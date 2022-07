Táta? Děda? Ne, manžel. Když city na datum narození nehledí

Když si roku 1943 brala osmnáctiletá Oona O’Neillová o šestatřicet let staršího, už třikrát rozvedeného Charlieho Chaplina, byla do něj zamilovaná a on do ní. Měli osm dětí a zůstali spolu až do smrti krále komiků o Vánocích 1977.