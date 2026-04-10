Nikdy jsem si nepřipustila, že jsem opravdu na dně, říká Patricie Solaříková

Střídá to jako každý jiný. Společenské události s pobytem v přírodě. Nejprve si Patricie Solaříková vyrazila se svojí blízkou kamarádkou Anetou Krejčíkovou na slavnostní předávání cen Český lev a pár týdnů nato otevírala herečka výstavu motýlů v pražské Botanické zahradě.
Patricie Solaříková na Instagramu (2025) | foto: Instagram @patricie.pagacova

Patricie Pagáčová dorazila na České lvy sama a na červeném koberci působila,...
Po boku tajemného Alexe herečka doslova září. Je to konečně ten osudový muž, s...
„V prosinci jsme s Anetkou slavily moje narozeniny a tam mi právě řekla, jestli nechci jít s ní, že bych byla její „plus jeden,“ vypráví sedmatřicetiletá Patricie. A protože jsem na Lvech nikdy nebyla a jinak bych se tam nedostala, tak jsem řekla, že ano. Takže takhle to vzniklo. A užily jsme si to moc. Ale ve vší počestnosti. Šla jsem domů o půl druhé ráno,“ usmívá se herečka.

Znají se ze seriálu Ulice, do kterého před dvaceti lety souběžně nastupovaly. „Trávily jsme na place spoustu času. Pak jsem se vypravovala s partou kamarádů na hory do Itálie a chyběli nám lidi, tak jsem si říkala, že se zeptám Anety, jestli by nejela s námi. A ona souhlasila. To jsme ještě ani jedna neměly děti,“ vzpomíná Patricie. Aneta se později stala dvojnásobnou matkou, zatímco Patricie má jedináčka – dceru. Obě herečky se s otci svých dětí časem rozešly.

Já jsem ta blbá a ségra je ta hnusná, směje se Patricie Solaříková

Hory jsou pro Patricii vášní. „Aspoň jednou ročně se snažím vyrazit do Alp, protože je miluju. Léta už jezdím na snowboardu a ráda bych k tomu vedla i svoji dceru. Anebo k ježdění na lyžích, to ještě uvidíme. Teď jsme byly v Peci pod Sněžkou užít si posledního sněhu. Ale mně je v podstatě jedno, jestli jedu do hor nebo k moři. Miluji přírodu jako takovou, hlavně aby tam bylo co nejméně lidí,“ vypráví.

Vyrazí si ráda i na túru. „Miluji dlouhé pochody, ale co se narodila malá, tak je tolik nepěstuju. Já bych šla, ale jí se nechce. Když byla hodně malinká a měla jsem ji v nosítku na bříšku, tak to hodinu, dvě vydržela. Ale zase to byl záhul na moje záda. Čtyřhodinový pochod bych nezvládla a ona taky ne,“ dodává.

Už brzy bude její dceři pět. Když bylo Patricii jen o málo víc, začala se objevovat v reklamách. „Já jí to nabízet nebudu, určitě ne v takhle útlém věku. Když, tak ať si o tom sama rozhodne a nejlépe ve věku, kdy si bude uvědomovat, co to znamená točit reklamu, o co vlastně jde,“ říká.

„Bibi je komediant a jako každá maminka si i já o své dceři myslím, že má krásný obličejíček, ale zároveň si nedovedu moc představit, že by dělala to, co se po ní chce. Jednou, dvakrát možná, ale víckrát bych to z ní nevymáčkla. A nechci vystavovat stresu ji, že něco nezvládá, nebo režiséry, že ji k tomu nemůžou přimět. Myslím, že na takové věci má ještě spoustu času,“ je rozhodnutá Patricie.

Vzhledem k tomu, že bylo předčasně ukončeno natáčení seriálu Bratři a sestry, ve kterém hrála, vyskytlo se jí v diáři neplánované tříměsíční volno. „Vůbec mi to nevadilo, protože je fajn se někdy taky zastavit. Díky tomu jsme byla s malou tři týdny v Thajsku, což bylo úžasné. A i to běžné vodění do školky – ze školky a na kroužky jsem si užila. Jako máma jsem teď fungovala na sto dvacet procent a jsem za to ráda,“ vypráví.

