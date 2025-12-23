Máte za sebou dlouhý natáčecí den páté série seriálu Odznak Vysočina. Platí po takovém zápřahu rčení „hladový jako herec“?
Tohle si hlídám, navíc se o nás krásně starají plus jsem měl dnes i připravené něco z domova od své ženy (herečka Markéta Děrgelová – pozn. red.). Přesto v pokročilejších hodinách přišla krize, ale naštěstí jsem cestou za vámi objevil pizzu.
Jak se vám vracelo do role vyšetřovatele Vaška Kociána?
Nádherně. Štáb se za celou dobu prakticky nezměnil a všichni jsou bezvadní. Je skvělé s nimi trávit čas. Pokaždé se na všechny ty lidi těším a jsem zvědavý, co se změnilo v jejich životech. Jedna série Odznaku Vysočina se vždy natáčí tři měsíce, pak je rok pauza, kdy si od sebe odpočineme. Nikdy si nezačneme lézt na nervy.
Jedna z prvních milostných scén, kdy jsem ji měl položit na postel a začít líbat, začala tím, že pod námi postel rupla.