„Viktorek Kovář, 16. 9. 2025,“ napsala novopečená maminka na Instagramu k fotce synovy ručičky.
Hlůšková začátkem roku oznámila, že čeká miminko. Otcem dítěte je její přítel Marián Kovář, fotbalista ve službách TJ Osvětimany. Pár tvoří od roku 2022. „Upřímně, byl to takový šok, že jsem nemohla ani začít brečet štěstím,“ řekla pro web Maminka.
Terezu Hlůškovou, rodačku z Uherského Hradiště, začátkem ledna 2018 zatkli na letišti v Láhauru v Pákistánu. Policie jí v kufru našla devět kilogramů heroinu. Češku odsoudili k osmi letům a osmi měsícům vězení. Hrozil jí dokonce trest smrti.
Soud nakonec po téměř čtyřech letech projednal její odvolání a zprostil ji všech obvinění. Pak se vrátila do Česka. O svém příběhu napsala knihu a založila si podcast. V pákistánském vězení dle svých slov zažila doslova peklo.
|
24. dubna 2022