Janečková se po rakovině vrací do práce. Ukázala i fotky po mastektomii

„Moji milí, dnes je 31. ledna. Dnes přesně před rokem mi byla diagnostikována rakovina. Pamatuji si ten den tak jasně, jako by to bylo včera. Byl krásný slunečný den a já si šla pro výsledky. Do nemocnice jsem jela s úsměvem na tváři, protože jsem ani na chvíli nemyslela na nic špatného. Ale po pár minutách v ordinaci se můj život obrátil vzhůru nohama. Je to nepopsatelný pocit,“ začala zpěvačka svůj příspěvek na Instagramu.

Během roku absolvovala 16 chemoterapií, mastektomii a měsíc ozařování, nespočet injekcí a dalších nepříliš příjemných věcí. Jak sama říká, někdy byla v nemocnici častěji než doma. Proto také poděkovala lékařům, sestřičkám onkologického oddělení, rodině a partnerovi Vlastimilu Burdovi.

„Zní to neuvěřitelně, ale byly tam i dobré časy. I během chemo jsem měla silné momenty a šla jsem na pódium udělat pár představení. Dostala jsem angažmá v Národním divadle moravskoslezském, za což jsem také velmi vděčná a těším se na bezvadnou jízdu, která nás v divadle čeká. Doufám, že to byl nejhorší a nejtěžší rok mého života a teď už to bude jen dobré,“ dodala.

Zpěvačku už v únoru čekají premiéra představení Sweeney Todd: Ďábelský lazebnîk z Fleet Street, dále muzikál Květiny pro paní Harrisovou a opera Prodaná nevěsta.

Patricia Janečková v prosinci 2010 vyhrála finále soutěže Talentmania pořádané televizemi Nova a Markíza. Tehdy dvanáctiletá operní zpěvačka získala výhru ve výši téměř čtyř milionů korun. Šek jí předal slovenský operní pěvec Peter Dvorský, který přiznal, že jí vítězství upřímně přál.

„V tvém hlase je vkus, inteligence, čisté srdce i čistý hlas,“ řekl Dvorský s dojetím dívce, která porazila více než 10 tisíc soutěžících, kteří do soutěže vstoupili.