A ukazovala jsem mu, jak prát svetry. Bydlí na koleji. Na pokoji je sám, ale sdílí kuchyň a koupelnu. Má to tam skvělé, krásné, hned bych tam sama zůstala,“ dodává.
Zatímco Hynek je cílevědomý a racionální, už teď touží věnovat se vědeckému výzkumu, osmiletá dcera Ája je celá po otci. Nejen co se emocí týká, ale zřejmě i spisovatelských ambicí. „Jsme u moře a ona sedí na pláži a píše si příběhy,“ vypráví její matka. I Patriku Hartlovi se po synovi stýská. „Je mi strašně smutno, ale zároveň jsem šťastný, že je spokojený. To mě nabíjí přesvědčením, že mu bude dobře,“ říká.
V současné době píše Hartl divadelní hru Blbka, kterou bude i režírovat. „Je o dvou manželských párech a jedné sousedce. A ta je právě tou blbkou,“ prozradil autor. Zkoušet ji začne v Divadle Studio DVA na jaře.