V 58 letech začínám přemýšlet o své smrtelnosti, říká Dempsey z Chirurgů

„Mám skvěle nastavený tréninkový režim, což mi pomáhá především po duševní stránce. Lidé v dnešní době obecně podceňují význam pohybu pro naše životy. Pracuji na novém pořadu o motoristickém sportu. A snažím se být velmi opatrný, co se mých dalších kroků coby herce týče. Jsem v rovnováze. Dětem se daří a vztah s mou ženou se vyvíjí, jak má,“ říká Patrick Dempsey na úvod rozhovoru s Petrem Matějčkem, šéfredaktorem české verze magazínu Esquire.

Přiznává, že i když se má v osobním životě výborně, na druhé straně ho velmi zneklidňuje dění ve světě a prezidentské volby ve Spojených státech. „Mám tak trochu pocit, že se svět začíná vymykat kontrole a že lidé ve vládě nevládnou,“ přiznává úspěšný herec, závodník i filantrop.

Kým dnes Dempsey primárně je? „Snažím se být především člověkem, který neztrácí motivaci zlepšovat se. Osobně jsem v posledních letech zjistil, že jsem někdo, koho nesmírně naplňuje filantropie. Právě v ní jsem objevil opravdový smysl života. Skutečně si myslím, že jsme na tomto světě především proto, abychom pomáhali ostatním. Po smrti mé matky jsme založili centrum, které se stará o lidi, jejichž životy zasáhla rakovina. Neléčíme nemoc jako takovou, ale snažíme se holistickým způsobem léčit pacienty. A to je opravdu projekt, jenž mi změnil život a pohled na něj,“ popisuje herec, který získal loni od magazínu People titul Nejvíc sexy muž planety.

„V lednu mi bylo 58 let. A to je číslo, kdy už skutečně začínáte cítit věk. Začínáte přemýšlet nad vlastní smrtelností. Díváte se ráno do zrcadla a víte, že už to není to, co bývalo. Váš obličej se mění, vaše tělo se mění. Ze spousty věcí se už tak rychle nevzpamatujete jako dřív. Nemusím vám asi říkat, že to může být hodně frustrující. Takže toto byl docela příjemný boost pro mé ego. Když mi to volali, seděl jsem zrovna v letadle. Skutečně jsem si nejprve myslel, že si ze mě někdo dělá legraci, že je to hloupý vtip. Je to typický život, jakmile vám na všech těchto věcech přestane záležet, začnou se dít. Ale samozřejmě, že mi to polichotilo, byť to úplně vážně brát nelze,“ směje se.

Zleva: Isaiah Washington, Ellen Pompeo, Patrick Dempsey, Kate Walshová, T. R. Knight, Justin Chambers, Chandra Wilsonová, James Pickens Jr., Sandra Oh a Katherine Heiglová v seriálu Chirurgové (2005)

Za dva roky oslaví šedesátku a vypadá skvěle. Přiznává, že to chce disciplínu. „V mém věku už se o sebe musíte opravdu starat. Musíte si kontrolovat, co jíte, kdy to jíte a jak velké to jsou porce. A musíte pravidelně cvičit. Z vlastní zkušenosti vím, že jakmile to neděláte, tak o všechno velmi rychle přijdete. Nejefektivnější je rozhodně trénink s činkami. Prostě musíte do fitka. Musíte být neustále fyzicky aktivní a nesmíte opomíjet ani kardio trénink,“ popisuje.

„Snažím se každý den dělat něco trochu jiného, šokovat své tělo, aby bylo neustále ve střehu. Co vám budu povídat, je to dřina. Neposilujete tím však jen své tělo, ale i svou mysl. Učíte se být v pohodě v nepohodlí, což je pro život obecně důležité. Jakmile máte fyzickou vytrvalost a sílu, ovlivní to i váš pohled na svět. Jste klidnější a optimističtější,“ dodává muž, jehož velkým snem kdysi bylo stát se olympijským lyžařem.

