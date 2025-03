Patrick Schwarzenegger zuří, že je označován za protekčního chlapečka

Jednatřicetiletý herec přiznal, že ho to dost frustruje. Patrick Schwarzenegger listu Sunday Times řekl, že po deseti letech hereckých kurzů a neustálého odmítání na konkursech má na úspěch nárok.

„Vím, že někteří lidé budou říkat, že jsem tu roli dostal jen díky tomu, kdo je můj táta. Samozřejmě je to frustrující a člověk se může dostat do škatulky a v tu chvíli si říká, kéž bych neměl své příjmení. Ale to je jen malý okamžik. Nikdy bych svůj život s nikým nevyměnil. Mám velké štěstí, že mám takový život a rodinu, jaké mám, rodiče, které mám, a lekce a hodnoty, které mi vštípili,“ uvedl.

Patrick Schwarzenegger v seriálu Bílý lotos (2025)

Patrick Schwarzenegger obvykle cvičí nejméně pětkrát týdně a je to vidět hlavně v nahých scénách. V seriálu hraje postavu Saxona Ratliffa, kterého popisuje jako bezostyšného a posedlého sexem.

„Jde mu jen o ku*dy, prachy a svobodu, na ničem jiném mu v životě nezáleží. Chodí si klidně nahý, aby tím dával najevo svou převahu. Pamatuju si, že jsem se podivil už při čtení,“ řekl v rozhovoru pro magazín Vanity Fair.

„Na druhou stranu každou chvíli udělá něco, čím vykresluje, jak je jeho rodina divná, což je vtipné. Ta scéna ze závěru první epizody se stala jednou z mých oblíbených, je to prostě ujeté a brilantní zároveň,“ vysvětluje.

V této své první scéně Saxon nahlas uvažuje o tom, jak bude masturbovat, zatímco se v místnosti nachází i jeho mladší bratr, čímž u mnoha fanoušků vyvolal nevěřícné reakce – obávají se totiž, že by mohlo jít o náznak incestního vztahu. Následně Saxon odchází do koupelny, kde si sundá župan, a diváci tak na chvíli mohou vidět jeho holé pozadí.

„Jo, to je opravdu můj zadek, žádná náhražka,“ řekl v rozhovoru pro Esquire herec, který své pozadí ukázal i v druhém díle. Naráží tím na to, že se herci v nahých scénách často nechávají buď zastupovat jinými lidmi, nebo využívají různé atrapy. V seriálu Bílý lotos, který je nahotou prosycený víc než bohatě, byly takto v jiných scénách použity například protetické náhražky penisu či varlat.

K Patrickově premiéře se vyjádřil i jeho otec, herecký veterán a kulturista Arnold Schwarzenegger. „U příležitosti synovy premiéry jsem si s chutí dal přestávku od natáčení. Je to jízda,“ napsal na Instagramu. „Mohl bych předstírat překvapení, že má nahou scénu, ale co si budeme povídat – jablko zjevně nepadlo daleko od stromu.“