Manželka Pasty Onera promluvila o transplantaci i ročním dvoření

Maciré Řanda Rossová o manželovi a nemoci

KDE JSME SE POZNALI

Na společenské akci, kde jsme oba byli pracovně. Přišel, jestli nepůjdeme na večeři, na což já, hodně velký introvert a staromódní člověk, nekývla. Několik měsíců jsme si psali a pak docela dlouho randili, jak já říkám, bez většího dotýkání. Skoro rok měl trpělivost a dvořil se mi.

Maciré Řanda Rossová Maciré Řanda Rossová a Pasta Oner Se Zdendou, jak partnerovi většinou říká, se na konci června po osmileté známosti vzali. „Je to krásný pocit být vdaná paní.“ Ke svému příjmení přidala i manželovo civilní jméno. Dokončuje studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, které musela kvůli zdravotním komplikacím přerušit. Jejím koníčkem je marketing, jemuž se svého času věnovala i pracovně.

CO UTUŽILO NÁŠ VZTAH

Kvůli vrozené autoimunitní poruše jsem podstoupila transplantaci jater. Čekala jsem na ni tři roky. Můj stav už byl docela vážný, téměř jsem nemohla opustit nemocnici. Většina jiných chlapů by vztah dávno vzdala, ale Zdenda by pro mě udělal první poslední. Teď jsem rok po transplantaci, musím brát spousty léků, ale na kontrole, ťukám na dřevo, bylo všechno v pořádku.

KDO Z NÁS VÍC VAŘÍ

Zdeněk je úžasný kuchař. Zvládá všechno od české klasiky přes ryby po grilované speciality. Takže já se do vaření nepouštím, což mi vůbec nevadí.

(Zdeněk: O jídle rád mluvím, rád ho konzumuju, rád ho objevuju.)

Když přijedeme na dovču, řešíme akorát, kam půjdeme na jídlo a do jaké galerie.

V ČEM JSME SE ZMĚNILI

Dokázali jsme se obohatit našimi odlišnými vlastnostmi. Já, od přírody velký chaotik, jsem o poznání systematičtější, za což jsem mu vděčná. On, věčně uspěchaný a extrémně plánovací workoholik, se naučil aspoň někdy odpočívat a neřešit každou blbost. Zároveň bych řekla, že jsme perfekcionisté, což nám pořádně zkomplikovalo přípravu svatby i stěhování do nového bytu.

MY A SBÍRÁNÍ HUB

Máme chalupu v Brdech a na houby už jsme vyrazili, ale... Zdendovi to prostě nejde. Nedokáže jít pomalu a rozhlížet se, na to nemá povahu. Vletí do lesa, začne pobíhat sem a tam a za chvíli křičí: Lásko, tady žádný nejsou. Když u jiných lidí vidí fotky hřibů nasbíraných v Brdech, říká, že to musí být podvod, že tam takovou houbu neviděl.

JÁ A VÝTVARNÉ UMĚNÍ

Měla jsem ho ráda i dřív, ale díky své drahé polovičce jsem do toho pronikla víc. Ale nejsem typ, co by chtěl řešit něco mezi řádky, musí se mi to hned líbit. Zdendovi někdy vyčítám, že až příliš často maluje rozevláté blondýny. Na poslední výstavě už měl ale i pár snědých holek.

MOJE AFRICKÉ KOŘENY

Tatínek je z Guiney. S mamkou, jihočeskou rodačkou, se potkali v Praze na vysoké škole. Oba jsou stavební inženýři. Chodili spolu několik let, ale když byla mamka těhotná, sbalil se a odjel do Afriky. Nikdy jsem ho neviděla, znám ho jen z fotek a vyprávění.

Pasta Oner o zásnubách a umění

KDY JSEM ŽÁDAL O RUKU

Požádal jsem Maci na Štědrý den v roce 2022. Byla trvale hospitalizovaná, pustili ji právě na ten jeden den. Šlo o první Vánoce, které moje a její rodina trávily pohromadě. Dopředu jsem plán prozradil jenom bráchovi, protože měl za úkol všechno natočit.

(Maciré: Byl to asi nejdojemnější okamžik mého života.)

Pasta Oner I ten, kdo se o uměleckou scénu nezajímá, o něm asi slyšel. Jeho jméno, vlastně přezdívka, kterou nosí od devadesátých let, je pojem. Začínal s graffiti. Dnes je Zdeněk Řanda, jak se skutečně jmenuje, známý především pro popartové obrazy, do nichž často propisuje aktuální dění. Jsou velmi vyhledávané sběrateli, jeho díla dražila i aukční síň Sotheby’s.

JAK ZVLÁDÁM JEJÍ NEMOCI

Svého času, když bylo všechno, řekněme... na hraně, jsem se to snažil přebušit prací. Zároveň jsem byl v nemocnici, jak to jen šlo. Den po transplantaci jsem bouchal na dveře JIP, aby mě k ní pustili aspoň na chvilku. Jsem hodně citlivý člověk, ale i racionální, s obrovskou důvěrou ve zdravotnictví. Hodně mi pomohla víra. Personálu IKEM nikdy nepřestaneme být vděční.

NAŠE VÝLETY PO ČESKU

Sice nejsme žádní velcí turisté, co by na jeden zátah nachodili desítky kilometrů, ale už jsme toho zvládli dost. Svého času jsme objevovali České středohoří a vylézali na jeho kopce. Jezdíme po rozhlednách, což je vtipné, protože Maci nesnáší výšky. Nebo se nám pro jejich klid líbí vesnické hřbitovy.

CO JEŠTĚ LETOS PLÁNUJU

Na konci srpna vernisáž v Galerii Desítky ve Vratislavicích. V září stěhuju ateliér. I když to bude jen o dvě patra, očekávám menší psycho. A už chystám podzimní pop-up shop, kde znovu nabídnu svá díla veřejnosti. Chci si od Pragovky pronajmout nějaký krásný opravený prostor.

MOJE LÁSKA KE STARÉ PRAZE

Mám spousty knih. Kupuju všechny možné edice o pražských čtvrtích, cyklus Pražské příběhy. Mám i starší průvodce, tematické knihy třeba ze sedmdesátých let. Baví mě porovnávat, jak dané místo vypadalo kdysi a teď. S oblibou navštěvuju staré hospody.

KDY DOKÁŽU VYPNOUT

(Maciré: Zdenda je extrémně pracovitý. Až bych řekla, že si tím škodí.)

Hodně pracovat je v pořádku, ale musí to mít hranice a já se je snažím najít. Na druhou stranu... Dneska se často mluví o nutnosti vyvážit pracovní a osobní život. Zní to hezky, ale každý, kdo je úspěšný, tak ví, že to je utopie. Pokud člověk něco chce, musí něco obětovat.

VZTAH SPOLEČNOSTI K UMĚNÍ

Je mu nakloněná stále víc. Komunismus přerušil určitou linii a lidi měli po revoluci jiné starosti. Najednou se společnost dostala do bodu, kdy je bohatá a díky tomu dostala prostor zabývat se i uměním. Bohatí se stávají mecenáši a vrací peníze do veřejného prostoru tím, že otevřou galerii a přinesou umění blíž lidem.