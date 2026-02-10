Já jsem ta blbá a ségra je ta hnusná, směje se Patricie Solaříková

Herečka Patricie Solaříková (37) se v talkshow 7 pádů Honzy Dědka rozpovídala nejen o své rodině, ale i o hereckých rolích a sociálních sítích. Přiznala mimo jiné, že pokud je její sestra Linda „ta hnusná“, ona je podle rodinného rozdělení „ta blbá“. V přímém přenosu navíc předvedla stojku na hlavě a objasnila, jak je to s její touhou hrát princeznu.

V nové české pohádce Princezna stokrát Solaříková princeznu nehraje – podle jejích slov ji ztvárnil například herec Jiří Plojhar. „Jestli může Plojhar hrát princeznu, tak já snad taky, i když mi je, kolik mi je! Jirka je výborný herec a skvělý kolega, ale je to vtipné, že on hraje princeznu…,“ smála se herečka.

Moderátor Honza Dědek nicméně připomněl, že se nad ní „slitoval“ režisér Jan Budař a obsadil ji do role princezny v pohádce Mamánek. „Kozí bobky a beraní moč – to je má princezna! Ale tak už mám splněno,“ okomentovala to s humorem.

Dědek pak pokračoval výčtem rolí, které herečka během své kariéry ztvárnila. To jí připomnělo jeden internetový komentář, v němž jí autor vyčetl, že už hrála snad všechno, ale žádnou profesi vlastně neumí. Moderátor se jí proto zeptal na povolání jejích rodičů.

Solaříková si nejprve myslela, že naráží na jejího otce, který pracuje jako průvodce po Praze a při výkladech si prý občas něco přibarví. Dědka ale zajímalo něco jiného – jak to mají se sestrou rozdělené, když podle tatínka je jedna dcera krásná a druhá chytrá.

Patricie Solaříková na Instagramu (2025)

„Já jsem ta blbá a ségra je ta hnusná!“ vyhrkla bez okolků herečka a vzápětí vše uvedla na pravou míru. „Ségra je doktorka, takže je ta chytrá – logicky. To by bylo blbý, kdyby byla ta blbá. No a vzhledem k tomu, že já se živím herectvím, tak si asi táta řekl, že já jsem ta hezká,“ vysvětlila se smíchem.

Publikum pobavila i historka o tom, jak se se svou sestrou-lékařkou radí například o barvě svých nudlí. Smích vyvolala také videa z jejího Instagramu, která Dědek ve studiu pustil. Přestože má herečka na sociální síti přes půl milionu sledujících, při jejich sledování se prý stydí. „Když to tam dáváš, tak nevidíš, že to ti lidé vidí. Kdyby mě u toho viděli, tak se budu stydět, ale to už mě netrápí, protože nesedí přede mnou“ vysvětlila.

A když moderátor na závěr naznačil, že její fotografie ve stojce na hlavě mohou být dílem umělé inteligence, Solaříková všechny přesvědčila o opaku – stojku totiž bez zaváhání předvedla přímo na pódiu.

25. září 2019
Patricie Solaříková
Patricie Solaříková
Patricie Solaříková v show 7 pádů Honzy Dědka (10. února 2026)
Patricie Solaříková v show 7 pádů Honzy Dědka (10. února 2026)
