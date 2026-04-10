„V prosinci jsme s Anetkou slavily moje narozeniny a tam mi právě řekla, jestli nechci jít s ní, že bych byla její „plus jeden,“ vypráví sedmatřicetiletá Patricie. A protože jsem na Lvech nikdy nebyla a jinak bych se tam nedostala, tak jsem řekla, že ano. Takže takhle to vzniklo. A užily jsme si to moc. Ale ve vší počestnosti. Šla jsem domů o půl druhé ráno,“ usmívá se herečka.
Znají se ze seriálu Ulice, do kterého před dvaceti lety souběžně nastupovaly. „Trávily jsme na place spoustu času. Pak jsem se vypravovala s partou kamarádů na hory do Itálie a chyběli nám lidi, tak jsem si říkala, že se zeptám Anety, jestli by nejela s námi. A ona souhlasila. To jsme ještě ani jedna neměly děti,“ vzpomíná Patricie. Aneta se později stala dvojnásobnou matkou, zatímco Patricie má jedináčka – dceru. Obě herečky se s otci svých dětí časem rozešly.
Hory jsou pro Patricii vášní. „Aspoň jednou ročně se snažím vyrazit do Alp, protože je miluju. Léta už jezdím na snowboardu a ráda bych k tomu vedla i svoji dceru. Anebo k ježdění na lyžích, to ještě uvidíme. Teď jsme byly v Peci pod Sněžkou užít si posledního sněhu. Ale mně je v podstatě jedno, jestli jedu do hor nebo k moři. Miluji přírodu jako takovou, hlavně aby tam bylo co nejméně lidí,“ vypráví.
Vyrazí si ráda i na túru. „Miluji dlouhé pochody, ale co se narodila malá, tak je tolik nepěstuju. Já bych šla, ale jí se nechce. Když byla hodně malinká a měla jsem ji v nosítku na bříšku, tak to hodinu, dvě vydržela. Ale zase to byl záhul na moje záda. Čtyřhodinový pochod bych nezvládla a ona taky ne,“ dodává.
Už brzy bude její dceři pět. Když bylo Patricii jen o málo víc, začala se objevovat v reklamách. „Já jí to nabízet nebudu, určitě ne v takhle útlém věku. Když, tak ať si o tom sama rozhodne a nejlépe ve věku, kdy si bude uvědomovat, co to znamená točit reklamu, o co vlastně jde,“ říká.
„Bibi je komediant a jako každá maminka si i já o své dceři myslím, že má krásný obličejíček, ale zároveň si nedovedu moc představit, že by dělala to, co se po ní chce. Jednou, dvakrát možná, ale víckrát bych to z ní nevymáčkla. A nechci vystavovat stresu ji, že něco nezvládá, nebo režiséry, že ji k tomu nemůžou přimět. Myslím, že na takové věci má ještě spoustu času,“ je rozhodnutá Patricie.
Vzhledem k tomu, že bylo předčasně ukončeno natáčení seriálu Bratři a sestry, ve kterém hrála, vyskytlo se jí v diáři neplánované tříměsíční volno. „Vůbec mi to nevadilo, protože je fajn se někdy taky zastavit. Díky tomu jsme byla s malou tři týdny v Thajsku, což bylo úžasné. A i to běžné vodění do školky – ze školky a na kroužky jsem si užila. Jako máma jsem teď fungovala na sto dvacet procent a jsem za to ráda,“ vypráví.
Zůstalo jí ale divadlo. V Divadle Na Jezerce hraje v představeních Bylo nás pět (tenkrát) a Naprostí cizinci, přičemž první nedávno hráli pro českou komunitu ve Vídni. „Bylo to skvělé, měli jsme pro sebe celý den, tak jsme chodili s kolegy po městě a užili si legraci. A druhý den cestou zpátky jsme hráli v Brně,“ popisuje výjezd. V každém městě reagovali diváci jinak. „Všichni herci vám potvrdí, že mimo Prahu jsou diváci vřelejší a vděčnější. A v té Vídni to bylo ještě umocněno. Byli opravdu nadšeni, že jsme tam přijeli hrát, měli jsme fantastické diváky,“ říká.
V květnu ji čeká na Moravě natáčení filmové komedie o rozlučce se svobodou. Bude hrát sestru nevěsty. „Myslím si, že je to hezký zvyk, já ji taky měla a bylo to moc fajn. A několik rozluček jsem pro svoje kamarádky i organizovala. To mám možná ještě radši,“ přiznává.
Patricie je náturou optimistka, nikdy prý nebyla úplně na dně. „Jasně, že jsem měla různá období, i těžká, ale mně opravdu nikdy nenapadne si v duchu říct: ‚Ježíšmarjá, to je katastrofická situace.‘ Já se prostě nedostanu do stavu, aby to bylo hrozné a jsem za tuhle svoji povahu moc ráda,“ vypráví. A nejde jen o velké problémy i v každodenním životě jí její nastavení pomáhá. V Thajsku s dcerou absolvovala přejezdy a zvládly to obě bez problémů. „Dcera je parťák, takže to šlo. A nesmíte si připouštět, že by to mohl být problém. Prostě to tak je a jedeme,“ usmívá se.
Do samotrného skleníku Fata Morgana v pražské Botanické zahradě, kde herečka otevírala výstavu, postupně doputuje více než pět tisíc kukel motýlů, coby představitelů několika desítek tropických druhů. Výstava má název Motýli: Umění přežít a nabízí nový pohled na jedinečný svět těchto zástupců hmyzí říše.