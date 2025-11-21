Objednávají si ji ti nejlepší. Patricie Kaňok ale některé interprety odmítá

Na domácím trhu je její nejúspěšnější písničkou Boky jako skříň, kterou otextovala pro Ewu Farnou. V zahraničí je druhým nejpřehrávanějším českým songem zpěvačky Patricie Kaňok My Sister’s Crown, díky němuž se jako autorka a interpretka skupiny Vesna dostala do finále Eurovize.
Patricie Kaňok | foto: Milan Vopálenský

„Asi jsem zdědila talent po rodičích. Táta psal v mládí básně, máma měla blízko k hudbě. A u mě se to nějak všechno sešlo. Píšu texty už od třinácti let,“ říká Kaňok, která vystudovala konzervatoř a následně na Berklee College of Music zpěv a hudební produkci.

Kromě vystupování s Vesnou píše písničky i dalším interpretům. S některými pracuje opakovaně, například s Lucií Bílou. „Začalo to před mnoha lety. Lucie potřebovala narychlo otextovat duet s Karlem Gottem. Vypadl jí textař, tak zavolala mně, jestli bych jí ho nenapsala, že druhý den jdou do studia. Řekla jsem: dobře, Lucko, přes noc na to skočím,“ směje se Kaňok.

Lucie Bílá a Patricie Kaňok na křtu alba Obyčejná holka (5. listopadu 2025)

„Byla to pro mě obrovská šance, takže jsem psala do tří rána. Pak jsem se bála, aby Lucka k textu neměla připomínky. Ale vzala ho celý tak, jak byl,“ popisuje vznik písničky Na křídlech slavíků.

Podílela se už na několika jejích albech. Největší ohlas měla písnička Fénix, která patří na Spotify k nejstreamovanějším a dobře si vede i na YouTube. „Je o tom, že i když se věci nedaří, člověk může vstát z popela a pokračovat dál jako Fénix,“ říká mladá maminka.

Na poslední Luciinu desku Obyčejná holka přispěla songy Nechci se dát, Růžové brýle a Voda, ke kterým napsala hudbu i text. „Lucka mluvila i o tom, že by chtěla písničku o mateřství, což bylo pro mě aktuální téma, protože jsem byla po šestinedělí. Nakonec jsem se k tomu ale už nedostala,“ vypráví Patricie.

Kapela Vesna

Nikdy prý nemá dilema, jestli si písničku nechat pro sebe, nebo ji dát jinému interpretovi. „Beru to jako dar od boha, že můžu psát písničky. V momentě, kdy za mnou někdo přijde, baví mě odhodit ego a posloužit mu. Díky tomu můžu vyprávět úplně jiné příběhy. A ty Lucčiny jsou velmi opravdové. Pořád má lidem co říct, i když je v hudební branži už čtyřicet let,“ říká Kaňok.

Píše se jí prý lehce. Nápad se dostaví už po první schůzce. „Mám schopnost, že když se s interpretem potkám a pak se rozloučíme, už v hlavě slyším melodie. Jako bych je stahovala z nějaké vesmírné databáze. Ale u někoho to chytám líp, u jiného hůř,“ popisuje.

Čím déle s Bílou pracuje, tím méně připomínek interpretka k jejím textům má. „Když jsem ale psala píseň o jejím synovi Filipovi, zpívalo se tam, že vyrostl už z džín můj syn. Tehdy mě žádala o úpravy, aby to bylo opravdovější. Nakonec ale stejně vzala první verzi. Mezi námi je prostě dobrá chemie,“ usmívá se Patricie.

Patricie Kaňok

Píseň, která vznikla z Luciiných pocitů, se jmenuje Voda. „Popisovala mi místo, které ji obohacuje a kde čerpá energii a klid. Je to její chalupa. V textu říká: A tam teče voda a já na srdci vím, že jsem u sebe zas doma, ať běží si doba a kdo se žene s ní... Chtěli jsme tou písní říct, že Lucie už nemusí za ničím spěchat nebo něco dokazovat, protože své místo v hudební historii už má a bude ho mít navždy,“ vysvětluje Kaňok.

Některé interprety ale v minulosti odmítla. „To byli zpěváci muzikálového typu s velmi dobrým hlasem. Ale lidem, kteří nemají sólovou kariéru, vlastní identitu a nemají posluchačům co zajímavého sdělit, může napsat písničku kdokoliv. Mě to neláká,“ říká zpěvačka, skladatelka a textařka v jednom.

V současné době je především mámou. Přesto zvládá skloubit péči o dceru s koncertováním. „Johanka mě hrozně nabíjí, miluju každý okamžik, který spolu trávíme. Díky ní jsem pochopila smysl života a získala jako člověk úplně nový rozměr. Srovnalo mi to priority. Hodně selektuju, čemu se budu věnovat – musí to být věci, které mi dávají smysl. Když ne, radši trávím čas s dcerou,“ vypráví Kaňok.

Mirai Navrátil a Patricie Kaňok na Prague International Songwriting Camp

Příští rok se chystá s Vesnou vystoupit ve Foru Karlín, což by měla být jejich dosud největší show. Zároveň připravuje další ročník projektu Prague International Songwriting Camp, kam zve producenty, songwritery a textaře z celého světa. „Letošního ročníku se zúčastnili Mirai, Sebastian Navrátil, producent Ushera a Kanyeho Westa nebo songwriter, který spolupracoval s Taylor Swift. Všichni se spojili a vytvořili nové písně, které jsme pak nahráli,“ popisuje.

Co se týká Českých slavíků nebo jiného poměřování popularity, nemá to ráda. „Ženy by mezi sebou neměly soupeřit. Každá písnička má svou výpověď – není to o tom stavět je na příčky. Fandím od srdce všem ženám, které hýbou hudebními vodami, a nějaké první, druhé, třetí místo je mi úplně jedno. Neřeším to. A hlasy neposílám,“ říká Patricie, která právě vypouští do světa vánoční videoklip Štědrý den. Ženská kapela Vesna se rozhodla spojit síly s neziskovou organizací Lékaři bez hranic a vytvořit sbírku pro děti zasažené válkou.

