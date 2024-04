Svatbu mi schválil Patrickův duch, říká vdova po Swayzem Lisa Niemi

„Říkali mi, jak se opovažuji. Někteří Patrickovi fanoušci si myslí, že jsem zlá, nemají mě rádi, jen protože jsem si ho vzala. Hodně mě kritizovali, ale vy se s tím musíte naučit žít a jít dál. Ale chtěla jsem už tolikrát říct: Zkuste si to být na mém místě, a pak mi o tom povídejte. Řekněte mi, že jen proto, že jsem ztratila manžela, že už ho nemiluji,“ řekla Lisa Niemi v podcastu Amy and T.J.

Niemi řekla, že se duch jejího manžela objevil ve snu a dal jí požehnání na sňatek s klenotníkem Albertem DePriscem. „Přišel ke mně a objal mě kolem ramen. A já jsem si řekla: Teď si nemůžu vzít DePrisca, když si zpátky. On se na mě podíval a bylo to, jako by řekl: Vím, že mě miluješ. Dal mi najevo, že to nemění nic na tom, co jsme k sobě cítili,“ prohlásila s tím, že s Patrickem Swayzem mají stále vztah, i když tady není fyzicky. Jejich láska prý stále přetrvává.

Spisovatelka v podcastu také prozradila, že si až později uvědomila, jak moc se cítila osamocená. Pomohlo jí právě, když se dala dohromady s DePriscem. Seznámili je přátelé.

Patrick Swayze a Lisa Niemi (Houston, 19. června 1978)

Lisa Niemi svého manžela potkala jako patnáctiletá dívka v baletní třídě. 12. června 1975 se vzali a byli spolu v dobrém i zlém. Společně překonali i ztrátu dítěte, o které Patrick Swayze tolik stál. Lisa však ve třetím měsíci těhotenství potratila.

„Nemohl jsem se dočkat, až se stanu otcem, až budu mít dítě s touto ženou, kterou tak hluboce miluju. A chtěl jsem být nejlepším otcem, jakým bych dokázal být, takovým otcem, jakého jsem měl já,“ napsal Swayze ve své autobiografii The Time Of My Life.

Herec byl po potratu zdrcen a přes další pokusy se nikdy Lise nepodařilo znovu otěhotnět. Možná i to byl jeden z důvodů, proč propadl alkoholu. Pití byla jediná věc, která dokázala šťastný pár rozdělit. Lisa Niemi Patricka opustila a byla rozhodnutá se nevrátit, dokud s alkoholem nepřestane. Nakonec se mu to podařilo a jeho žena s ním zůstala až do samého konce.

Patrick Swayze zemřel v roce 2009 na rakovinu slinivky, bylo mu 57 let. S Lisou Niemi byli manželé od roku 1975 až do jeho smrti.