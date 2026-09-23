Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Vítězka Love Islandu Patricie Herlíková provokuje v bikinách z Itálie

Autor:
  8:00
Patricie Herlíková (24) si po vítězství v Love Islandu užívá pozornost fanoušků i cestování. Nyní vyrazila pracovně do Itálie, odkud sdílela fotografie v bikinách z paluby lodi.
Vítězka Love Islandu Patricie Herlíková v Itálii (září 2026)
Vítězka Love Islandu Patricie Herlíková v Itálii (září 2026)
Vítězka Love Islandu Patricie Herlíková v Itálii (září 2026)
Vítězka Love Islandu Patricie Herlíková v Itálii (září 2026)
38 fotografií

Patricie Herlíková se rok po účasti v reality show Love Island pochlubila fanouškům dalšími snímky z dovolené. Influencerka si tentokrát užívá slunce v Itálii. Na fotografiích pózuje v bikinách na palubě lodi a podle svých slov si pobyt v zemi velmi užívá.

Herlíková vyrazila do malebného Amalfi pracovně společně s několika dalšími influencerkami. Na sociálních sítích se podělila o záběry z plavby, italského prostředí i svého odpočinku. „Dolce far niente“ (sladké nicnedělání). Miluju to tu,“ napsala k fotkám na Instagramu.

Patricie se do povědomí veřejnosti dostala především díky páté řadě reality show Love Island. Do vily na Tenerife vstoupila v roce 2025 s cílem poznat nové lidi a najít lásku.

OBRAZEM: Soutěžící v show Love Island si vyzkoušeli peprné sado-maso hrátky

Právě tam se dala dohromady s tvůrcem obsahu na sociálních sítích Janem „Honzim“ Michálkem (25), bývalým partnerem modelky Dominique Alagie (21). Dvojice nakonec soutěž vyhrála a získala finanční odměnu dva miliony korun.

Vztah vydržel i po skončení natáčení Love Islandu. V lednu 2026 pár oznámil, že začíná společně bydlet, a v průběhu roku spolu sdíleli také fotografie z cest, mimo jiné z Paříže a Havaje.

Patricie pochází z Prahy. Před účastí v Love Islandu pracovala jako asistentka na klinice estetické medicíny. Práci už opustila a věnuje se influencerství. V jednom z rozhovorů v minulosti uvedla, že by si v budoucnu chtěla otevřít vlastní salon krásy.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Chlopčíkovi jsou spolu 36 let. Na dovolené působí jako čerstvě zamilovaní

Manželé Chlopčíkovi na dovolené

Zatímco se pomalu blíží nová řada StarDance, Zdeněk Chlopčík (69) si užívá chvíle klidu po boku své manželky Brigity (52). Manželé vyrazili na dovolenou a společné okamžiky zachytili na fotografiích,...

Móda z Emmy: Plné dekolty, luxusní róby i komička převlečená za zlatou „sošku“

Móda na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2026)

Na udílení cen Emmy dorazily známé tváře v luxusních róbách i méně vydařených outfitech. Nechyběly plné dekolty, odhalená záda i nožky nebo bizár v podobě zlaté „sošky“ v životní velikosti. Podívejte...

Jak vypadal Josef Maršálek před 20 lety? Fanoušci v něm vidí hollywoodské hvězdy

Josef Maršálek ukázal na Instagramu 20 let staré foto z dob, kdy žil v...

Josef Maršálek zalovil ve svém osobním archivu a vytáhl fotografii, která jeho sledující pořádně překvapila. Známý cukrář a pekař na ní pózuje před dvaceti lety, tedy v době, kdy mu bylo 24 let. Na...

Aneta Krejčíková ukázala křivky v prádle, herečka vsadila i na odvodnění těla

Aneta Krejčíková v reklamní kampani české značky spodního prádla (říjen 2025)

Aneta Krejčíková se pochlubila svou postavou v prádle. Herečka, která je známá výraznými ženskými křivkami, v posledních letech otevřeně mluvila také o změnách svého těla. Po dvou porodech...

Herečka Kateřina Brožová se pochlubila dcerou, vyrazily společně na dovolenou

Kateřina Brožová na dovolené (září 2026)

Herečka Kateřina Brožová se na sociálních sítích pochlubila společnou fotografií se svou dcerou Kateřinou Tomanovou, které od dětství říká Kačenka. Pozornost sledujících opět upoutala jejich výrazná...

Vítězka Love Islandu Patricie Herlíková provokuje v bikinách z Itálie

Vítězka Love Islandu Patricie Herlíková v Itálii (září 2026)

Patricie Herlíková (24) si po vítězství v Love Islandu užívá pozornost fanoušků i cestování. Nyní vyrazila pracovně do Itálie, odkud sdílela fotografie v bikinách z paluby lodi.

