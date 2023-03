Osudová zkouška zázračného dítěte. Můj svět se zastavil, říká Patricia Janečková

Co si pamatujete ze dne, kdy jste se dozvěděla, že máte v prsu nádor?

Úplně všechno z toho dne si přesně pamatuju. Bylo to loni 31. ledna, pondělí. A bylo krásně. Svítilo slunce, cesty a stromy byly namrzlé, takže ve sluníčku se všechno lesklo. Volala mi paní doktorka, že si mám co nejdřív přijít pro výsledky, protože mi je nemůže říct do telefonu. Partner mě k ní odvezl. Pamatuju si, že když jsem z ambulance vyšla ven, už bylo zamračeno. To jsou takové detaily, které si asi budu pamatovat celý život.

Náš život je strašně rychlý. Pořád spěcháme, pracujeme. Najednou ležíte doma a máte čas přemýšlet. Musíte šetřit síly na každý další den.