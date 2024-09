V intimní chvíli jsem volal maminku a utekl, prozradil Patrik Hartl

„Já o tom fantazíruji, ale reálně bych utekl. Už jsem to zažil. Jednou došlo k takovému intimnímu okamžiku a já volal: ‚Maminko‘ a valil jsem pryč,“ prozradil Hartl v Show Jana Krause a sám se hned zarazil, jak hodně se před diváky odhalil.

Na vystupování před kamerou a sdělování svých pocitů si v současné době snaží zvyknout, protože je to nedílnou součástí taneční soutěže StarDance, do které vstoupil. „Myslel jsem si, že si budu tančit, budu se snažit a dřít a bude mě to bavit. To se děje, ale zároveň ještě musím mluvit s mnoha lidmi a každý se mě stále ptá, jak se cítím. A já jsem z toho takový vykulený, protože zřejmě nejsem úplně připravený na ty přímé přenosy,“ říká spisovatel.

Zaskočila ho také intimita tance a největší strach má z toho, aby z něj nebyla jeho taneční partnerka zklamaná. „Nevím, jestli jsem si neukousl víc, než dokážu sežvýkat,“ prohlásil Hartl.

V soutěži by ale rád nějakou dobu setrval. „Tančil bych rád dlouho, ještě jsem se nevyřádil. A taky jsem zatím nepřišel na žádný tanec, který mi jde, tak čekám, co tam ještě padne,“ přiznává.

Do soutěže šel především proto, aby sám se sebou něco udělal. „Já už jsem si připadal strašně zakrnělý a potřeboval jsem se hýbat. Ale potřeboval jsem nějakou velkou událost, která by mě rozhýbala, protože moje žena je spokojená s tím, jak vypadám,“ říká Hartl.

Patrik Hartl s manželkou Martinou a synem Hynkem

Sám tolik spokojený není a rád by nabral svaly a vypadal víc jako chlap. „Abych měl takový ten chlapský respekt. Takový ten samčí. To já nemám,“ posteskne si.

Ve svém posledním románu Gazely navíc musel svou samčí stránku úplně odložit, protože ho psal z pohledu ženy. „Bavilo mě představovat si, jak bych reagoval na život, kdybych byl žena,“ poznamenává spisovatel s tím, že své manželce záviděl její kamarádky.

„Ona si přes den s kamarádkami vlastně pořád vyměňuje nějaké zprávy a jsou v takovém úzkém emocionálním kontaktu, protože ony si nesdělují fakta, ale pocity. A já si s Martinem Hofmannem, což je můj nejlepší kamarád, tak jednou za dva týdny napíšu, kdy se uvidíme. On na to rovnou odpoví třeba čtvrtek, já na to napíšu: dobrý, a je to vyřízené,“ vysvětlil Patrik Hartl, kterému v těchto dnech vychází první kniha pro děti s názvem Andulka Andula.