23. září 2026

Nejlepší „herečka“ od Cimrmanů slaví 90. Bez své manželky ovšem nejde ani na krok

Herec Járy Cimrmana Miloň Čepelka oslaví 23. září 90. narozeniny.

Miloň Čepelka je známý jako herec z Divadla Járy Cimrmana, kde mu často připadly ženské role. Zhostil se jich svým osobitým způsobem a vysloužil si tak pověst nejlepší herečky v souboru, který žádné...

23. září 2026  5:30

Tomáš Matonoha: AZ kvíz je pro mě Aleš Zbořil a StarDance zase Marek s Terezou

Lucie Benešová a Tomáš Matonoha

Už za pár týdnů začne další řada StarDance a v ní předvede své schopnosti a dovednosti i herec Tomáš Matonoha. Jeho taneční partnerkou je Lenka Nora Návorková, která show s hercem Jiřím Dvořákem v...

23. září 2026

Nastupující čtyřicítku docela prožívám, říká herečka Anežka Rusevová

Anežka Rusevová

Herečka Anežka Rusevová (39) brzy oslaví životní jubileum a už se těší na oslavy, které podnikne s přáteli. Oslavovat bude hlavně život i úspěch, který za sebou má v Německu, kde si splnila jeden ze...

23. září 2026

Tragický konec modela Presleyho Gerbera. Záchranáři byli na místě tři hodiny

„Všechno nejlepší k narozeninám, mami. Moc tě miluju. Jsi pro mě v tolika...

Syn modelky Cindy Crawfordové a podnikatele Randeho Gerbera Presley Gerber zemřel v neděli ve svých 27 letech. Policie jeho smrt vyšetřuje jako podezření na předávkování, oficiální příčina ani způsob...

22. září 2026  13:03

Brzy na ni zapomeneme, řekl prý Charles po smrti Diany jejímu bratrovi. Ten napsal knihu

Princezna Diana na návštěvě Bosny (Tuzla, 9. srpna 1997)

V úterý vyšla kniha bratra zesnulé princezny Diany Charlese Spencera, která znovu otevírá desítky let staré rány v britské královské rodině. Kniha Swan Song: Diana, My Sister (Labutí píseň: Diana,...

22. září 2026  12:27

Nedvěd se před svatbou s Rolins zbavil „přespávacího“ bytu. Vydělal miliony

Pavel Nedvěd a Dara Rolins

Bývalý fotbalista Pavel Nedvěd (54) a zpěvačka Dara Rolins (53) staví vilu v Itálii a další v pražské Divoké Šárce. Kromě toho ale Nedvěd vlastnil i luxusní mezonetový byt na Malé Straně, kam si...

22. září 2026

Svléká se a vydělává. Sweeney přišla o tisíce fanoušků, ale konto jí roste

Sydney Sweeney spojila v nové kampani sportovní motivy s provokativním...

Americká herečka a modelka Sydney Sweeney je známá nejen svými rolemi, ale i skrze stabilně narůstající množství kontroverzí. Nedávno proti sobě poštvala profesionální sportovkyně, když se svlékla...

22. září 2026  10:32

Tereza Kerndlová podstoupila operaci víček, zpěvačka ukázala fotky před a po

Zpěvačka Tereza Kerndlová zveřejnila také snímky z průběhu hojení po zákroku....

Zpěvačka Tereza Kerndlová (39) otevřeně promluvila o plastické operaci horních víček. Zákrok podstoupila před pěti měsíci a nyní zveřejnila fotografie před operací, z průběhu hojení i výsledku. Důvod...

22. září 2026

Jak vypadal Josef Maršálek před 20 lety? Fanoušci v něm vidí hollywoodské hvězdy

Josef Maršálek ukázal na Instagramu 20 let staré foto z dob, kdy žil v...

Josef Maršálek zalovil ve svém osobním archivu a vytáhl fotografii, která jeho sledující pořádně překvapila. Známý cukrář a pekař na ní pózuje před dvaceti lety, tedy v době, kdy mu bylo 24 let. Na...

22. září 2026

Láska princezny Astrid štvala celou zemi. Král těžce hledal, kdo by ji oddal

Svatební den princezny Astrid a Johana Martina Fernera 12. ledna 1961

Sestra zesnulého norského krále Haralda měla mnoho společného s britskou princeznou Margaret. Církev i veřejnost se obávaly, že sňatek princezny Astrid poškodí rodinu. Její rozhodnutí vdát se za...

22. září 2026  5:30

Zvali ho, aby se podíval, jak se točí porno. Tom Sean Pšenička dostal strach

Tomas Sean Pšenička. Je nejmladším ze tří bratrů, starší David Gránský je...

„Myslím, že tři tance bychom už dali, ne asi v nějaké dokonalé podobě, ale základy už jsem se stihl naučit,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Tom Sean Pšenička, jehož nedostižným vzorem je Oskar Hes,...

22. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde