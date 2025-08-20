Solaříková zapózovala v bikinách. Mít se rád je extrémně důležité, říká herečka

Patricie Solaříková (36) zapózovala v plavkách a popsala, jaké komentáře se na sociálních sítích často objevují u jejích fotek a videí. Herečka, která se proslavila v seriálu Ulice, poradila svým sledujícím, aby se hlavně naučili mít rádi sami sebe, i když to v některých případech na ostatní může působit jako narcismus.
Patricie Solaříková na Instagramu (2025)

„Párkrát už jsem narazila na komentáře typu ‚od té doby, co zhubla, tak si o sobě hrozně myslí‘ nebo ‚se hrozně vystavuje‘. Jo, asi se vystavuju víc, než když jsem měla o patnáct kilo víc. To je asi pochopitelné,“ rozepsala se Patricie Solaříková u fotky, kde pózuje u bazénu.

Patricie Solaříková na Instagramu (2025)

„Furt tedy nepatřím mezi jedince, co by dávali svoje fotky v plavkách a pózách na Instagram od rána do večera (nic proti nim) a nikdy ani nebudu. Ale taky, světe div se, se teď cítím ve svým těle nejlíp, co jsem se kdy cítila,“ říká.

Podle herečky jsou horší a lepší dny. Někdy by chtěla mít například plošší břicho nebo hubenější ruce. „To bych pro to ale musela něco udělat, že jo! Ale cítím se dobře a jsem za to fakt vděčná. Taky to byla sakra dlouhá a náročná cesta – myslím teď spíš mentálně. Mít se rád je extrémně důležité. I když se v dnešní době lidi občas tváří, že to je narcismus. Není. Když nemáte rádi sami sebe (pochopitelně nejen po fyzické stránce), nemůže vás mít rád ani nikdo jiný. Vždycky začínejte u sebe,“ radí Solaříková.

Není podle ní podstatné mít velikost XS/S nebo určitou hmotnost, ale je důležité být v pohodě sám se sebou. „Neříkám, že jsem nějaká manekýna s postavou bohyně, prosím vás. Ať z toho zase nejsou nějaká nedorozumění,“ vtipkuje.

Pagáčová představila nového partnera a promluvila otevřeně o vztahu s manželem

Dodává, aby se každý snažil pečovat o sebe a o své fyzické i duševní zdraví. „Ono to permanentní posuzování životů ostatních není úplně fajn, fakt je lepší starat se sám o sebe,“ dodala Solaříková.

Její příspěvek ocenili srdíčkem i mnozí kolegové z branže, například Dagmar Havlová, Martin Dejdar, Veronika Arichteva, Petr Vacek či Daniela Šinkorová.

Patricie Solaříková byla v minulosti manželkou dramaturga Tibora Pagáče, rozchod oznámili v květnu 2024 po pěti letech manželství. Mají spolu dceru Bibianu. V září pak herečka poprvé ve společnosti představila nového přítele Alexe.

