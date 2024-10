Bojím se, co řeknu. Jsem spontánní a pak se stydím, říká Patrik Hartl

Dceři Aji věnoval Hartl knihu, pro Hynka, svého osmnáctiletého syna, ale nic psát nebude. Literaturou by se mu prý nezavděčil. „Můj syn nečte, toho moje knížky ani žádné jiné nebaví. Rád sportuje. Surfuje, leze po stěnách a potápí se. Ale je moc hodný, má Aju rád, pečuje o ni, tak jí večer předčítá,“ vysvětluje spisovatel hrdý na to, že má obě děti s jednou ženou.

Syna to prý netáhne ani k umění, přitom prostřednictvím otce, který je kmenovým dramatikem a režisérem Studia Dva, měl možnost poznat divadelní zázemí. „On je logický typ, inteligentní, jeho baví chemie,“ vyvrací Hartl, že by mohl jít uměleckou cestou.

Patrik Hartl s rodinou

I když měli doma zvonohlíka šedého a papouška žako, inspirací pro jeho první dětskou knížku mu byly andulky jeho kamarádů. „Propojil jsem si vlastnosti našeho papouška a jejich andulek. Protože ony jsou hrozně chytré, rády létají po bytě, koupou se v umyvadle, sedí na jídelním stole... Moc rády sdílí prostor s ostatními, lezou člověku po hlavě, po ramenou, což mě těší,“ vypráví Hartl.

Andulky ale přesto nechová. „Spíš si pořídíme pejska, který s námi bude moct všude jezdit. S andulkami je problém v tom, že když se člověk často přesouvá, jezdí třeba na dovolené, tak to nemají rády. Ony jsou velice sociální tvorové, a když jsou doma samy, trpí,“ vysvětluje.

Dnes už ale nemá ani papouška. „Byla to holčička, po třech letech, co jsme ji měli, začala snášet vajíčka a byla čím dál smutnější. Tak jsme se dohodli s jedním chovatelem, který měl samečka, že mu ji věnujeme, aby se mohla pářit a měla mladé. Dali jsme jí volnost, aby netesknila, že nemůže mít děti,“ říká Hartl.

Jako dítě měl francouzského buldočka Bafyho a ruského modrého kocoura Vasila. „Oba jsem měl moc rád a hrál si s nimi, ale Vasil mi často čůral do bot a do penálu. A taky za mnou chodil do města. Když jsem skončil vyučování, už na mě čekal v Olomouci na náměstí pod orlojem, vyskočil mi za krk a šli jsme spolu domů,“ vypráví zážitky ze svého dětství, které by taky stály za zaznamenání.

Ovšem jestli se Hartl pustí do další dětské knížky, sám neví. „Jsem takový přelétavý, i můj mozek je nestálý, tak nevím, jestli by mě těšilo pracovat na další dětské knížce. Teď mě to ale bavilo moc. A já dělám jenom to, co mě baví, což je luxus mého života. Takže pokud mě to bude bavit, rád ještě něco pro děti napíšu, ale je možné, že až pro svoje vnoučata,“ říká.

Patrik Hartl a Tereza Prucková při tréninku StarDance XIII

Příští rok na jaře se ale dospělí čtenáři dočkají dalšího románu a napřesrok bude Hartl v pražském Studiu Dva režírovat novou komedii, kterou má už prý vymyšlenou. „Je to různé, ale většinou píšu o tom, čeho se bojím. Nápady ke mně přicházejí, když se někde sám procházím. A to, čeho se bojím, pak zpracovávám tak, abych se tím bavil já i lidi,“ prozrazuje.

Na křtu své knihy v Jazz Docku překvapil Hartl hubenou postavou. „Makám jako hrom a při té námaze kila letí dolů,“ vysvětluje. „Ale cítím se dobře, jsem teď fyzicky docela fit. Tréninky na StarDance mě baví a těší.“

Z porotců strach nemá, spíš z toho, co řekne. „Bojím se, že budu spontánní, protože už jsem takový, a pak se stydím, co jsem to říkal za nesmysly,“ objasňuje upřímně.

S manželkou nikdy tancovat nechodil, protože mu to prý připadalo trapné. „Ale teď ji budu muset někam vzít,“ dává si předsevzetí.