Vítězka Love Islandu Patricie Herlíková provokuje v bikinách z Itálie

Patricie Herlíková se rok po účasti v reality show Love Island pochlubila fanouškům dalšími snímky z dovolené. Influencerka si tentokrát užívá slunce v Itálii. Na fotografiích pózuje v bikinách na palubě lodi a podle svých slov si pobyt v zemi velmi užívá.
Herlíková vyrazila do malebného Amalfi pracovně společně s několika dalšími influencerkami. Na sociálních sítích se podělila o záběry z plavby, italského prostředí i svého odpočinku. „Dolce far niente“ (sladké nicnedělání). Miluju to tu,“ napsala k fotkám na Instagramu.
Patricie se do povědomí veřejnosti dostala především díky páté řadě reality show Love Island. Do vily na Tenerife vstoupila v roce 2025 s cílem poznat nové lidi a najít lásku.
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Právě tam se dala dohromady s tvůrcem obsahu na sociálních sítích Janem „Honzim“ Michálkem (25), bývalým partnerem modelky Dominique Alagie (21). Dvojice nakonec soutěž vyhrála a získala finanční odměnu dva miliony korun.
Vztah vydržel i po skončení natáčení Love Islandu. V lednu 2026 pár oznámil, že začíná společně bydlet, a v průběhu roku spolu sdíleli také fotografie z cest, mimo jiné z Paříže a Havaje.
Patricie pochází z Prahy. Před účastí v Love Islandu pracovala jako asistentka na klinice estetické medicíny. Práci už opustila a věnuje se influencerství. V jednom z rozhovorů v minulosti uvedla, že by si v budoucnu chtěla otevřít vlastní salon krásy.