Pagáčová představila nového partnera a promluvila otevřeně o vztahu s manželem

Zůstalo jí ale divadlo. V Divadle Na Jezerce hraje v představeních Bylo nás pět (tenkrát) a Naprostí cizinci, přičemž první nedávno hráli pro českou komunitu ve Vídni. „Bylo to skvělé, měli jsme pro sebe celý den, tak jsme chodili s kolegy po městě a užili si legraci. A druhý den cestou zpátky jsme hráli v Brně,“ popisuje výjezd. V každém městě reagovali diváci jinak. „Všichni herci vám potvrdí, že mimo Prahu jsou diváci vřelejší a vděčnější. A v té Vídni to bylo ještě umocněno. Byli opravdu nadšeni, že jsme tam přijeli hrát, měli jsme fantastické diváky,“ říká.

V květnu ji čeká na Moravě natáčení filmové komedie o rozlučce se svobodou. Bude hrát sestru nevěsty. „Myslím si, že je to hezký zvyk, já ji taky měla a bylo to moc fajn. A několik rozluček jsem pro svoje kamarádky i organizovala. To mám možná ještě radši,“ přiznává.

Patricie je náturou optimistka, nikdy prý nebyla úplně na dně. „Jasně, že jsem měla různá období, i těžká, ale mně opravdu nikdy nenapadne si v duchu říct: ‚Ježíšmarjá, to je katastrofická situace.‘ Já se prostě nedostanu do stavu, aby to bylo hrozné a jsem za tuhle svoji povahu moc ráda,“ vypráví. A nejde jen o velké problémy i v každodenním životě jí její nastavení pomáhá. V Thajsku s dcerou absolvovala přejezdy a zvládly to obě bez problémů. „Dcera je parťák, takže to šlo. A nesmíte si připouštět, že by to mohl být problém. Prostě to tak je a jedeme,“ usmívá se.

Do samotrného skleníku Fata Morgana v pražské Botanické zahradě, kde herečka otevírala výstavu, postupně doputuje více než pět tisíc kukel motýlů, coby představitelů několika desítek tropických druhů. Výstava má název Motýli: Umění přežít a nabízí nový pohled na jedinečný svět těchto zástupců hmyzí říše.

Je to šílené. Lewis Hamilton randí s Kim Kardashianovou, posadil si ji do ferrari

Kim Kardashianová (Skims, 2026)

Vztah, o kterém se měsíce jen spekulovalo, je nejspíš potvrzený. Podnikatelka a profesionální celebrita Kim Kardashianová a legendární jezdec Formule 1 Lewis Hamilton se poprvé společně objevili na...

Ester Ledecká se rozešla s tenistou Staňkem, oznámila to videem ze střelnice

Ester Ledecká zaujala fanoušky nezvyklou barvou vlasů

Velikonoce přinesly nečekanou zprávu ze světa českého sportu, trojnásobná olympijská medailistka Ester Ledecká (31) překvapila netradičním oznámením rozchodu s partnerem. Po pěti letech je podle...

Líbil se mi, tak jsem hned hledala, jestli má ženu, říká Besky o Vaculovi

Adam Vacula a Besky (prosinec 2025)

Cukrářka Veronika Beskydiarová (32), známá jako Besky, prozradila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, jak sbalila jednoho z nejpřitažlivějších českých herců a jak ho změnila k obrazu svému. A co dělala, než...

Ta podoba! Devatenáctiletá dcera Angeliny Jolie a Brada Pitta hraje v k-popovém klipu

Shiloh Jolie v hudebním videoklipu What’s a Girl to Do od k-popové zpěvačky...

Dcera Angeliny Jolie (50) a Brada Pitta (62) na sebe opět přitáhla pozornost. Shiloh Jolie (19) se objevila v teaseru videoklipu What’s a Girl to Do od k-popové zpěvačky Dayoung. Podoba mladé...

Vítejte ve světě Hugha Hefnera. S Playboyem odstartoval sexuální revoluci

Ty tam jsou nekonečné párty, které se konaly v Playboy Mansion.

Výstřední milovník ženské krásy Hugh Hefner se narodil před 100 lety, 9. dubna 1926. Jeho časopis Playboy v roce 1953 odstartoval doslova sexuální revoluci, on ale tehdy o úspěchu prvního čísla...

Klára Issová si zahrála s Maruškou. Byla to divoká svině

Klára Issová

Muži si po skončení natáčení filmu Někdo to rád v Plzni odnášeli basu piv, ženy květiny. Ale zážitky měli všichni mimořádné. Klára Issová zejména, protože vedle Martina Pechláta jí dělal před kamerou...

10. dubna 2026

Ženy s plastikami považuji za statečné. Já z toho mám strach, říká Steinmasslová

Premium
„Je dobře, že je krása na světě. Jsou ženy, které se pánubohu opravdu povedly,“...

Říká se, že pro starší herečky není dost velkých rolí. Milena Steinmasslová je důkazem toho, že je to nesmysl. Téhle dámě se daří jako nikdy dřív. Těší jí to, váží si toho. Možná i proto, že zažila...

9. dubna 2026

Ketaminová královna dostala 15 let. Matthewovi Perrymu prodala smrtelnou dávku

Matthew Perry (31. října 2022)

Na 15 let poslal do vězení soud dvaačtyřicetiletou Jasveen Sangha přezdívanou „ketaminová královna“. Ta se přiznala k prodeji drog, které zapříčinily smrt herce Matthewa Perryho. Sangha byla jednou z...

9. dubna 2026  16:45

Dvakrát jí vzala lásku rakovina. Je možné se zase zvednout, říká Svobodová

Ilona Svobodová v pořadu 13. komnata (duben 2026)

Herečka Ilona Svobodová (65) otevřela už podruhé svou 13. komnatu. V pořadu České televize promluvila o nečekané smrti manžela Petra Skoumala i rakovině dalšího partnera a jiných ztrátách, které ji...

9. dubna 2026

Jak se má Miloš? Čtvrtníček na place rýpal do Ringo Čecha, ten to vůbec nechápal

František Ringo Čech, Matěj Čech, Petr Čtvrtníček, Anna Mercedes Čtvrtníčková,...

Vnuk Františka Ringo Čecha Matěj (27), syn Davida Prachaře František (18) a dcera Petra Čtvrtníčka Anna (22) slaví úspěch se svou písní NEPO. V Show Jana Krause prozradili, že nejvíc se báli při...

9. dubna 2026  14:02

Kdo zatančí ve StarDance 2026? Už známe účastníky i porotu. Čeká se na moderátory

StarDance 2026: Kdo se stane králem či královnou tanečního parketu?

Jména soutěžících letošního ročníku StarDance jsou kompletní! Česká televize potvrdila spekulace o tom, že se na taneční parket vrhne i zpěvák Vojtěch Dyk. Desítka celebrit je tedy kompletní. Kdo...

9. dubna 2026  13:48

Překvapení v porotě StarDance 2026. Televize oznámila nečekané jméno

Jana Burkiewiczová ve StarDance XIV (2026)

Česká televize připravila fanouškům StarDance velké překvapení - novou tvář v porotě. Po dlouhé době zasednou za stůl s kartičkami s body dvě dámy, Tatiana Drexler a choreografka a režisérka Jana...

9. dubna 2026  13:34

Vítejte ve světě Hugha Hefnera. S Playboyem odstartoval sexuální revoluci

Ty tam jsou nekonečné párty, které se konaly v Playboy Mansion.

Výstřední milovník ženské krásy Hugh Hefner se narodil před 100 lety, 9. dubna 1926. Jeho časopis Playboy v roce 1953 odstartoval doslova sexuální revoluci, on ale tehdy o úspěchu prvního čísla...

9. dubna 2026  11:01

Přeji ti zhoubnější rakovinu, než měla tvoje máma, napsali Marthě Issové

Martha Issová v kampani Hejt není názor (2026)

Televize Nova připravila kampaň Hejt není názor. Známé tváře ve spotu nejprve na kameru čtou komentáře, s nimiž se běžně v online prostředí setkávají. Poté autory nenávistných komentářů kontaktují a...

9. dubna 2026  10:01

Americká CNN ho pohřbila. Pořád žiju, vzkázal Michael J. Fox

Michael J. Fox (Los Angeles, 1. března 2026)

Americká stanice CNN omylem zveřejnila materiál, který působil jako nekrolog herce Michaela J. Foxe (64). Fanoušci po celém světě tak na chvíli uvěřili, že slavný představitel Martyho McFlye z...

9. dubna 2026  8:18

Poupěnka porodila, do týmu přibyla další blonďatá víla

Dvojici Štístko a Poupěnka představují Lukáš Kunz a Barbora Waschingerová

Představitelka Víly Poupěnky, kterou milují české děti předškolního věku, se stala maminkou. O Velikonocích porodila dceru, dala jí jméno Meda. Zpěvačka a tanečnice Barbora Waschingerová o tom...

9. dubna 2026  8:12

